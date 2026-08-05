México
Agregar Infobae enGoogle

Cierre de la mezcla mexicana de petróleo de este martes 04 de agosto

El precio de la mezcla mexicana de petróleo se estima utilizando las fórmulas de precio por región geográfica con el cierre diario de las cotizaciones correspondientes

Pemex hace públicos diariamente los precios de la mezcla mexicana de petróleo. (Infobae)
Pemex hace públicos diariamente los precios de la mezcla mexicana de petróleo. (Infobae)
Guardar

La mezcla mexicana de petróleo alcanzó un precio de 70,6 dólares por barril este martes 04 de agosto, de acuerdo con la información actualizada todos los días por la página web oficial de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El precio de la mezcla mexicana de petróleo crudo de exportación, publicado en el portal de Pemex, es un estimado proporcionado exclusivamente para fines informativos. El precio se estima utilizando las fórmulas de precio por región geográfica con el cierre diario de las cotizaciones correspondientes.

PUBLICIDAD

Información de la página web de petrolera estatal señala que en 2020 la producción se ubicó en un millón 705 mil barriles diarios promedio anual, superando en cuatro mil barriles diarios la producción promedio anual del año 2019 y rompiendo así una racha de 15 años de caída en la producción.

El petróleo crudo se clasifica dependiendo de los grados API (American Petroleum Institute), considerando valores menores a 30 como pesados y por arriba de 30 se definen como ligeros. En México se divide en tres tipos dependiendo de su densidad: Istmo, Olmeca y Maya.

PUBLICIDAD

La empresa del Estado informa diariamente sobre los precios del crudo mexicano en el mercado internacional (Luis Cortés/ Reuters)
La empresa del Estado informa diariamente sobre los precios del crudo mexicano en el mercado internacional (Luis Cortés/ Reuters)

Tipos de crudo en México

De acuerdo con indicadores de Pemex, de la producción petrolera en el país, el 54% es considerada como crudo pesado (Maya), el 33% como ligero (Istmo) y el 12% restante corresponde a crudo superligero (Olmeca).

Se considera que la mezcla Maya es la más competitiva de las mexicanas al ser la de mayor exportación, además de utilizarse como mezcla sustituta de las otras dos. Por tratarse de un crudo "pesado" tiene un menor rendimiento en la producción de gasolinas y diesel, sin embargo, gracias a esta característica, es la principal fuente de energía para la producción de energía para uso doméstico.

El Istmo, al ser un crudo ligero, puede dar mayor rendimiento en la producción de gasolinas y destilados intermedios (productos derivados del petróleo que se obtienen en el intervalo "medio" de ebullición, entre 180°C y 360°C).

La mezcla Olmeca está considerada como “extra ligera”, característica que la hace útil para la producción de lubricantes y petroquímicos.

México produce tres tipos de petróleo: Maya, Olmeca y el Istmo. (Daniel Becerril/ Reuters)
México produce tres tipos de petróleo: Maya, Olmeca y el Istmo. (Daniel Becerril/ Reuters)

Producción y exportación

Cifras presentadas por la Asociación de Bancos de México (ABM) señalan que la empresa productiva del estado exportó en 2020 un promedio de 140 mil barriles diarios de crudo ligero, mientras que ese mismo año la producción por día se ubicó en un millón 705 mil barriles, lo que representa un estimado de cuatro millones de barriles más que en 2019.

Actualmente, Pemex continúa siendo el productor de crudo más relevante en el mercado nacional, al aportar durante el año 2020 el 98.8% de la producción total de crudo, mientras que la producción de empresas privadas representó apenas 1.2 % del total del país.

Lo anterior se debe en parte a la incorporación de 146.5 mil barriles diarios de producción provenientes de los campos nuevos que iniciaron su desarrollo en el primer semestre del año 2019.

Temas Relacionados

Precio del petróleo en MéxicoPrecio del petróleo en México Hoymexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Leagues Cup 2026: Partido de Pumas vs Charlotte se retrasa por tormenta eléctrica

Los Felinos debutan en el torneo binacional después de golear 5-1 a los Bravos del FC Juárez en el Torneo Apertura 2026 de la Liga Mx

Leagues Cup 2026: Partido de Pumas vs Charlotte se retrasa por tormenta eléctrica

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy martes 4 agosto: alerta por riesgo de tormentas fuertes en estos estados

Sigue en tiempo real las actualizaciones del pronóstico del clima en los distintos estados de la República Mexicana

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy martes 4 agosto: alerta por riesgo de tormentas fuertes en estos estados

Kate del Castillo revela el estado de salud de Eric del Castillo tras un cateterismo de emergencia

La actriz se pronunció sobre la recuperación de su padre luego de que el primer actor fuera sometido a una cirugía por una arteria obstruida

Kate del Castillo revela el estado de salud de Eric del Castillo tras un cateterismo de emergencia

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy martes 4 de agosto: aseguran refinerías clandestinas en San Luis Potosí, Hidalgo y Morelos

Sigue las noticias más destacadas sobre narcotráfico y seguridad en tiempo real en Infobae México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy martes 4 de agosto: aseguran refinerías clandestinas en San Luis Potosí, Hidalgo y Morelos

Movimiento Ciudadano revira a Claudia Sheinbaum: “La transparencia no es una concesión, es un principio constitucional”

El senador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, consideró que fue un error de Morena eliminar un instituto como el INAI

Movimiento Ciudadano revira a Claudia Sheinbaum: “La transparencia no es una concesión, es un principio constitucional”
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy martes 4 de agosto: aseguran refinerías clandestinas en San Luis Potosí, Hidalgo y Morelos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy martes 4 de agosto: aseguran refinerías clandestinas en San Luis Potosí, Hidalgo y Morelos

Juez dicta prisión preventiva al “R1” por el homicidio de Carlos Manzo: el viernes se define si es vinculado a proceso

Operativo federal en Arizona desmantela red de tráfico de armas con destino a México

Juez rechaza modificar la condena de Mario Villanueva, el exgobernador de Quintana Roo vinculado al cártel de Juárez

Tras denuncia ciudadana, incineran 36 mil plantas de marihuana en el cerro Veladero de Baja California

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: los habitantes se preparan para el inicio de la Prueba Semanal

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: los habitantes se preparan para el inicio de la Prueba Semanal

Kate del Castillo revela el estado de salud de Eric del Castillo tras un cateterismo de emergencia

Survivor México: quién gana el collar de inmunidad individual hoy 4 de agosto

Con baile y pastel, Karina Torres celebra su cumpleaños en La Casa de los Famosos México 2026

Mariana Ochoa niega que OV7 tratara mal a Aldo Rendón tras su eliminación: “Eres una inventada”

DEPORTES

Manuel Negrete crítica duramente a Pumas: “No puedes tener a jugadores como Córdova, Chicote o Antuna”

Manuel Negrete crítica duramente a Pumas: “No puedes tener a jugadores como Córdova, Chicote o Antuna”

Leagues Cup 2026: Partido de Pumas vs Charlotte se retrasa por tormenta eléctrica

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: sigue EN VIVO la actividad de los mexicanos este 4 de agosto

El exfutbolista Gullit Peña se hace viral por reaparecer con una botella y en presunto estado de ebriedad sobre una moto

Duro golpe para Cruz Azul: problemas migratorios dejarían fuera a Christian Ebere de la Leagues Cup