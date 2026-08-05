México
Agregar Infobae enGoogle

La fortuna que acumula Aldo Rendón en los oufits que ha presumido en La Casa de los Famosos México 2026

El stylist lleva la moda a otro nivel en cada aparición importante del reality show

Aldo Rendón -México- 9 julio
El estilista sinaloense acumula miles de pesos en outfits a lo largo de las primeras galas de La Casa de los Famosos México 2026, donde compite por un premio de 4 millones de pesos. (Instagram)
Guardar

El estilista sinaloense Aldo Rendón ha convertido cada aparición en La Casa de los Famosos México 2026 en una exhibición de moda de lujo.

Desde su ingreso el 26 de julio, los conjuntos que ha lucido en los momentos más visibles del reality suman más de 165 mil pesos en prendas de diseñador, una cifra que crece con cada gala.

PUBLICIDAD

El primer día: saco, botas y vestido por casi 125 mil pesos

El estilista sinaloense acumula más de 165 mil pesos en outfits a lo largo de las primeras galas de La Casa de los Famosos México 2026, donde compite por un premio de 4 millones de pesos. (ig/aldorendon)
El estilista sinaloense acumula más de 165 mil pesos en outfits a lo largo de las primeras galas de La Casa de los Famosos México 2026, donde compite por un premio de 4 millones de pesos. (ig/aldorendon)

La noche del estreno, Rendón entró a la casa con un look que no pasó desapercibido. El conjunto incluía un saco Junya Watanabe valuado en casi 50 mil pesos, botas Rick Owens de 45 mil pesos y un vestido de la misma firma por 30 mil pesos. En total, su outfit de debut rozó los 125 mil pesos, una cifra que habría bastado para cubrir varios meses de renta en Ciudad de México.

La elección de las prendas no fue casual. Rendón lleva más de dos décadas en la industria de la moda mexicana y ha construido su reputación como asesor de imagen de figuras como Thalía y Paulina Rubio. Entrar a la casa con ese nivel de vestuario fue, en sí mismo, una declaración de intenciones.

PUBLICIDAD

Esa misma noche, sin embargo, el estreno le deparó una sorpresa menos glamorosa. La conductora Wendy Guevara activó un poder especial que le permitió a Arantza Ruiz colocar a un habitante directamente en la placa de nominados. La elección recayó sobre Rendón, quien se convirtió así en el primer nominado de la temporada, antes de que terminara su primera noche en el encierro.

La primera gala de nominación: 36 mil 500 pesos más

Con más de dos décadas en la industria de la moda y clientes como Thalía y Paulina Rubio, Aldo Rendón ha convertido cada aparición en La Casa de los Famosos México 2026 en una exhibición de diseñadores de lujo. (ig/aldorendon)
Con más de dos décadas en la industria de la moda y clientes como Thalía y Paulina Rubio, Aldo Rendón ha convertido cada aparición en La Casa de los Famosos México 2026 en una exhibición de diseñadores de lujo. (ig/aldorendon)

Para la gala de nominación, Rendón volvió a demostrar que no improvisa cuando se trata de vestirse. Apareció con una camisa JW Anderson de 15 mil pesos, unas sandalias Lanvin de otros 15 mil pesos y unos shorts Tom Ford de 6 mil 500 pesos. El total del look: 36 mil 500 pesos para una noche en la que su permanencia en el reality dependía del voto del público.

El estilista de 47 años, originario de Sinaloa, tiene cerca de 936 mil seguidores en Instagram y se ha hecho conocido tanto por su trabajo en la industria como por su personalidad sin filtros. Dentro de la casa ha protagonizado varios momentos virales y, pese a sus comentarios que algunos califican de polémicos, mantiene una base sólida de apoyo en el exterior.

Primera gala de eliminación: falda y chamarra por 35 mil 700 pesos

Para la primera gala de eliminación, Aldo Rendón lució una falda Iván Ávalos y una chamarra Willy Chavarría, prendas que casi no llegan al evento tras un altercado con la producción. (ig/aldorendon)
Para la primera gala de eliminación, Aldo Rendón lució una falda Iván Ávalos y una chamarra Willy Chavarría, prendas que casi no llegan al evento tras un altercado con la producción. (ig/aldorendon)

La gala de eliminación del domingo 2 de agosto estuvo marcada por un episodio que rápidamente circuló en redes sociales. Horas antes de que iniciara el evento, Rendón estalló contra la producción porque la falda que planeaba usar no estaba lista para lucirse. Con el micrófono apagado, pero frente a los micrófonos de ambientación de la casa, se escuchó todo. Fue la modelo Yanet García quien terminó ayudándole a arreglar la prenda.

