17 reos recibieron sus certificados de primaria, secundaria y preparatoria en sistema abierto en CDMX

17 reos se graduaron en la CDMX y recibieron sus certificados Foto: SSC CDMX

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La Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la SSC entregó 17 certificados de conclusión de estudios a personas privadas de la libertad en el Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria I de la CDMX, como parte de acciones para garantizar el acceso a la educación dentro de los centros de reclusión.

Del total de documentos otorgados, seis correspondieron a nivel primaria, 10 a secundaria y uno a nivel medio superior mediante el esquema de Preparatoria Abierta. La entrega acreditó formalmente la conclusión de cada grado y se planteó como un paso para ampliar opciones de reinserción social.

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La ceremonia fue encabezada por la directora general de Prevención y Reinserción Social de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, Iliana Grisel García Vilchis, junto con la directora del centro, Marina Rodríguez Cedillo. También participaron la directora de Sistemas Abiertos, Paola Chenillo Alazraki, y un representante de la Unidad de Operación del INEA en la CDMX.

Durante el acto, Rodríguez Cedillo señaló que terminar un nivel educativo representó una oportunidad para fortalecer el desarrollo personal de las personas privadas de la libertad, al sumar herramientas para su crecimiento y para su proceso de reinserción social.

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Los certificadops fueron de primaria, secundaria y bachillerato Foto: SSC CDMX

Los certificados entregados acreditaron oficialmente la conclusión de estudios y fueron resultado del trabajo coordinado entre la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) y el programa de Preparatoria Abierta, instancias que promovieron el acceso a la educación al interior de centros penitenciarios en la capital del país.

En el evento, personal docente y autoridades educativas acompañaron a las personas acreditadas y reconocieron el esfuerzo y el compromiso que mantuvieron para cerrar una etapa de su formación académica dentro del centro.

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La SSC informó que, a través de su Subsecretaría del Sistema Penitenciario, mantuvo acciones coordinadas con instituciones educativas para ampliar las oportunidades de formación académica de las personas privadas de la libertad. La dependencia planteó estas medidas como parte de estrategias orientadas a fortalecer la reinserción social y el desarrollo integral dentro del sistema penitenciario de la CDMX.

Se entregaron 17 certificados en el Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria I de la CDMX .

Los documentos acreditaron seis de primaria, 10 de secundaria y uno de medio superior por Preparatoria Abierta .

La entrega se realizó con participación de la SSC, el INEA y autoridades del centro penitenciario.

Los reos pueden estudiar en la modalidad a distancia Foto: SSC CDMX

60% de reclusos estudia actualmente

En la Ciudad de México, un promedio de 400 a 600 personas privadas de la libertad (PPL) concluyen y se gradúan formalmente de sus estudios de educación básica y media superior.

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Aunque las ceremonias de graduación se realizan de manera escalonada o por bloques a lo largo del año (con entregas comunes de 20 a 140 certificados por evento), la matrícula activa para este periodo es sumamente alta.

Actualmente, más del 60% de la población penitenciaria de la CDMX (alrededor de 15,000 internos) se encuentra cursando algún nivel escolar o capacitación.

Desglose de Matrícula y Graduados por Nivel Académico

La distribución de los reclusos que estudian de forma activa dentro de los centros penitenciarios de la capital (como los Reclusorios Norte, Oriente, Sur y Santa Martha Acatitla) se divide de la siguiente manera:

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Primaria: cerca de 600 alumnos activos. Los bloques de graduación suelen ser menores debido a que la gran mayoría de la población ingresa ya sabiendo leer y escribir o con este nivel concluido.

Secundaria: Alrededor de mil 200 alumnos activos. Es uno de los niveles con mayor flujo de certificados anuales emitidos por el Centro de Educación Extraescolar (CEDEX) y el INEA.

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Preparatoria / Bachillerato: más de 4 mil 800 alumnos activos. El nivel medio superior (estudiado principalmente a través de la modalidad de Preparatoria Abierta de la SEP o el Colegio de Bachilleres) representa la mayor cantidad de graduados anuales debido al perfil de edad de los internos.

Licenciatura: aproximadamente 350 alumnos activos, principalmente en la carrera de Derecho impartida por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).