México
Agregar Infobae enGoogle

En Guanajuato y Zacatecas seguirán operando escuelas militarizadas pese a orden de la SEP

El feminicidio de la estudiante Dafne “N” ha generado cuestionamientos sobre el abuso de poder de quienes las encabezan sobre los estudiantes

En Guanajuato y Zacatecas seguirán operando escuelas militarizadas pese a orden de la SEP tras muerte de estudiante. (Foto: Gob. Guanajuato)
En Guanajuato y Zacatecas seguirán operando escuelas militarizadas pese a orden de la SEP tras muerte de estudiante. (Foto: Gob. Guanajuato)
Guardar

Pese a que el pasado 29 de julio de 2026, la Secretaría de Educación Pública (SEP) hizo un llamado a las autoridades educativas de los 31 estados y la Ciudad de México, para que al iniciar el nuevo ciclo escolar 2026-2027 ya no operen instituciones bajo la denominación “Militarizada”, “Militar” o “Castrense”, en Guanajuato y Zacatecas continuará la operación de estas instituciones.

La dependencia dirigida por Mario Delgado Carrillo tomó la decisión luego de que la alumna Dafne “N”, de 13 años, perdiera la vida en la Academia Militarizada Doenitz en Ciudad Madero, Tamaulipas; caso por el que han sido detenidas tres personas por su presunta participación en el feminicidio de la adolescente: Jorge Luis “N”, Estrella “N” y Danna Yanina “N”.

PUBLICIDAD

Bachillerato de Guanajuato no forma parte del Sistema Educativo Militar

En Guanajuato, las autoridades educativas dieron a conocer a través de un comunicado con fecha del 3 de agosto, que no adoptarán la medida de la SEP debido a que el Bachillerato Bivalente Militarizado (BBM) no forma parte del Sistema Educativo Militar ni constituye formación militar, según su registro.

La Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) precisó que se trata de un subsistema público de educación media superior, financiado al 100% con recursos estatales y creado mediante el Acuerdo Secretarial 117/2018.

PUBLICIDAD

Tras analizar los oficios emitidos por la SEP los días 22 y 29 de julio de 2026, la SEG concluyó que las disposiciones están dirigidas principalmente a instituciones de educación básica y a escuelas particulares.

El caso de la muerte de Dafne Zapata en Tamaulipas detonó la medida de la SEP para prohibir escuelas militarizadas. Crédito: Facebook
El caso de la muerte de Dafne Zapata en Tamaulipas detonó la medida de la SEP para prohibir escuelas militarizadas. Crédito: Facebook

Al respecto, la dependencia estatal aclaró que en Guanajuato no existen escuelas particulares militarizadas con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), anticipando que no otorgará autorizaciones futuras a instituciones que busquen constituirse bajo este rubro.

Con esta decisión, la SEG aseguró que garantizará la continuidad educativa a más de 3 mil 500 estudiantes. Afirmó que en los ocho años de operación de esta institución, “8 mil 895 jóvenes han cursado sus estudios en este modelo educativo, de los cuales 3 mil 341 ya concluyeron su formación”.

Las autoridades locales refirieron que las carreras ofrecidas por el Bachillerato Bivalente Militarizado -Ciberseguridad, Protección Civil y Seguridad Ciudadana- se encuentran registradas ante la SEP, misma que reiteró el aval de manera reciente.

¿Qué dicen en Zacatecas respecto a la medida de la SEP?

Independientemente del actuar a nivel federal, el secretario de Educación de Zacatecas, Armando Delgadillo Ruvalcaba, el proceso de inscripción en bachilleratos General Militarizado y General Policial continuará conforme a las fechas estipuladas:

“Esperemos la notificación del Gobierno Federal y, en virtud de ello, haremos las modificaciones administrativas correspondientes, pero les vamos a garantizar su inscripción en este nivel medio superior”.

Aseguró que la rectoría de ambos planteles es encabezada por la Secretaría, donde el plan y el programa de estudios está apegado a los estándares nacionales. Previo a que Delgadillo Ruvalcaba asumiera la titularidad de la dependencia educativa a nivel local, comentó que no veía la cancelación del funcionamiento de este tipo de escuelas:

No vemos la necesidad de cancelar el funcionamiento de estas escuelas en Zacatecas. Están reguladas totalmente por la Secretaría de Educación y se rigen por planes y programas de estudio autorizados”.