El look de esa noche incluyó una falda Iván Ávalos de 5 mil 700 pesos y una chamarra Willy Chavarría valuada en casi 30 mil pesos. Rendón sobrevivió la eliminación y sigue en competencia.

Capitán del cuarto Ibiza con mira en los 4 millones

Rendón ingresó al reality como capitán del cuarto Ibiza, una posición de ventaja estratégica desde el primer día. Pese a la nominación temprana, el público ha respaldado su permanencia semana a semana, y en redes sociales hay quienes ya lo señalan como uno de los favoritos para ganar el premio de 4 millones de pesos.

La temporada se transmite por Las Estrellas y ViX, con galas conducidas por Galilea Montijo, Odalys Ramírez y Diego de Erice. El reality tiene programadas diez semanas de encierro, con final previsto para inicios de octubre. Rendón, por ahora, sigue dentro, bien vestido y con cuentas pendientes

Temas Relacionados

Aldo RendónLa Casa de los Famosos México 2026TelevisamodaViXmexico-noticiasmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Movimiento Ciudadano revira a Claudia Sheinbaum: “La transparencia no es una concesión, es un principio constitucional”

El senador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, consideró que fue un error de Morena eliminar un instituto como el INAI

Movimiento Ciudadano revira a Claudia Sheinbaum: “La transparencia no es una concesión, es un principio constitucional”

Juez dicta prisión preventiva al “R1” por el homicidio de Carlos Manzo: el viernes se define si es vinculado a proceso

De manera remota fue presentado el supuesto autor intelectual del crimen, también señalado como jefe de célula del CJNG

Juez dicta prisión preventiva al “R1” por el homicidio de Carlos Manzo: el viernes se define si es vinculado a proceso

Examen de control UNAM: estas son las fechas oficiales, horarios y sedes

La prueba la presentarán únicamente quienes hayan sido notificados de su selección o hayan alcanzado el puntaje mínimo requerido

Examen de control UNAM: estas son las fechas oficiales, horarios y sedes

Temblor hoy 4 de agosto en México: el sismo más reciente fue en Veracruz

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 4 de agosto en México: el sismo más reciente fue en Veracruz

Consumir analgésicos “preventivos” antes de un dolor: un mal hábito con riesgos ocultos

Consumir analgésicos “por si acaso” es más riesgoso de lo que parece, descubre por qué los expertos lo desaconsejan

Consumir analgésicos “preventivos” antes de un dolor: un mal hábito con riesgos ocultos
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy martes 4 de agosto: aseguran refinerías clandestinas en San Luis Potosí, Hidalgo y Morelos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy martes 4 de agosto: aseguran refinerías clandestinas en San Luis Potosí, Hidalgo y Morelos

Juez dicta prisión preventiva al “R1” por el homicidio de Carlos Manzo: el viernes se define si es vinculado a proceso

Operativo federal en Arizona desmantela red de tráfico de armas con destino a México

Juez rechaza modificar la condena de Mario Villanueva, el exgobernador de Quintana Roo vinculado al cártel de Juárez

Tras denuncia ciudadana, incineran 36 mil plantas de marihuana en el cerro Veladero de Baja California

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: los habitantes se preparan para el inicio de la Prueba Semanal

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: los habitantes se preparan para el inicio de la Prueba Semanal

Kate del Castillo revela el estado de salud de Eric del Castillo tras un cateterismo de emergencia

Survivor México: quién gana el collar de inmunidad individual hoy 4 de agosto

Con baile y pastel, Karina Torres celebra su cumpleaños en La Casa de los Famosos México 2026

Mariana Ochoa niega que OV7 tratara mal a Aldo Rendón tras su eliminación: “Eres una inventada”

DEPORTES

Manuel Negrete crítica duramente a Pumas: “No puedes tener a jugadores como Córdova, Chicote o Antuna”

Manuel Negrete crítica duramente a Pumas: “No puedes tener a jugadores como Córdova, Chicote o Antuna”

Leagues Cup 2026: Partido de Pumas vs Charlotte se retrasa por tormenta eléctrica

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: sigue EN VIVO la actividad de los mexicanos este 4 de agosto

El exfutbolista Gullit Peña se hace viral por reaparecer con una botella y en presunto estado de ebriedad sobre una moto

Duro golpe para Cruz Azul: problemas migratorios dejarían fuera a Christian Ebere de la Leagues Cup