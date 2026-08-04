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Semarnat simplificará trámites para permisos ambientales y forestales en medio de denuncias por ecocidios

La transición es para facilitar el cumplimiento normativo y agilizar la concreción de proyectos clave para el desarrollo del país

Semarnat
Trámites de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)
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La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), junto con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), anunció una reforma significativa para modernizar y agilizar los procedimientos administrativos en temas ambientales y forestales.

Esta propuesta responde a la necesidad de actualizar la gestión pública y facilitar la dictaminación de proyectos de interés comunitario, social y empresarial en México, en medio de diversas denuncias por iniciativas ecocidas.

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Tras una revisión detallada de los procesos existentes, ambas instancias acordaron reducir los trámites requeridos de diez a siete, y los requisitos por procedimiento de doce a cuatro. Esta simplificación busca promover una administración más eficiente y accesible para personas físicas, organizaciones sociales, compañías y dependencias gubernamentales que gestionan programas con impacto en el entorno natural.

Las nuevas disposiciones entraron en vigor tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación los días 25 de julio de 2025 y 1 de abril de 2026. Las modificaciones afectan procedimientos clave como la evaluación de manifestaciones de impacto ambiental, solicitudes de exención, avisos preventivos, cambios de titularidad y renuncias de autorización, así como la modificación de obras o plazos autorizados.

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El cambio en los trámites en materia ambiental

La Semarnat y la ATDT han enfocado sus esfuerzos en la simplificación de trámites burocráticos, impulsando además la digitalización de los servicios para garantizar transparencia y eficiencia. El objetivo central es asegurar una administración pública más ágil, sin que ello signifique disminuir la protección del derecho de la población a un ambiente sano.

Entre las modificaciones más relevantes se encuentran la fusión y reestructuración de procedimientos. Por ejemplo, las manifestaciones de impacto ambiental en modalidad particular y regional, tanto sin riesgo como con actividad altamente riesgosa, ahora se agrupan en los trámites SEMARNAT-04-002 y SEMARNAT-04-003, respectivamente. Así, se reduce la duplicidad y se facilita la gestión para los usuarios.

Infografía con título, texto y subtítulos, que incluye ilustraciones de documentos, sello, reloj, mapa de México, nube digital, tableta y engranajes.
La infografía detalla la modernización de trámites ambientales en México, que integra la simplificación de procedimientos y la digitalización de servicios para una gestión pública más eficiente y transparente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros cambios importantes incluyen la redefinición del aviso de desistimiento, que pasa a ser una renuncia formal sin inicio de obras, la integración de solicitudes de exención y no requerimiento en una sola solicitud y la clarificación del aviso de cambio de titularidad en permisos ambientales. Además, se mantiene el procedimiento para la recepción y evaluación de informes preventivos bajo el trámite SEMARNAT-04-001.

La reducción de requisitos representa un avance hacia una gestión pública moderna, en la que la tecnología y la facilitación permiten a los ciudadanos y empresas acceder a servicios más claros y rápidos.

Con estas acciones, el Gobierno de México da pasos firmes hacia una administración ambiental acorde a los retos del siglo XXI, priorizando tanto la eficiencia como la protección de los recursos naturales.

Proyecto turístico en Baja California Sur enfrenta rechazo por impacto ambiental

El Saltito, una franja costera al noreste de La Paz, Baja California Sur, enfrenta la amenaza de un proyecto turístico que implicaría la deforestación de cerca de 110 hectáreas. En respuesta, organizaciones ambientales y habitantes han reunido 14 mil firmas en Change.org para exigir a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que rechace el cambio de uso de suelo forestal solicitado para construir 559 lotes residenciales, un hotel, un campo de golf y otras instalaciones.

La zona afectada alberga una alta diversidad de flora y fauna, incluyendo especies protegidas como el cardón, la biznaga y la iguana de cola espinosa. Activistas advierten que la autorización de la iniciativa pondría en riesgo alrededor de 110 mil plantas, muchas de ellas con siglos de antigüedad y clasificadas legalmente como amenazadas. Además, señalan que la compensación propuesta por la desarrolladora es insuficiente y no garantiza la recuperación ecológica del área.

El colectivo Contener La Paz y otras voces ciudadanas sostienen que la región no es “monte seco”, sino un ecosistema valioso que merece protección integral, por lo que exigen a las autoridades estatales negar los permisos y evaluar el impacto del desarrollo de esta obra.

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