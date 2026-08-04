Aguas termales con descuento, masajes y clima cálido: el pueblo mágico de México ideal para disfrutar después de los 60

+Tecozautla es uno de los nueve pueblos mágicos del estado de Hidalgo, según la Secretaría de Turismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Tecozautla, pueblo mágico de Hidalgo, concentra más de 15 balnearios de aguas termales a menos de tres horas de la Ciudad de México, con un géiser natural que la Secretaría de Turismo federal describe como único en México y con descuentos en la entrada para personas mayores de 60 años que presenten su credencial del INAPAM.

El municipio registra una temperatura media anual de 17 grados centígrados y un clima semiseco semicálido, de acuerdo con datos del INEGI.

El municipio se ubica en la región del Valle del Mezquital, al poniente del estado de Hidalgo.(Imagen Ilustrativa Infobae/ Facebook El Geiser Balneario SPA)

Esas condiciones, combinadas con la actividad geotérmica del subsuelo, hacen posible que las aguas de los balnearios alcancen entre 35 y 38 grados en las albercas, según consigna la Secretaría de Turismo (SECTUR) en el perfil oficial del destino.

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Tecozautla: pueblo mágico con géiser natural, manantiales y zona arqueológica en un solo municipio

La Secretaría de Turismo incorporó a Tecozautla al Programa Pueblos Mágicos ese año. El perfil oficial del destino enlista entre sus atractivos el géiser natural, los manantiales de Taxhidó, el sitio arqueológico de Pañhú, la elevación del cerro Hualtepec y los balnearios de aguas termales. El municipio se ubica al poniente del estado de Hidalgo, en la región del Valle del Mezquital.

Los balnearios de Tecozautla mantienen sus aguas entre 35 y 38 grados centígrados, según la ficha oficial de la SECTUR. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con credencial INAPAM, los mayores de 60 años pagan hasta la mitad en los balnearios

La credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) da acceso a descuentos en balnearios, zonas arqueológicas, museos, teatros y agencias de viajes, según publica el propio instituto en su portal oficial.

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El beneficio aplica para personas de 60 años o más y se obtiene únicamente con la credencial a nombre del titular.

La credencial INAPAM otorga descuentos en balnearios, museos, teatros y agencias de viajes en todo el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los balnearios de Tecozautla se suman a esa red de establecimientos con tarifas preferenciales.

La mayoría de los complejos termales del municipio ofrece también servicios de spa, masajes, hospedaje y restaurante dentro de sus instalaciones, lo que permite extender la estancia sin salir del predio.

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El Géiser: balneario ejidal con spa, albercas de vapor natural y masajes

El géiser de Tecozautla es un respiradero volcánico cuyas aguas emergen del subsuelo a temperaturas que superan los 90 grados centígrados, en la comunidad de Uxdejhé.

Sobre ese recurso geotérmico se construyó el parque acuático El Géiser, un proyecto ejidal autogestionado cuyas ganancias y administración benefician directamente a las familias campesinas dueñas del ejido.

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El parque acuático El Géiser es un proyecto ejidal autogestionado que pertenece a la comunidad de Uxdejhé. ( Facebook El Geiser Balneario SPA)

Ese vapor alimenta las albercas, pozas y chapoteaderos del parque y genera un ambiente de sauna natural al aire libre, además de contar con spa que incluye masajes.

Los ejidatarios de Uxdejhé se organizaron de forma comunitaria para transformar el fenómeno natural en un centro turístico accesible al público general.

El géiser de Uxdejhé expulsa agua del subsuelo a temperaturas que superan los 90 grados centígrados. (Imagen Ilustrativa Gobierno de México)

El centro histórico guarda un acueducto colonial y un convento franciscano

El centro del pueblo guarda también el acueducto Los Arcos, una estructura de tres arcos de piedra del siglo XVIII que sobrevive entre la vegetación del municipio. A unos pasos se levanta el Ex Convento de Santiago Apóstol, edificado por la orden franciscana en el siglo XVI.

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El acueducto Los Arcos es una estructura de tres arcos de piedra construida en el siglo XVIII. (Imagen Ilustrativa Gobierno de México)

El municipio colinda al norte con el estado de Querétaro y al sur con Huichapan, otro pueblo mágico de Hidalgo que forma parte del mismo corredor termal.

Figuras de obsidiana y platillos prehispánicos que solo se encuentran en Tecozautla

La cocina local gira en torno al mole rojo con guajolote o gallina de rancho, la barbacoa de carnero y las carnitas. En temporada de lluvias se suman platillos de raíz prehispánica: escamoles, gusanos de maguey y quelites.

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Los portales del centro del pueblo mágico concentran los puestos donde se pueden probar estos antojitos, junto con nieves de garambullo y de nopal con queso, postres típicos de la región.

Tecozautla concentra más de 15 balnearios de aguas termales dentro de su territorio municipal. (Imagen Ilustrativa Gobierno de México)

En artesanías, la comunidad de Pañhé trabaja figuras de obsidiana con incrustaciones de concha de abulón, mientras que en San Francisco se labra piedra para construcción y ornamento. La cestería de carrizo, mimbre y vara de sauce completa la oferta artesanal del municipio.

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