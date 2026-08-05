Harry Styles “torea” otra vez el tráfico de CDMX durante sus carreras matutinas, sus fans le advierten que corre peligro

El cantante se encuentra en CDMX.

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Harry Styles vuelve a cruzar el tráfico de la Ciudad de México durante sus carreras matutinas, y sus fans advierten que la maniobra tiene un riesgo real.

Un video grabado en el Paseo de la Reforma muestra al cantante británico toreando un Metrobús y varios autos en movimiento, sin respetar el semáforo, mientras trota por una de las avenidas más transitadas de la capital.

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La escena duró apenas unos segundos, pero alcanzó para que los seguidores de Harry reaccionaran divididos: algunos lo celebraron como una adaptación espontánea al ritmo capitalino, otros le recordaron que el Paseo de la Reforma no es exactamente el circuito más amable para un corredor desprevenido.

El video en Reforma no es el primer avistamiento

Harry Styles es un apasionado del running. REUTERS/Temilade Adelaja

Esta no es la primera vez que Harry aparece corriendo por las calles de la Ciudad de México durante esta estancia. Días antes del video en Reforma ya había sido visto trotando por el Bosque de Chapultepec, otra de las rutas que frecuenta desde que llegó a la capital a finales de julio para preparar sus conciertos. También lo captaron caminando por la colonia Roma Norte, donde entró a la Taquería Orinoco con una sudadera oscura con estampado de flamas, shorts verdes y gorra negra.

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El patrón se repite en cada ciudad que visita. Harry mantiene su rutina de entrenamiento sin importar el país en el que se encuentre, y la Ciudad de México no fue la excepción.

Seis conciertos con boletos agotados en el Estadio GNP Seguros

Harry Styles vendió seis conciertos en CDMX.

Harry está en la capital como parte del Together, Together Tour, su gira mundial con la que regresa a México por primera vez desde 2022. Tiene programados seis conciertos en el Estadio GNP Seguros: este 31 de julio, el 1, el 4, el 7, el 8 y el 10 de agosto, todos con inicio a las 9:00 de la noche. Cinco de las seis fechas están agotadas. Solo la del lunes 10 de agosto conserva disponibilidad en algunas zonas del recinto, con precios que van de 1,463 pesos en General C hasta 3,323 pesos en zona GNP.

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La Ciudad de México es la única ciudad de América Latina con seis fechas de esta gira, lo que la convierte en la plaza más grande del continente para este ciclo. La asistencia total estimada para las seis noches ronda las 390,000 personas, y la venta de boletos generó ingresos superiores a 1,638 millones de pesos, según estimaciones de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México.

Corredor de maratón con un ritmo de 4:15 minutos por kilómetro

El cantante Harry Styles es captado cruzando Reforma en la Ciudad de México. Se le observa caminando entre el tráfico de vehículos detenidos y en movimiento, que incluye automóviles de varios colores y un metrobus. Otros peatones y un motociclista también transitan por la vía. El video muestra una escena de tránsito urbano con edificios modernos de fondo.

Las carreras de Harry por la ciudad no son paseos casuales. El cantante originario de Redditch, Inglaterra, tiene 32 años y es un corredor entrenado. En el Maratón de Berlín completó los 42.195 kilómetros en 2 horas, 59 minutos y 13 segundos, con un ritmo promedio de 4 minutos y 15 segundos por kilómetro, bajo el seudónimo Sted Sarandos.

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Su preparación física está a cargo de David Thibo, entrenador profesional y exmiembro de las Fuerzas Especiales británicas. Las sesiones combinan trote largo, circuitos de alta intensidad y trabajo de fuerza. Una de las rutinas habituales incluye 20 o 30 minutos de carrera suave, seguidos de 100 lagartijas, 100 abdominales y 100 sentadillas en un máximo de ocho minutos, más una milla a máxima velocidad. También participó en el Maratón de Tokio.

Fans advierten que cruzar Reforma no es lo mismo que correr en Regent’s Park

El problema, señalan sus seguidores en redes, es que sus rutas habituales de entrenamiento en Londres —principalmente alrededor de Regent’s Park— no tienen mucho en común con el Paseo de la Reforma en hora pico. La avenida concentra tráfico intenso, carriles del Metrobús y cruces donde los peatones compiten con vehículos en movimiento a diario.

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Varios fans le pidieron que use los circuitos del Bosque de Chapultepec o el Parque México en la Condesa, donde el riesgo es menor. Otros simplemente documentaron el momento con humor, comparando la maniobra con la de cualquier chilango apurado. Harry, por su parte, siguió corriendo.