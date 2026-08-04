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Duro golpe para Cruz Azul: problemas migratorios dejarían fuera a Christian Ebere de la Leagues Cup

La Máquina perdería al jugador nigeriano para los partidos que sostendrá en Estados Unidos contra los clubes de la MLS

El nigeriano causaría baja por problemas migratorios en Estados Unidos. REUTERS/Eloisa Sanchez
El nigeriano causaría baja por problemas migratorios en Estados Unidos. REUTERS/Eloisa Sanchez
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El campeón del Futbol México, el Club de Futbol Cruz Azul, debuta esta semana en la Leagues Cup 2026, sin embargo una de sus figuras claves en el eje de ataque no viajaría con el resto del plantel a los Estados Unidos de América, hablamos del nigeriano Christian Ebere.

De acuerdo a la información del reportero, César Caballero, de la cadena ESPN, el delantero, Christian Ébere, se convertiría en una baja inesperada para la Máquina de Cruz Azul al no conseguir la visa necesaria para que el jugador de 28 años sea facultado para disputar la League 2026.

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En Cruz Azul trataron de concertar una cita con la embajada pero no corrieron con éxito deseado, por tal motivo Christian Ebere corre el riesgo de quedar fuera de cualquier actividad relacionada al torneo binacional, que se llevará a cabo del 4 de agosto al 6 de septiembre.

En caso de no hacer el viaje a los Estados Unidos, el nigeriano tendrá que esperar a que la Máquina finalice su participación en la fase de grupos, etapa en la que confrontará a los clubes de la Major League Soccer (MLS): Philadelphia, NYC FC y Chicago Fire en este mes de agosto.

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Cruz Azul jugará por primera vez en la Leagues Cup 2026 frente a Philadelphia Union, el jueves 6 de agosto desde el Subaru Park. El domingo 9 visitará a NYC FC en el Red Bull Arena de Nueva Jersey para cerrar la primera ronda contra el Chicago Fire, en el Toyota Park de Bridgeview, Illinois.

No es la primera vez<b> </b>que Ebere sufre por temas migratorios

Un futbolista de piel oscura con uniforme azul y blanco corre en un campo de césped. Otros jugadores y gradas con público borroso al fondo
Christian Ebere mercó vs Puebla en el Azteca. (Ébere anotó el segundo de Cruz Azul)

Cabe recordar que Christian Ebere ya antes quedó inhabilitado para jugar con el Club Cruz Azul en Estados Unidos. Esta situación se repitió cuando el campeón jugó un amistoso ante Atlético Nacional en San José, California: el cuadro celeste goleó 3-0 al club colombiano.

La ocasión más reciente fue el partido de ida de la Concacaf Champions Cup ante LAFC. El delantero presentó dificultades administrativas y de visado, ligadas a su nacionalidad nigeriana para ingresar a los Estados Unidos con el fin de jugar los 4tos de Final.

El Club de Futbol Cruz Azul ha intentado gestionar permisos especiales y acelerar los trámites para contar con Christian Ébere, pero las restricciones para ciudadanos nigerianos han complicado la obtención de la visa en tiempo y forma.

¿Quién jugaría en la posición de Christian Ebere?

Christian Ebere victoria Cruz Azul Atlas ida de los cuartos de final Liga Mx
Christian Ebere no jugaría la Leagues Cup con Cruz Azul. (Club de Futbol Cruz Azul﻿/FB)

La reincidencia en los problemas migratorios de Christian Ebere impacta directamente en la planeación y el armado del equipo que dirige el mexicano Joel Huiqui, quien utilizaría tanto a Gabriel Fernández como a Nicolás Ibáñez para dañar la meta contraria.

En distintos momentos, Huiqui ha probado con un centro delantero y en otros compromisos salió con dos artilleros, tal como en su último partido contra el Atlante FC: Christian Ebere hizo dupla con Nico Ibáñez, quien anotó gol en la derrota 2-3 en la Liga Mx.

Después de su última participación, el argentino apunta a salir de titular y es probable que el Toro Fernández lo acompañe en el eje de ataque frente a Philadelphia Union. Quedará a merced de Joel Huiqui la decisión de gestionar un equipo que inicie con el pie derecho la Leagues Cup 2026 ante la posible baja de Christian Ebere.

¿Cuándo volvería a jugar el delantero nigeriano con Cruz Azul?

El delantero de Nigeria se ausentaría en la Leagues Cup. REUTERS/Eloisa Sanchez
El delantero de Nigeria se ausentaría en la Leagues Cup. REUTERS/Eloisa Sanchez

Christian Ebere volvería a las canchas cuando el campeón visite en el estadio Caliente a los Xolos del Club Tijuana, el domingo 16 de agosto como parte de la jornada 4 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Mx, en el horario de las 21:00 horas (tiempo del centro de la República Mexicana).

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