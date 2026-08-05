Galilea Montijo vuelve a desmentir rumores de haber sido teibolera en aniversario del programa Hoy

(Imagen Ilustrativa Infobae)

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Desde hace años, un rumor acompaña a Galilea Montijo, pues hay quienes aseguran que fue teibolera antes de trabajar para la televisión en Ritmoson Latino.

La presentadora de televisión ha sido señalada por supuestamente trabajar en clubes de Guadalajara, pero desde 2023, Galilea ha hecho bromas al respecto asegurando “me hubiera gustado”, incluso tuvo oportunidad de usar un pole dance, pero dejó en evidencia su falta de habilidad para ello.

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El tema volvió a surgir en el aniversario 28 del programa Hoy, matutino de entretenimiento, justamente el clip en el que Montijo mencionó “Siempre les dije que nunca fui teibolera”.

El segmento remembró los momentos más icónicos o graciosos en los casi 30 años de emisiones matutinas.

Los rumores de la presentadora por su supuesto pasado de teibolera revivieron en aniversario del programa Hoy (X/@programa_hoy)

Las afirmaciones sobre su pasado han sido objeto de bromas y desmentidos por parte de la propia Montijo.

En 2023, durante una charla con la fallecida cantante Dulce, la conductora ironizó sobre los rumores:

“Yo no fui bailarina exótica, me hubiera encantado”, respondió entre risas cuando le preguntaron al respecto.

La pregunta sobre si Galilea Montijo realmente fue teibolera ha sido respondida en múltiples ocasiones por la propia conductora y por personas de su entorno.

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Los relatos coinciden en que trabajó como bailarina en un bar, pero niegan que haya ejercido como teibolera o scort, limitando su actividad al entretenimiento en antros de Guadalajara.

(Captura de Video Programa Hoy)

Las versiones sobre el pasado deGalilea Montijohan circulado durante años, generando controversia y especulación en el mundo del espectáculo mexicano.