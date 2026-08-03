Santa Fe Klan acusa a policías de Guanajuato de disparar contra sus familiares y denuncia hostigamiento contra vecinos

El rapero Santa Fe Klan durante una presentación en Los Ángeles, California, el pasado 12 de julio. (Crédito: Facebook | Santa Fe Klan)

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El rapero guanajuatense Ángel Quesada, conocido artísticamente como Santa Fe Klan, denunció que elementos de la Policía Municipal de Guanajuato presuntamente dispararon contra integrantes de su familia mientras convivían afuera de su tienda oficial, ubicada en la colonia Santa Fe.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, el artista aseguró que cuenta con videos de lo ocurrido y afirmó que tiene identificados los nombres, placas y números de patrullas de los agentes que habrían participado en los hechos.

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“Por si algo le pasa a mi familia o se me pierde algo en mis estudios, tienda, barberías, tatuajes, tenemos cámaras en todo el barrio”, escribió el cantante.

Santa Fe Klan señaló que los policías presuntamente intentaron ingresar a su domicilio y acusó que los uniformados han mantenido actos de hostigamiento contra vecinos y trabajadores de la zona.

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“Se están manchando con todos los que pasan caminando a trabajar. Los estamos viendo acá desde Hermosillo”, expresó en su publicación.

El rapero también indicó que los hechos ocurrieron durante la madrugada de este lunes, aunque no detalló si alguno de sus familiares resultó lesionado durante el presunto ataque.

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De acuerdo con medios locales, tras la denuncia, en el domicilio del cantante se implementó un dispositivo de seguridad. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota informativa, el gobierno municipal de Guanajuato ni la administración estatal han emitido una postura oficial sobre los señalamientos realizados por el artista.

La presunta agresión se habría llevado a cabo la madrugada de este lunes, informó el cantante. La publicación fue eliminada horas después. (Crédito: Facebook: Santa Fe Klan)

La publicación fue hecha en la cuenta de facebook del intérprete, pero horas después fue eliminada.

Santa Fe Klan mantiene cercanía con sus seguidores y vecinos de Guanajuato

Santa Fe Klan se ha caracterizado por mantener una relación cercana con sus seguidores y habitantes de su localidad de Santa Fe, en Guanajuato, donde suele organizar encuentros, convivencias y actividades abiertas para su comunidad.

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En sus redes sociales, el rapero Ángel Quesada ha compartido invitaciones a sus ensayos, reuniones para ver partidos de futbol y eventos con comida y bebidas para sus vecinos y fanáticos.

El pasado 22 de julio, el cantante invitó a sus seguidores a acompañarlo durante un ensayo en la colonia Santa Fe: “Vamos a ensayar un rato aquí en la Santa a las 7:00 pm, ahí por si le quieren caer”, publicó.

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Días antes, el 18 de julio, convocó a sus seguidores a reunirse en uno de sus locales comerciales para ver la final del Mundial, donde aseguró que prepararía tostadas y bebidas para los asistentes, además de organizar un baile al terminar el partido.

También ha utilizado sus redes sociales para interactuar directamente con su público sobre su música. El 27 de julio preguntó a sus seguidores qué tipo de canciones querían escuchar en sus próximas presentaciones, al mencionar géneros como rap, cumbias, norteñas, banda, salsa, bachata y música grupera.

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El artista también ha compartido mensajes de agradecimiento a sus seguidores, como el publicado el 14 de julio, donde señaló que se encontraba en una nueva etapa personal y anunció la preparación de un nuevo disco.