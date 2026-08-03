Día del abuelo 2026: pensiones y descuentos del INAPAM para el mes de agosto

Una familia celebra una comida al aire libre en una plaza colonial mexicana, acompañada por mariachis y bailarines tradicionales, con coloridos edificios y una iglesia de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las celebraciones por el Día del Abuelo 2026 suelen venir acompañadas de dudas sobre posibles apoyos económicos extraordinarios para las personas adultas mayores. En los últimos días han circulado versiones en redes sociales y algunos sitios de internet sobre un supuesto depósito especial por esta conmemoración.

Sin embargo, la información oficial del Gobierno de México, la Secretaría de Bienestar y el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) indica que no existe un pago adicional por esta fecha. Los beneficiarios únicamente recibirán los depósitos correspondientes a los programas sociales vigentes conforme a su calendario oficial.

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A pesar de ello, agosto continúa siendo un mes importante para millones de adultos mayores, ya que siguen vigentes los beneficios económicos de la Pensión para el Bienestar y cientos de descuentos que ofrece la credencial del INAPAM en todo el país.

¿Habrá pago especial de la Pensión Bienestar por el Día del Abuelo 2026?

Hasta este 3 de agosto de 2026, la Secretaría de Bienestar no ha anunciado ningún depósito extraordinario relacionado con el Día del Abuelo, que en México se celebra cada 28 de agosto.

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El único apoyo económico que reciben las personas inscritas al programa es el correspondiente al calendario oficial de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, el cual entrega 6 mil 400 pesos bimestrales durante 2026 mediante la tarjeta del Banco del Bienestar.

El periodo de pagos de la Pensión Bienestar para los adultos mayores que son beneficiarios terminó el miércoles pasado, y ya hay una fecha tentativa del próximo depósito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades también han reiterado que cualquier anuncio sobre pagos extraordinarios debe consultarse únicamente en los canales oficiales del Gobierno de México, ya que suelen difundirse rumores o publicaciones falsas que buscan desinformar a los beneficiarios.

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¿Qué beneficios ofrece la credencial del INAPAM durante agosto?

Aunque no existe un bono especial por el Día del Abuelo, la credencial del INAPAM mantiene activos cientos de beneficios en todo el país para las personas de 60 años o más.

El directorio oficial contempla descuentos en distintas categorías, entre ellas:

Alimentación y supermercados.

Farmacias y servicios médicos.

Consultas de salud.

Laboratorios clínicos.

Ópticas.

Restaurantes y cafeterías.

Hoteles.

Transporte terrestre.

Educación y actividades culturales.

Museos y espacios recreativos.

Servicios legales.

Pago de agua y predial, donde existan convenios con autoridades locales.

Los porcentajes de descuento dependen del establecimiento o de los convenios vigentes en cada estado y municipio, por lo que el INAPAM recomienda consultar el directorio actualizado antes de realizar cualquier compra.

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¿Cómo obtener la credencial del INAPAM?

El trámite continúa siendo gratuito y puede realizarse durante agosto en los módulos autorizados.

Los requisitos generales son:

Tener 60 años o más .

Identificación oficial vigente.

CURP actualizada.

Acta de nacimiento.

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses.

Fotografía reciente tamaño infantil.

Datos de una persona de contacto para emergencias.

La infografía ilustra los requisitos esenciales y documentos obligatorios para tramitar la credencial del INAPAM, la cual ofrece beneficios a personas mayores de 60 años residentes en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este gráfico detalla los pasos y requisitos esenciales para tramitar la credencial Inapam en México, necesaria para acceder al Servicio de Vinculación Productiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez entregada la documentación, la persona podrá obtener su credencial para comenzar a utilizar los descuentos disponibles en establecimientos participantes.

Otros programas del INAPAM para personas adultas mayores

Además de los descuentos, el INAPAM mantiene vigente su programa de Vinculación Productiva, dirigido a personas adultas mayores que desean reincorporarse al mercado laboral.

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Este esquema funciona como un enlace entre empresas y personas mayores de 60 años interesadas en trabajar. Dependiendo de la vacante, los empleos pueden incluir prestaciones de ley como:

Aguinaldo.

Vacaciones.

Afiliación al IMSS.

Salarios acordes con el puesto ofertado.

Una mujer adulta mayor mexicana sonríe mientras muestra su credencial INAPAM y billetes de pesos mexicanos, simbolizando los beneficios y apoyo del instituto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es importante destacar que este programa no consiste en un depósito gubernamental, sino en oportunidades de empleo formal para quienes cumplen con el proceso de registro y son contratados por empresas participantes.

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¿Cuándo es el Día del Abuelo en México?

En México, el Día del Abuelo se celebra cada 28 de agosto, una fecha dedicada a reconocer la aportación de las personas adultas mayores dentro de las familias y la sociedad.

Durante esta jornada suelen organizarse actividades culturales, reuniones familiares y eventos especiales en distintos municipios del país. Asimismo, diversas empresas aprovechan la ocasión para ofrecer promociones exclusivas a quienes presentan su credencial del INAPAM.

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Una familia mexicana celebra el Día del Abuelo el 28 de agosto de 2026, con abuelos y nietos rodeados de elementos culturales tradicionales y un paisaje emblemático. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ello, aunque este año no habrá un pago extraordinario de la Pensión para el Bienestar, las personas adultas mayores podrán seguir aprovechando los apoyos permanentes del Gobierno de México y los descuentos disponibles mediante la credencial del INAPAM, cuyo directorio oficial se actualiza periódicamente para incorporar nuevos establecimientos y beneficios.