Una sala de estar luminosa, con un sofá de color neutro y una planta oreja de elefante en una maceta de terracota, muestra un espacio de hogar decorado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La planta conocida como orejas de elefante es el nombre popular para varias especies de plantas tropicales del género Alocasia, Colocasia y en algunos casos Xanthosoma.

La planta oreja de elefante es conocida por el tamaño y la forma llamativa de sus hojas, requiere cuidados específicos para desarrollar su máximo potencial.

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Y es que se trata de un ejemplar tropical que demanda atención especial en cuanto a luz, riego, humedad y nutrición para que sus hojas crezcan grandes, sanas y fuertes; sin embargo, con las condiciones adecuadas, la oreja de elefante puede convertirse en el foco principal de cualquier espacio interior o exterior, mostrando hojas vigorosas y de colores intensos.

Cuidar correctamente esta planta implica replicar, en la medida de lo posible, el ambiente húmedo y cálido de su hábitat natural, así como prestar atención a detalles como el sustrato y la limpieza de sus hojas.

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Una planta oreja de elefante crece vigorosa en el interior de un invernadero donde un sistema de nebulización genera humedad ambiental para su desarrollo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer que las hojas de tu planta oreja de elefante crezcan grandes, sanas y fuertes

Para que las hojas de tu planta oreja de elefante (Alocasia o Colocasia, según la especie) crezcan grandes, sanas y fuertes, sigue estos consejos prácticos:

1. Luz adecuada

Coloca la planta en un lugar con luz indirecta brillante. Evita el sol directo, ya que puede quemar las hojas.

Si la luz es insuficiente, las hojas tenderán a ser más pequeñas y menos vigorosas.

2. Riego correcto

Mantén la tierra húmeda, pero no encharcada. Riega cuando la capa superior del sustrato esté seca al tacto.

Usa agua a temperatura ambiente y evita mojar mucho el tallo para prevenir pudrición.

3. Humedad ambiental

La oreja de elefante necesita ambiente húmedo. Rocía agua sobre las hojas o coloca un humidificador cerca.

Otra opción es poner la maceta sobre un plato con piedras y agua, sin que el fondo de la maceta toque el agua directamente.

4. Fertilizante

Aplica fertilizante líquido para plantas de interior cada 15 días en primavera y verano.

No fertilices en exceso; sigue las indicaciones del producto.

5. Temperatura

Mantén la planta entre 18 °C y 28 °C. Evita corrientes de aire y cambios bruscos de temperatura.

6. Maceta y sustrato

Usa una maceta con buen drenaje.

El sustrato debe ser suelto, rico en materia orgánica y con buen drenaje.

7. Limpieza y poda

Limpia las hojas con un paño húmedo para retirar el polvo y favorecer la fotosíntesis.

Retira hojas secas o dañadas para dirigir la energía a las hojas sanas.

Una infografía detalla los siete pasos esenciales para el cuidado adecuado de una planta oreja de elefante, indicando cómo mantener sus hojas grandes y sanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los mejores sustratos para la oreja de elefante

Los mejores sustratos para la planta oreja de elefante deben ofrecer buen drenaje, retención moderada de humedad y ser ricos en materia orgánica. Esto ayuda a que las raíces respiren, evita encharcamientos y promueve un crecimiento vigoroso de las hojas. Algunas mezclas recomendadas incluyen:

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Opciones de sustrato para oreja de elefante

Sustrato universal para plantas de interior con perlita o vermiculita agregada (proporción 3:1). La perlita mejora el drenaje y la aireación.

Mezcla casera : 40% turba o fibra de coco, 30% composta o humus de lombriz y 30% perlita o arena gruesa.

Sustrato para plantas tropicales : Muchos viveros venden mezclas específicas para plantas tropicales, que suelen funcionar muy bien para Alocasia y Colocasia.

Agregado de corteza de pino: Un 10-20% de corteza de pino ayuda a mantener la estructura del sustrato y facilita el drenaje.

Recuerda evita suelos pesados o que compacten, como la tierra de jardín sola y asegúrate de que la maceta tenga buen drenaje.

Si la planta está en exterior y el clima es lluvioso, prioriza mezclas más ligeras y drenantes. Un sustrato bien balanceado es clave para el desarrollo de hojas grandes y sanas en la oreja de elefante.

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Siguiendo estos cuidados, tu planta oreja de elefante podrá desarrollar hojas grandes y vigorosas. Si tienes una variedad específica (Alocasia, Colocasia, Xanthosoma), avísame para darte recomendaciones aún más precisas.