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Despojo en la Colonia Del Valle: Virginia “N” y Diana “N” son vinculadas a proceso por ocupación ilegal

Un juez de control les impuso prisión preventiva y fijó dos meses para el cierre de la investigación complementaria

Fueron detenidas la noche del pasado 29 de julio mediante una orden judicial. Crédito: FGJCDMX
Fueron detenidas la noche del pasado 29 de julio mediante una orden judicial. Crédito: FGJCDMX
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Un juez de control de la Ciudad de México vinculó a proceso a Virginia “N” y Diana “N” por su probable participación en el delito de despojo, relacionado con la ocupación presuntamente ilegal de un inmueble ubicado en la Cerrada de Matías Romero número 18, colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez.

Según datos oficiales consultados por Infobae México, el juez les impuso prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

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Las imputadas, madre e hija, permanecen recluidas en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) las había detenido el pasado 29 de julio en un restaurante de la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

El caso forma parte de una ola de denuncias por despojos que llevó a la Fiscalía a abrir 30 carpetas de investigación en la colonia Del Valle durante 2026.

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