La fortuna que acumula Aldo Rendón en los oufits que ha presumido en La Casa de los Famosos México 2026

El estilista sinaloense acumula miles de pesos en outfits a lo largo de las primeras galas de La Casa de los Famosos México 2026, donde compite por un premio de 4 millones de pesos. (Instagram)

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El estilista sinaloense Aldo Rendón ha convertido cada aparición en La Casa de los Famosos México 2026 en una exhibición de moda de lujo.

Desde su ingreso el 26 de julio, los conjuntos que ha lucido en los momentos más visibles del reality suman más de 165 mil pesos en prendas de diseñador, una cifra que crece con cada gala.

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El primer día: saco, botas y vestido por casi 125 mil pesos

El estilista sinaloense acumula más de 165 mil pesos en outfits a lo largo de las primeras galas de La Casa de los Famosos México 2026, donde compite por un premio de 4 millones de pesos. (ig/aldorendon)

La noche del estreno, Rendón entró a la casa con un look que no pasó desapercibido. El conjunto incluía un saco Junya Watanabe valuado en casi 50 mil pesos, botas Rick Owens de 45 mil pesos y un vestido de la misma firma por 30 mil pesos. En total, su outfit de debut rozó los 125 mil pesos, una cifra que habría bastado para cubrir varios meses de renta en Ciudad de México.

La elección de las prendas no fue casual. Rendón lleva más de dos décadas en la industria de la moda mexicana y ha construido su reputación como asesor de imagen de figuras como Thalía y Paulina Rubio. Entrar a la casa con ese nivel de vestuario fue, en sí mismo, una declaración de intenciones.

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Esa misma noche, sin embargo, el estreno le deparó una sorpresa menos glamorosa. La conductora Wendy Guevara activó un poder especial que le permitió a Arantza Ruiz colocar a un habitante directamente en la placa de nominados. La elección recayó sobre Rendón, quien se convirtió así en el primer nominado de la temporada, antes de que terminara su primera noche en el encierro.

La primera gala de nominación: 36 mil 500 pesos más

Con más de dos décadas en la industria de la moda y clientes como Thalía y Paulina Rubio, Aldo Rendón ha convertido cada aparición en La Casa de los Famosos México 2026 en una exhibición de diseñadores de lujo. (ig/aldorendon)

Para la gala de nominación, Rendón volvió a demostrar que no improvisa cuando se trata de vestirse. Apareció con una camisa JW Anderson de 15 mil pesos, unas sandalias Lanvin de otros 15 mil pesos y unos shorts Tom Ford de 6 mil 500 pesos. El total del look: 36 mil 500 pesos para una noche en la que su permanencia en el reality dependía del voto del público.

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El estilista de 47 años, originario de Sinaloa, tiene cerca de 936 mil seguidores en Instagram y se ha hecho conocido tanto por su trabajo en la industria como por su personalidad sin filtros. Dentro de la casa ha protagonizado varios momentos virales y, pese a sus comentarios que algunos califican de polémicos, mantiene una base sólida de apoyo en el exterior.

Primera gala de eliminación: falda y chamarra por 35 mil 700 pesos

Para la primera gala de eliminación, Aldo Rendón lució una falda Iván Ávalos y una chamarra Willy Chavarría, prendas que casi no llegan al evento tras un altercado con la producción. (ig/aldorendon)

La gala de eliminación del domingo 2 de agosto estuvo marcada por un episodio que rápidamente circuló en redes sociales. Horas antes de que iniciara el evento, Rendón estalló contra la producción porque la falda que planeaba usar no estaba lista para lucirse. Con el micrófono apagado, pero frente a los micrófonos de ambientación de la casa, se escuchó todo. Fue la modelo Yanet García quien terminó ayudándole a arreglar la prenda.

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El look de esa noche incluyó una falda Iván Ávalos de 5 mil 700 pesos y una chamarra Willy Chavarría valuada en casi 30 mil pesos. Rendón sobrevivió la eliminación y sigue en competencia.

Capitán del cuarto Ibiza con mira en los 4 millones

Rendón ingresó al reality como capitán del cuarto Ibiza, una posición de ventaja estratégica desde el primer día. Pese a la nominación temprana, el público ha respaldado su permanencia semana a semana, y en redes sociales hay quienes ya lo señalan como uno de los favoritos para ganar el premio de 4 millones de pesos.

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La temporada se transmite por Las Estrellas y ViX, con galas conducidas por Galilea Montijo, Odalys Ramírez y Diego de Erice. El reality tiene programadas diez semanas de encierro, con final previsto para inicios de octubre. Rendón, por ahora, sigue dentro, bien vestido y con cuentas pendientes