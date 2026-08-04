México vs Panamá, EN VIVO: dónde y cuándo ver los Cuartos de Final del Premundial Sub-20 Concacaf 2026

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La Selección Mexicana Sub-20 afrontará este miércoles 5 de agosto el partido más importante del torneo hasta el momento, cuando se mida ante Panamá en los Cuartos de Final del Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026, un encuentro que definirá uno de los boletos a la Copa del Mundo de la categoría.

El conjunto dirigido por Álex Diego llega a esta instancia después de terminar como líder del Grupo B con paso perfecto, mientras que Panamá buscará dar la sorpresa y dejar fuera al representativo mexicano. Aquí te contamos todos los detalles para seguir el encuentro.

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¿Cuándo y dónde ver EN VIVO el México vs Panamá?

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El compromiso entre México y Panamá se disputará este miércoles 5 de agosto en el Estadio Cuauhtémoc, en Puebla, como parte de los Cuartos de Final del Premundial Sub-20 de Concacaf 2026.

Fecha: Miércoles 5 de agosto de 2026

Hora: 20:00 horas (tiempo del centro de México)

Estadio: Cuauhtémoc, Puebla

Transmisión: ESPN y Disney+

¿Qué necesita México para clasificar al Mundial y a Los Ángeles 2028?

(X / @miseleccionsubs)

El duelo ante Panamá tiene un premio importante para la Selección Mexicana. Si consigue la victoria, avanzará a las Semifinales del Campeonato Sub-20 de Concacaf y, con ello, obtendrá automáticamente su clasificación a la Copa Mundial Sub-20 de 2027.

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En cuanto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, el panorama es distinto. México necesita conquistar el título del torneo para asegurar el único boleto disponible.

No obstante, existe una excepción: si el Tri alcanza la Final y su rival es Estados Unidos, también obtendrá la clasificación olímpica, ya que el conjunto estadounidense ya tiene asegurado su lugar por ser el país anfitrión de la justa olímpica.

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