Georgina Rábago nos habla de Gerutha & Margaret, la obra de teatro que resignifica la historia de dos mujeres malinterpretadas por Shakespeare

Natalia Traven y Georgina durante la lectura del guion. (cortesía)

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Georgina Rábago estrena el próximo 8 de agosto en el Foro Shakespeare Gerutha & Margaret, obra de la dramaturga Judy Steele que retrata a dos mujeres desfiguradas por Shakespeare: Gertrudis, la madre de Hamlet, y Margaret, reina de la trilogía de Enrique VI y Ricardo III.

Natalia Traven da vida a Margaret y Georgina interpreta a Gerutha —nombre original del personaje— . En entrevista con Infobae México, Georgina nos cuenta todo sobre el proyecto.

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Shakespeare contó otra historia

Gerutha & Margaret parte de una premisa concreta: las dos protagonistas existieron, pasaron por la pluma de Shakespeare y quedaron reducidas a arquetipos negativos. Steele toma fragmentos de sus vidas reales para devolverles la voz. Georgina Rábago nos explica el contraste entre la versión shakesperiana y las fuentes históricas:

“A mí me parece bien interesante el discurso de Judy Steel, que es la dramaturga de esta obra. Toma a estos dos personajes que existieron en la realidad y que pasan primero por la visión de Shakespeare, entonces él cuenta su propia versión acerca de ellas. Y Judy lo que hace es tomar fragmentos de la vida de ellas y, desde su visión, reivindicar a estas dos mujeres que nuestro grandioso Shakespeare pone como... A ver, ¿no? Porque lo que hace Shakespeare es contar una historia completamente distinta. Gertrudis, una mujer lujuriosa, decide que se casará con el hermano de su esposo, que era el rey Hamlet. Y entonces lo apoya para cometer el crimen y poderse casar y poder ser libre para vivir la vida sexual que ella quiere. Y eso no es la realidad.”

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La fuente alternativa está en la leyenda escandinava del príncipe Amleth, que el propio Shakespeare adaptó para crear Hamlet. Georgina señala que la película El hombre del norte, protagonizada por Nicole Kidman y Willem Dafoe, se acerca más a esa versión:

“La realidad está más apegada a la visión de la leyenda escandinava. Incluso hay una película que protagoniza Nicole Kidman y Willem Dafoe, que se llama El hombre del norte. Entonces, ahí nos cuentan la verdadera historia del príncipe Amleth, que Shakespeare denomina Hamlet. Entonces, Gertrudis cuenta desde su visión cómo fue necesario tomar ciertas decisiones porque ella estaba siendo víctima de abuso y de violencia, que no es la historia que nos cuenta Shakespeare.”

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Lo mismo ocurre con Margaret. La obra la rescata de la imagen de mujer soberbia y sanguinaria que dejó la literatura:

“Desde esta visión feminista, reivindica, por ejemplo, a este personaje, Gertrudis, que se llamaba Gerutha, que es el personaje que hago yo. Y nos cuenta desde sus ojos lo que ella vivió, su relación con su marido, con el hermano de su marido e incluso con su hijo, que es el príncipe Amleth. De la misma manera, nos cuenta Judy desde los ojos de Margaret. Cómo la historia no le está haciendo justicia, la literatura universal no le está haciendo justicia. Porque la ponen como una mujer soberbia que tomó decisiones impulsivas porque era muy niña y la pintan como si hubiera sido una mujer sanguinaria, cuando ella fue víctima verdaderamente del horroroso Ricardo III.”

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“Hay un temor a esa energía creadora”

(cortesía)

Goergina Rábago va más atrás para explicar por qué la literatura y la cultura han tendido a convertir a las mujeres complejas en villanas. Conecta esa tendencia con siglos de pensamiento patriarcal y con la persecución histórica de las mujeres que ejercían poder:

“Estamos apenas en pañales iniciando la deconstrucción de todo un sistema hegemónico patriarcal. Es todo un pensamiento de siglos, no de años, de siglos. Es un pensamiento que está arraigado desde siglos. ¿Por qué llamaban brujas a las mujeres y las quemaban? Por no querer reconocer el poder femenino, ¿no? Entonces, todo aquello que mostrara inteligencia, sensibilidad, suspicacia, capacidad.Porque no es lo mismo ser bruja que ser maga. Una mujer es maga porque una mujer construye, crea, y crear es igual a hacer magia. Todas las artes manuales que desde toda la vida las mujeres hemos tenido, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo femenino pensante es rechazado y denominado oscuro. Sinónimo de brujería. Y entonces hay que destruir a las mujeres porque su intuición es tan grande, su energía creadora puede ser tan grande, que siento que hay un temor a esa energía creadora. Esa energía femenina. Y por eso se les reduce a malvadas, a villanas, crueles y brujas.”

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Georgina Rábago: “Dudo mucho que exista un personaje que no se parezca nada a un actor”

La actriz rechaza la idea de que un personaje pueda ser ajeno a quien lo interpreta. Sostiene que la complejidad humana hace inevitable el reconocimiento, y que la honestidad con la propia historia de vida es la herramienta central del oficio:

“Yo ahí difiero cuando un actor o una actriz dice que un personaje no tiene nada que ver con él mismo, porque supongo que ese actor o actriz no se conoce muy bien a sí mismo. Porque creo que tenemos tantas capas de complejidad que tenemos que ir descubriendo. El mejor actor es el actor que más se conoce a sí mismo. No somos ni buenos ni malos. Somos muy buenos y muy malos y medianamente buenos. Y a veces somos compasivos y a veces somos tiranos y a veces tenemos los pensamientos más oscuros y a veces tenemos los pensamientos más luminosos. Todos tenemos de todo. Y si hurgamos verdaderamente con honestidad dentro de nuestra historia de vida, nos podemos dar cuenta de que seguramente hemos pasado por situaciones tal vez no iguales a las del personaje, pero sí similares. No necesito meterme heroína para entender cuántas veces puedo estar en un estado alterado de conciencia mediante alguna situación que me lleve a un estado límite. Entonces, yo creo que todos los personajes que he hecho, incluyendo a Gerutha, tienen mucho de mí. Porque no tengo quince años, porque soy una mujer de casi cuarenta y nueve y puedo reconocer que hay muchas cosas que yo he transitado, tal vez no de la misma manera, similar. Y que soy un mundo complejo de emociones y pulsiones, desde las más luminosas hasta las más oscuras. Entonces, dudo mucho que exista un personaje que no se parezca nada a un actor.”

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(cortesía)

Sin expectativas antes del estreno

De cara a las funciones del 8 y 9 de agosto, Rábago descarta anticipar reacciones del público. Para ella, esperar un resultado es incompatible con el trabajo actoral:

“Es que cuando esperas ya no estás viviendo el momento presente. Es decir, un actor, si está esperando un resultado de un público, no está en presente constante. Y para poder actuar necesitas estar en presente constante y no esperar nada. Solamente así surgen las grandes obras de arte. No estás esperando y estás en presente. Actuar es un eterno mindfulness. Entonces, si yo voy predispuesta a que espero que las mujeres lloren, que los machistas se enojen o espero que esto conmueva, pues entonces lo que estoy buscando... Y actuar no son resultados, son procesos. Y para obtener un proceso necesitas estar en el presente constante, en el aquí y en el ahora. ¿Qué espero? Nada. Tocar conciencias, nada más.”

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Gerutha & Margaret se presenta en el Foro Shakespeare los días 8 y 9 de agosto a las 19:00 y 18:30 horas, respectivamente. El elenco lo completan Natalia Traven y Georgina Rábago.