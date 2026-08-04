El despojo golpea más a los mayores de 60 años en CDMX: en 3 de cada 10 casos el agresor es un familiar

Darán de 5 a 11 años a personas que ejerzan el despojo. (Cuartoscuro)

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El despojo patrimonial afecta principalmente a las personas mayores de 60 años en la Ciudad de México, reporta el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia.

En un comunicado, el organismo señaló que el 37% de las víctimas que solicitan apoyo tienen más de seis décadas de vida, lo que convierte a este sector en el más vulnerable frente a este delito.

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De acuerdo con el Consejo Ciudadano, en 3 de cada 10 casos de despojo, la persona que intenta apropiarse del inmueble es un familiar de la víctima.

Según el análisis de mil 234 reportes recibidos desde 2021 indica que el 35% de los agresores tienen un vínculo familiar, mientras que los arrendadores o vendedores representan el 13%, los arrendatarios el 11%, personas desconocidas el 9% y parejas, exparejas o vecinos el 4.5% cada uno.

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El 44% de los reportes atendidos están relacionados con la pérdida de una casa habitación, además de que el 14% corresponden a departamentos, 9% a otros inmuebles, 4% a cuartos y 4% a terrenos.

El organismo advirtió que el despojo no solo implica la pérdida material, sino también genera afectaciones emocionales, familiares y económicas.

Por ello, recomienda mantener bajo resguardo los documentos de propiedad, no firmar papeles sin conocer su contenido y evitar compartir información patrimonial con desconocidos o durante llamadas no solicitadas.

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Asimismo, sugiere contar con un testamento actualizado, reforzar la seguridad del inmueble y denunciar cualquier intento de despojo, incluso cuando el responsable sea un familiar.

La Ciudad de México registra más de mil 900 carpetas de investigación por despojo hasta junio de 2026, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

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Las autoridades locales investigan tanto a grupos dedicados a la invasión de propiedades como a casos derivados de conflictos entre particulares.

Las alcaldías con mayor número de denuncias por despojo son Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Coyoacán y Benito Juárez.

En esta última, se han detectado operaciones de redes que buscan apropiarse de inmuebles desocupados o en remodelación, especialmente en colonias como Del Valle, Narvarte, Álamos, Moderna, Portales y Nativitas.

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La Fiscalía General de Justicia capitalina mantiene abiertas al menos mil 846 investigaciones en lo que va de 2026 y ha identificado redes y personas consideradas objetivos prioritarios en la comisión de este delito.

Los casos recientes han generado protestas vecinales y reuniones con autoridades para exponer la problemática y exigir acciones legales.

El despojo se presenta tanto por la acción de grupos organizados como por disputas familiares o entre particulares, y la recuperación de los inmuebles suele enfrentar largos procesos legales.

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