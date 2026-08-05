Reino Unido registra un aumento en casos de ciclosporiasis en viajeros que regresan de México

48 viajeros de Reino Unido estuvieron en México previo a enfermarse de ciclosporiasis. Crédito: @MelanieMoser

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Este martes, se dio a conocer que la Agencia de Seguridad Sanitaria de Reino Unido (UKHSA, por sus siglas en inglés) emitió una alerta por un considerable aumento en las infecciones por cyclospora entre los viajeros que regresan de México.

En ese sentido, las autoridades sanitarias de Reino Unido aconsejaron a su población que tomen precauciones al viajar al extranjero, como mantener una buena higiene de alimentos y del agua, con el objetivo de reducir el riesgo de infección.

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La UKHSA precisó que de los 67 casos que tiene registrados, 47 procedían de México, por lo que mantiene contacto con autoridades sanitarias de nuestro país para informar sobre el registro en el aumento de las infecciones.

Mueren dos personas por cyclospora en Michigan

Mientras que en Estados Unidos, funcionarios de salud estatales informaron que dos personas han muerto en Michigan por el brote de ciclosporiasis, en consecuencia, se convirtieron en las primeros decesos confirmados en ese país relacionadas con el parásito microscópico cyclospora.

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El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan informó que las dos personas fallecidas tenían afecciones de salud subyacentes que podrían haberse agravado por una enfermedad intestinal y la deshidratación.

La dependencia precisó que no dará información adicional sobre las muertes.

La Cofepris descartó que haya presencia de Cyclospora en lechugas mexicanas. Crédito: Cuartoscuro

Autoridades buscan el origen del brote

Previo al par de decesos, una investigación de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) relacionó el brote de ciclosporiasis con la lechuga iceberg servida en Taco Bell y procedente de explotaciones de Taylor Farms ubicadas en el centro de México.

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Dado que no tiene resultados concluyentes, la dependencia mantiene abierta la indagatoria y busca otras posibles fuentes.

Ante el señalamiento, Sysco, el mayor distribuidor de alimentos de Estados Unidos, dejó de comprar lechuga iceberg de Taylor Farms con origen en México, según declaraciones de Kevin Hourican, presidente ejecutivo que atribuye la decisión al brote de ciclosporiasis.

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Ciclosporiasis rara vez es mortal

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU (CDC, por sus siglas en inglés), “el Cyclospora es un parásito microscópico que comúnmente causa diarrea acuosa marcada por evacuaciones intestinales frecuentes y a veces explosivas”.

Además, los brotes tienden a presentarse con mayor frecuencia a finales de la primavera y en verano. Asimismo, los CDC informaron que la enfermedad, llamada ciclosporiasis, rara vez es mortal.

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Sobre el parásito, éste infecta los intestinos y se propaga por medio de las heces. La transmisión ocurre cuando el organismo entra al cuerpo humano a partir de material contaminado.

En el pasado, las personas se infectaban tras consumir frutas o verduras expuestas a agua de riego contaminada con heces.

Cabe señalar que la ciclosporiasis es menos común que otras enfermedades transmitidas por alimentos, como la salmonelosis o la E. coli.

El logotipo de Taylor Farms México se puede ver en las instalaciones de la compañía luego de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) dijera el lunes que la base para vincular la lechuga de Taylor Farms del centro de México con el mayor brote de enfermedades transmitidas por alimentos en los Estados Unidos en los últimos años permanece sin cambios, defendiendo su decisión de publicar una muestra que una revisión posterior determinó que era un falso positivo para el parásito Cyclospora, en Doctor Mora, estado de Guanajuato, México, 20 de julio de 2026. REUTERS/Demian Sanchez

Reportan entre 18 mil y 20 mil casos en EEUU

Respecto al número de personas infectadas por el brote que afecta a Estados Unidos, los CDC han confirmado 18 mil casos, incluyendo sospechosos. Sin embargo, los reportes estatales indican que el número supera los 20 mil en todo el país.

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Asimismo, según cifras de los CDC, hasta julio pasado el número de casos vinculados a la lechuga era de mil 947, de los cuales, al menos, 98 personas tuvieron que ser hospitalizadas.

Parece que el brote de ciclosporiasis empieza a trascender fronteras, ahora, que Reino Unido puso el foco en México por el aumento en casos de esa enfermedad entre viajeros que regresaron de nuestro país.

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