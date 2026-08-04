Del INAI a los Derechos de las Audiencias, “el camino de la censura” en México que acusa el líder del PAN

El líder panista arremetió nuevamente en contra de la reforma al PJF. (Facebook Jorge Romero Herrera)

Guardar

Jorge Romero Herrera, dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), acusó que el gobierno federal realiza un proceso de censura que afecta la libertad de expresión de todos los mexicanos, a través de diversas acciones como la desaparición de instituciones de transparencia hasta los lineamientos para los derechos de las audiencias.

En un video publicado en su cuenta personal de X, el líder panista advirtió que Morena pretende decidir qué información es verdadera y qué es falsa, lo que representa, según su señalamiento, un riesgo directo para la sociedad y los medios de comunicación.

PUBLICIDAD

Romero alertó que, bajo el argumento de combatir la desinformación, el gobierno busca facultades para determinar los límites del debate público, por lo que considera que esta estrategia atenta no solo contra la pluralidad, sino contra el derecho básico de cualquier ciudadano a expresarse y cuestionar al poder.

“Hoy Morena no quiere callar a la oposición. Hoy te quiere callar a ti. Sí, a ti. Porque cuando un gobierno quiere decidir qué puedes decir, qué puedes publicar y qué puedes pensar, aquí ya no estamos hablando de política, estamos hablando de tu libertad”, afirmó en el video.

PUBLICIDAD

El líder del PAN enmarcó su advertencia en una serie de acciones recientes que, a su juicio, forman parte de un mismo trayecto hacia el control informativo.

Recordó la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) como un golpe a los contrapesos democráticos.

PUBLICIDAD

Según Romero, la eliminación de este organismo significó el fin de garantías para la transparencia gubernamental.

Agregó que la intervención sobre el Poder Judicial y el debilitamiento de otras instituciones autónomas han dejado a la población sin mecanismos seguros para exigir rendición de cuentas.

PUBLICIDAD

“Primero destruyeron los organismos autónomos, entre otros el INAI, que nos aseguraba la transparencia gubernamental. Adiós. Después destruyeron al Poder Judicial y todos ya estamos en manos de jueces de la Corte”, señaló.

Para Romero, estos antecedentes abren la puerta a medidas más severas en materia de comunicación y control de contenidos.

Extensión de la regulación a redes sociales y antecedentes estatales

El dirigente panista advirtió que la regulación impulsada por el gobierno, cuyo objeto inicial son la radio y la televisión, puede alcanzar también a las plataformas digitales y redes sociales.

PUBLICIDAD

Como ejemplo, citó el caso de Puebla, donde se legisló para convertir en delito cualquier publicación en redes si una autoridad se considera ofendida.

“La propia presidenta ya planteó revisar si este modelo puede extenderse a medios y a plataformas digitales, o sea, a las redes sociales.

“Y que no digan que estamos exagerando, porque esto ya sucedió en Puebla, gobernado por Morena, en donde hicieron un delito cualquier publicación que hagas en una red si alguna autoridad se sentía ofendida”, agregó.

PUBLICIDAD

En este sentido, Romero instó a la ciudadanía a informarse y revisar estos antecedentes, alertando sobre los riesgos de replicar este tipo de medidas a nivel federal.

Contradicción en las reglas del gobierno

Romero Herrera señaló la contradicción que, a su juicio, existe entre las exigencias que el gobierno plantea para los medios y la ausencia de regulación en sus propios canales oficiales.

PUBLICIDAD

Enfatizó que la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, conocida como ‘La Mañanera’, carece de reglas claras y permite la difusión de información sin verificación ni derecho de réplica.

“Quieren imponer reglas a la radio, a la televisión y mañana te aseguro que también a las plataformas digitales, pero se niegan a ponerle reglas al espacio de comunicación más poderoso del país, que por supuesto son las mañaneras de la presidenta”, comentó.

PUBLICIDAD

Criticó que desde ese espacio se emiten posturas políticas, acusaciones y descalificaciones, sin que exista mecanismo para que quienes sean señalados ejerzan su derecho de réplica o se corrijan datos erróneos.

Buscará regular ‘La Mañanera’ de Sheinbaum

Ante este panorama, Romero informó que el PAN presentará una iniciativa para que las conferencias matutinas del Ejecutivo federal cuenten con reglas claras, verificación de datos y respeto al derecho de réplica.

Consideró que, si el gobierno federal insiste en proteger los derechos de las audiencias, debe aplicar los mismos criterios a sus espacios oficiales.

“En Acción Nacional presentaremos una iniciativa para que las conferencias mañaneras también tengan sus reglas claras, que tenga información verificable, respeto al derecho de réplica y la misma obligación de rendir cuentas que hoy nos quieren imponer a todos los demás”, dijo.

El dirigente subrayó que la transparencia y el acceso a información verificada deben ser obligación de todos los actores públicos, incluidas las autoridades.

Romero concluyó su mensaje con un llamado a la ciudadanía para no permitir la instauración de un sistema de censura y defender la libertad de expresión como un derecho inalienable. Reiteró que la libertad de opinar, publicar y debatir no puede depender de la voluntad del gobierno.

“La libertad de expresión no es un permiso que te entrega el Gobierno, es un derecho de los mexicanos. Y un gobierno que quiere decidir qué es verdad y castigar a quien lo contradiga, no está protegiendo la democracia, está construyendo una dictadura”, enfatizó.

Aseguró que el PAN seguirá defendiendo este derecho y convocó a la sociedad a sumarse a la causa.