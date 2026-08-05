En Guanajuato y Zacatecas seguirán operando escuelas militarizadas pese a orden de la SEP tras muerte de estudiante. (Foto: Gob. Guanajuato)

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Pese a que el pasado 29 de julio de 2026, la Secretaría de Educación Pública (SEP) hizo un llamado a las autoridades educativas de los 31 estados y la Ciudad de México, para que al iniciar el nuevo ciclo escolar 2026-2027 ya no operen instituciones bajo la denominación “Militarizada”, “Militar” o “Castrense”, en Guanajuato y Zacatecas continuará la operación de estas instituciones.

La dependencia dirigida por Mario Delgado Carrillo tomó la decisión luego de que la alumna Dafne “N”, de 13 años, perdiera la vida en la Academia Militarizada Doenitz en Ciudad Madero, Tamaulipas; caso por el que han sido detenidas tres personas por su presunta participación en el feminicidio de la adolescente: Jorge Luis “N”, Estrella “N” y Danna Yanina “N”.

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Bachillerato de Guanajuato no forma parte del Sistema Educativo Militar

En Guanajuato, las autoridades educativas dieron a conocer a través de un comunicado con fecha del 3 de agosto, que no adoptarán la medida de la SEP debido a que el Bachillerato Bivalente Militarizado (BBM) no forma parte del Sistema Educativo Militar ni constituye formación militar, según su registro.

La Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) precisó que se trata de un subsistema público de educación media superior, financiado al 100% con recursos estatales y creado mediante el Acuerdo Secretarial 117/2018.

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Tras analizar los oficios emitidos por la SEP los días 22 y 29 de julio de 2026, la SEG concluyó que las disposiciones están dirigidas principalmente a instituciones de educación básica y a escuelas particulares.

El caso de la muerte de Dafne Zapata en Tamaulipas detonó la medida de la SEP para prohibir escuelas militarizadas. Crédito: Facebook

Al respecto, la dependencia estatal aclaró que en Guanajuato no existen escuelas particulares militarizadas con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), anticipando que no otorgará autorizaciones futuras a instituciones que busquen constituirse bajo este rubro.

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Con esta decisión, la SEG aseguró que garantizará la continuidad educativa a más de 3 mil 500 estudiantes. Afirmó que en los ocho años de operación de esta institución, “8 mil 895 jóvenes han cursado sus estudios en este modelo educativo, de los cuales 3 mil 341 ya concluyeron su formación”.

Las autoridades locales refirieron que las carreras ofrecidas por el Bachillerato Bivalente Militarizado -Ciberseguridad, Protección Civil y Seguridad Ciudadana- se encuentran registradas ante la SEP, misma que reiteró el aval de manera reciente.

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¿Qué dicen en Zacatecas respecto a la medida de la SEP?

Independientemente del actuar a nivel federal, el secretario de Educación de Zacatecas, Armando Delgadillo Ruvalcaba, el proceso de inscripción en bachilleratos General Militarizado y General Policial continuará conforme a las fechas estipuladas:

“Esperemos la notificación del Gobierno Federal y, en virtud de ello, haremos las modificaciones administrativas correspondientes, pero les vamos a garantizar su inscripción en este nivel medio superior”.

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Aseguró que la rectoría de ambos planteles es encabezada por la Secretaría, donde el plan y el programa de estudios está apegado a los estándares nacionales. Previo a que Delgadillo Ruvalcaba asumiera la titularidad de la dependencia educativa a nivel local, comentó que no veía la cancelación del funcionamiento de este tipo de escuelas:

“No vemos la necesidad de cancelar el funcionamiento de estas escuelas en Zacatecas. Están reguladas totalmente por la Secretaría de Educación y se rigen por planes y programas de estudio autorizados”.

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Escuelas militarizadas de Zacatecas esperarán instrucciones precisas de la SEP. (Foto: Captura de pantalla- Conferencia de prensa matutina)

Mientras las decisiones a nivel federal se definen, los procesos de preinscripción continuarán, previendo el inicio del ciclo escolar como fue anunciado para los estudiantes ya inscritos en ambas instituciones.