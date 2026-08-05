Bertha Alcalde Luján es designada como representante de la Zona Centro en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia

La designación fue realizada vía conferencia virtual este 4 de agosto. Crédito: FGJCDMX

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La fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, fue designada como representante de la Zona Centro de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ) tras una votación unánime de los integrantes del organismo, celebrada en sesión virtual este 4 de agosto de 2026.

En ese cargo, coordinará los trabajos de seis fiscalías estatales y presentará ante la CNPJ los asuntos de interés común de la región.

La Zona Centro que encabezará Alcalde agrupa a las fiscalías de la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala. Además de coordinar los trabajos regionales, la fiscal asumió el compromiso de promover el seguimiento de los acuerdos alcanzados.

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La designación llega en un momento en que las instituciones de procuración de justicia del país trabajan en mecanismos de coordinación interinstitucional más eficaces y en la homologación de sus registros y plataformas.

La CNPJ aprobó por unanimidad la representación de Alcalde Luján en la Zona Centro

La designación se formalizó durante una sesión virtual en la que participaron los integrantes de la CNPJ. La votación fue unánime, lo que reflejó el respaldo del conjunto de fiscalías al perfil de Alcalde Luján para encabezar la región.

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Seis fiscalías, incluidas la capitalina, integran la zona que quedó a cargo de Alcalde. Crédito: FGJCDMX

Al agradecer la confianza, la fiscal subrayó el papel de las fiscalías en la transformación del sistema de justicia penal y llamó a aprovechar las experiencias de cada institución para fortalecer el trabajo conjunto.

“No cabe duda de que vivimos momentos históricos en este país respecto a lo que se puede hacer por transformar la justicia penal. Las fiscalías, como lo hemos dicho en otros espacios, forman parte fundamental de este proceso. Estamos seguros de que hay muchas experiencias que compartir por parte de cada uno de nosotros, y estamos aquí para abonar y apoyar”, expresó Alcalde Luján.

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CNPJ: el órgano que coordina la procuración de justicia en todo el país

La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia es un órgano colegiado integrante del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Su función central es generar y dar seguimiento a las estrategias, acciones y políticas para el combate a la delincuencia, la investigación del delito y la seguridad jurídica en México.

Está integrada por los titulares de las instituciones de procuración de justicia de la Federación y de los 32 estados, y es presidida por la fiscal general de la República, según lo establece el artículo 23 de su ley regulatoria. En este momento la encargada es Ernestina Godoy Ramos.

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Entre sus atribuciones se encuentran formular políticas generales de procuración de justicia, emitir bases para la investigación conjunta de delitos, fijar criterios uniformes para la certificación de agentes del Ministerio Público y peritos, y promover mecanismos de coordinación con las instituciones policiales del país.

Este es el logo de la CNPJ. Crédito: FGR

La conferencia opera a través de cinco zonas regionales, cada una encabezada por un representante que presenta ante los órganos del organismo los asuntos de interés común de las fiscalías que la integran: la Zona Noroeste (Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora), la Zona Noreste (Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas), la Zona Occidente (Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Querétaro), la Zona Centro Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala) y la Zona Sureste(Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán).

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A partir de este 4 de agosto de 2026, Bertha Alcalde Luján encabeza la representación de la Zona Centro.

FJCDMX presentó el REPEFNI ante las fiscalías del país

Durante la sesión de este 4 de agosto, la fiscal general de la CDMX también presentó el Registro de Personas Fallecidas No Identificadas (REPEFNI), una plataforma desarrollada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) en colaboración con el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (ISPCF) y la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México (CBP-CDMX).

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Bertha Alcalde durante la sesión de este 4 de agosto. Crédito: FGJCDX

La herramienta emplea inteligencia artificial y procesamiento de lenguaje natural para realizar búsquedas a partir de características físicas, tatuajes, cicatrices y otras señas particulares descritas en los dictámenes periciales. El objetivo es agilizar la identificación de personas fallecidas sin nombre en los registros forenses.

“Lo más importante es poder tener un registro simple, sintético y que permita, con inteligencia artificial, hacer búsquedas”, puntualizó la fiscal.

Para extender el alcance del REPEFNI, Alcalde Luján planteó tres líneas de acción: compartir el modelo técnico con las entidades interesadas, trabajar con la Fiscalía General de la República (FGR) en criterios comunes para ampliar su uso, y ofrecer capacitación a las instituciones que busquen implementarlo en sus propios registros.

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Alcalde propuso automatizar la conexión entre registros locales y el Banco Nacional de Datos Forenses

La fiscal general también abordó los avances del Banco Nacional de Datos Forenses y planteó dos acciones concretas: simplificar los procesos de captura de información y avanzar en la interconexión automática entre los registros locales y el nacional.

Alcalde Luján explicó que el ingreso manual de cada caso puede tomar entre media hora y cuatro horas, lo que hace indispensable la interoperabilidad para evitar duplicidades y agilizar el intercambio de información entre instituciones. La carga de trabajo que representa ese proceso manual fue el argumento central para impulsar la automatización.

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La FGJCDMX anunció que continuará fortaleciendo la coordinación con las instituciones de procuración de justicia de la Zona Centro para impulsar acciones conjuntas en materia de búsqueda de personas, identificación humana e intercambio de buenas prácticas entre las seis fiscalías que integran la región.