Mario Delgado sobre escuelas militarizadas Dafne Zapata
Escuelas militarizadas de Zacatecas esperarán instrucciones precisas de la SEP. (Foto: Captura de pantalla- Conferencia de prensa matutina)

Mientras las decisiones a nivel federal se definen, los procesos de preinscripción continuarán, previendo el inicio del ciclo escolar como fue anunciado para los estudiantes ya inscritos en ambas instituciones.

Temas Relacionados

GuanajuatoZacatecasTamaulipasSEPDafne ZapataAcademia Militarizada de Marina Doenitzescuelas militarizadasClaudia SheinbaumPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

En Mónaco ya ven con buenos ojos la llegada de Erik Lira; figuras del club lo llenan de elogios

En Francia impulsan el fichaje del mexicano, mientras que el capitán de Cruz Azul rechaza ofertas millonarias con tal de asegurar el sueño europeo

En Mónaco ya ven con buenos ojos la llegada de Erik Lira; figuras del club lo llenan de elogios

Reino Unido registra un aumento en casos de ciclosporiasis en viajeros que regresan de México

La enfermedad, que entre otros síntomas provoca la diarrea explosiva, no solo afecta a los habitantes de Estados Unidos y México

Reino Unido registra un aumento en casos de ciclosporiasis en viajeros que regresan de México

Georgina Rábago nos habla de Gerutha & Margaret, la obra de teatro que resignifica la historia de dos mujeres malinterpretadas por Shakespeare

La actriz charló con “Infobae México” sobre el papel que interpreta en la obra

Georgina Rábago nos habla de Gerutha & Margaret, la obra de teatro que resignifica la historia de dos mujeres malinterpretadas por Shakespeare

Harry Styles “torea” otra vez el tráfico de CDMX durante sus carreras matutinas, sus fans le advierten que corre peligro

El cantante decidió conocer la capital del país durante su estancia

Harry Styles “torea” otra vez el tráfico de CDMX durante sus carreras matutinas, sus fans le advierten que corre peligro

Nueva convocatoria de la UNAM: cómo inscribirte al examen de control en CDMX, Tijuana, Oaxaca y León

Esta prueba no convoca a todos los aspirantes y se realizará de manera presencial

Nueva convocatoria de la UNAM: cómo inscribirte al examen de control en CDMX, Tijuana, Oaxaca y León
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy martes 4 de agosto: aseguran refinerías clandestinas en San Luis Potosí, Hidalgo y Morelos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy martes 4 de agosto: aseguran refinerías clandestinas en San Luis Potosí, Hidalgo y Morelos

Dan un año de prisión preventiva a Iván Martín “N”, coautor del feminicidio de Valeria Márquez

Reconoce Ronald Johnson el decomiso de armas en Arizona: “Cada arma de fuego que se detiene antes de que llegue a un cártel representa un avance”

Juez dicta prisión preventiva al “R1” por el homicidio de Carlos Manzo: el viernes se define si es vinculado a proceso

Operativo federal en Arizona desmantela red de tráfico de armas con destino a México

ENTRETENIMIENTO

Yanet y Brianda forman el primer equipo de La Casa de los Famosos 2026, tienen en la mira a más habitantes

Yanet y Brianda forman el primer equipo de La Casa de los Famosos 2026, tienen en la mira a más habitantes

Harry Styles “torea” otra vez el tráfico de CDMX durante sus carreras matutinas, sus fans le advierten que corre peligro

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: los habitantes se preparan para el inicio de la Prueba Semanal

Galilea Montijo vuelve a desmentir rumores de haber sido teibolera en aniversario del programa Hoy

Acusan a Gema de querer “colgarse” de la fama de Karina Torres y Aldo Rendón si sale nominada

DEPORTES

En Mónaco ya ven con buenos ojos la llegada de Erik Lira; figuras del club lo llenan de elogios

En Mónaco ya ven con buenos ojos la llegada de Erik Lira; figuras del club lo llenan de elogios

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: sigue EN VIVO la actividad de los mexicanos este 4 de agosto

Pumas sin garras: caen por goleada ante Charlotte FC en su debut de la Leagues Cup 2026

México vs El Salvador Femenil, ¿cómo quedó la semifinal de los Juegos Centroamericanos?

Johan Vásquez es goleado 10-1 en su regreso a Italia con el Genoa