Yanet y Brianda forman el primer equipo de La Casa de los Famosos 2026, tienen en la mira a más habitantes

Yanet García, Brianda Deyanara y Ximena Herrera forman el primer equipo de La Casa de los Famosos México y buscan reclutar hombres (Redes Sociales)

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Luego de que se llevara a cabo el primer posicionamiento de La Casa de los Famosos México 2026, muchos habitantes despertaron en el reality y cambiaron su percepción del encierro dentro del reality, entre ellas está la modelo Yanet García, quien fue la nominada con más votos en la primera semana.

La ex chica del clima tuvo un notable cambio de actitud en los primeros días de la segunda semana del encierro, y al parecer está empezando a formar alianzas con otro habitantes, principalmente con Brianda Deyanara y Ximena Herrera, con quienes ha conectado más.

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Este martes revelaron sus planes de protegerse entre ellas sumando también a Luis Chaparro, además de buscar integrar a otros habitantes que consideran fuertes; esto podría hacer contrapeso a la alianza implícita que han formado Aldo Rendón, Karina Torres, Gema Garoa y Ese Pérez, dando inicio al juego de estrategias.

El primer equipo formal dentro de La Casa de los Famosos México 2026

(Captura de pantalla YouTube)

Durante una charla dentro del cuarto, Yanet García comentó que el formar un equipo sería únicamente por tratar de sobrevivir dentro del reality, buscando así protegerse entre ellos al momento de las nominaciones, sin caer en la trampa de ponerse de acuerdo al momento de nominar, ya que eso está prohibido dentro del formato.

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“Uno está tratando de armar esto desde una relación, de sobrevivencia. Que al final no tenemos que decirlo, es un equipo entre nosotros pero ellos no tiene porque saberlo, simplemente nos estamos protegiendo”, aseguró la modelo.

Es así que el primer equipo que se forma dentro del encierro estaría formado por: Brianda Deyanara, Yanet García, Ximena Herrera y Luis Chaparro. Además, tienen en la mira sumar a dos elementos más: Fede Vigevani y Memo Schutz.

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Brianda confesó que nunca lograron conectar. La cantante respondió a las dos y se despidió de la casa este domingo 2 de agosto. (Captura de pantalla TikTok)

Fans aseguran que se formaron alianzas por fuera de La Casa de los Famosos

Aunque esta sería la primera vez que dentro de la temporada se escucha la formación de un equipo de manera formal, los fans aseguran que existieron alianzas pactadas previo al encierro, principalmente entre el gremio de actores.

Por algunas actitudes y la forma de nominar, la audiencia ha comentario en redes sociales que existen alianzas pactadas por fuera, como la protección entre Moisés Peñaloza y Cynthia Klitbo, quienes recientemente trabajaron juntos en un proyecto. A ellos se sumaría también Gema Garoa, quien pertenece al mismo gremio. Aunque esto no ha sido confirmado dentro del encierro.

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(Infobae/Jenifer Nava)

Aldo Rendón y Karina Torres liderarían otro equipo

Aunque no se han unido estratégicamente, Aldo Rendón y Karina Torres se mantienen como los habitantes más populares de la temporada, y han formado cierta conexión en la casa, sumando por momentos a Gema Garoa y Ese Pérez al “team”. Aunque no han hablado de formar alianzas, en la primer semana no se dieron votos entre ellos y la protección está implícita.

Es por ello que la formación del equipo de Yanet García tomaría un peso importante en la convivencia del reality show, y los fans esperan que por fin esto desate las polémicas y confrontaciones entre los habitantes, ya que el formato está diseñado para que eso ocurra.

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Aldo Rendón comparte con Karina Torres y Gema Garoa el roce que tuvo con Mariana Ochoa (Captura de pantalla )

Aunque de momento el ambiente sigue tranquilo en la casa, dinámicas como el posicionamiento, el cine, las pruebas por el presupuesto y la convivencia constante, comenzarán a desgastar a los habitantes, y la formación de equipos para intentar sobrevivir será inevitable; por ello, los demás habitantes podrían elegir bando o bien, formar nuevas alianzas.