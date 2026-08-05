EEUU entregará a México tres tesoros prehispánicas, uno de ellos estaba en famoso museo de NY

La SRE, la Secretaría de Cultura y el INAH alistan la repatriación de tres piezas arqueológicas prehispánicas desde Estados Unidos, según un comunicado fechado este 4 de agosto de 2026. Foto SRE

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Las secretarías de Relaciones Exteriores, Cultura y el INAH alistan la repatriación de tres piezas arqueológicas prehispánicas desde Estados Unidos, según un comunicado conjunto fechado este 4 de agosto.

Estas piezas permanecen en el Consulado General de México en Nueva York y serán enviadas próximamente a México vía valija diplomática para su entrega oficial al Instituto Nacional de Antropología e Historia.

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De acuerdo con la SRE, Cultura y el INAH, la devolución se concretó el pasado 15 de julio, cuando los bienes fueron entregados al consulado en Nueva York como resultado del diálogo internacional para la recuperación del patrimonio cultural.

La Unidad de Tráfico de Antigüedades de Manhattan relaciona las piezas devueltas con una investigación penal

La pieza principal es una figura antropomorfa de estilo Ixtlán del Río, elaborada en barro y con 91 centímetros de altura, que representa a un guerrero con yelmo y lanza. Crédito: INAH

El objeto principal es una figura antropomorfa de estilo Ixtlán del Río, elaborada en barro, con 91 centímetros de altura, que representa a un guerrero con yelmo, arracadas, ajorcas y coraza, y una lanza sobre el hombro, precisa el comunicado. La pieza, asociada a la tradición Tumbas de Tiro y fechada entre 100 a.C. y 600 d.C., formaba parte de la colección del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

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Esta figura fue restituida por investigaciones de la Fiscalía de Distrito de Manhattan, y a instancias del propio museo, señalaron las dependencias. Añadieron que cada objeto estaba vinculado a una investigación penal coordinada por la Unidad de Tráfico de Antigüedades de la oficina del fiscal de distrito de Manhattan, en Nueva York.

Las otras dos piezas son un cajete de piedra, identificado por su morfología como procedente de la región central del actual Guerrero y ubicado entre 300 y 900 d.C., y una navajilla prismática de obsidiana elaborada con técnicas de presión y percusión.

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Según el INAH, especialistas realizaron dictámenes arqueológicos y concluyeron que los bienes son de origen prehispánico y propiedad de la nación mexicana conforme a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. La SRE informa que, antes de su entrega al instituto, las piezas serán trasladadas a la Consultoría Jurídica de la cancillería en la Ciudad de México vía valija diplomática.

Sheinbaum recupera 3 mil 716 piezas de patrimonio cultural mexicano desde 2024

El INAH detalló que 3 mil 369 piezas repatriadas estaban en Estados Unidos, además de 174 en Italia, 133 en Canadá y siete en España. | Presidencia

El gobierno de Claudia Sheinbaum ha recuperado 3 mil 716 piezas de patrimonio cultural mexicano desde 2024, una cifra que incluye bienes arqueológicos, históricos y etnográficos localizados en cuatro países y que forma parte de una política de repatriación coordinada con la SRE, según informó el INAH el pasado 10 de julio.

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Durante la conferencia “La Mañanera del Pueblo”, el director general del instituto, Joel Omar Vázquez Herrera, detalló que 3 mil 369 de esas piezas estaban en Estados Unidos, 174 en Italia, 133 en Canadá y siete en España. La recuperación, precisó, corresponde al periodo del actual gobierno federal.

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, dijo que el retorno de estos bienes se realizó en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y mediante alianzas con otras naciones para mantener las gestiones de repatriación.

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Desde 2018, México suma 17 mil 878 bienes culturales recuperados

La Secretaría de Cultura y la SRE coordinan la repatriación de bienes arqueológicos, históricos y etnográficos con alianzas internacionales, según Claudia Curiel de Icaza. Imagen de archivo. EFE/José Méndez

Vázquez Herrera presentó una comparación con administraciones anteriores. Durante el sexenio de Felipe Calderón se repatriaron 5 mil 479 piezas; en el de Enrique Peña Nieto, 351; y en el de Andrés Manuel López Obrador, 14 mil 162.

Con esos datos, el titular del INAH señaló que desde el inicio de la llamada transformación el acumulado asciende a 17 mil 878 bienes arqueológicos, históricos y etnográficos recuperados.

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Entre las piezas recientes mencionó un cráneo cubierto con teselas de turquesa, originario de la región que hoy ocupan Puebla y Oaxaca, repatriado desde Países Bajos. Se trata de una pieza mixteca identificada como el cráneo masculino de un adulto de entre 25 y 30 años.

El objeto era exhibido en el Museo de Etnología de Leiden. Está decorado con turquesa, concha, jadeíta y cuarzo, incorpora una iconografía de serpiente y data del periodo posclásico tardío, entre 1200 y 1521 d.C.

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