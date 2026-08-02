Por qué cubrir el asiento del baño con papel higiénico es peor de lo que crees, según los microbiólogos

El papel higiénico es un material poroso y absorbente que no puede impedir que los gérmenes pasen, según Jill Roberts, profesora de la Universidad del Sur de Florida, en declaraciones a la BBC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cubrir el asiento del excusado con papel higiénico no protege del contacto con bacterias.

El papel, al ser un material poroso y absorbente, no puede impedir que los gérmenes pasen, y se contamina al estar expuesto en el ambiente del baño.

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Así lo advierten especialistas en microbiología y virología en un artículo de la BBC escrito por Sofia Quaglia.

Cubrir el asiento del excusado con papel higiénico no figura entre las medidas de prevención que la Secretaría de Salud recomienda para evitar enfermedades diarreicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El papel higiénico no funciona como barrera microbiológica

Jill Roberts, profesora de salud pública y microbiología de la Universidad del Sur de Florida, advierte en el artículo de la BBC que una capa de papel higiénico sobre el asiento “probablemente no te protegerá de los patógenos: están hechos de materiales porosos que no pueden impedir que los gérmenes pasen”.

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Las manos contaminan el papel higiénico al manipularlo, antes incluso de colocarlo sobre el asiento, según Christian Brandt, del Hospital Universitario de Heidelberg, en declaraciones a la revista Focus. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio de la Universidad Hawler Medical lo confirma: el papel expuesto en el baño acumula bacterias y hongos que no tenía antes de colocarse en ese ambiente.

El papel expuesto en el baño acumula bacterias y hongos

El asiento del excusado está fabricado con materiales no porosos que dificultan la adhesión de microorganismos.

Un estudio de la Universidad Hawler Medical publicado en la revista Clinical Research in Environmental and Women’s Health, comprobó que el papel higiénico expuesto en distintos sitios de un sanitario acumuló bacterias causantes de infecciones intestinales y urinarias, como Salmonella y Staphylococcus aureus, así como hongos que pueden provocar infecciones en piel y mucosas.

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Charles Gerba, profesor de virología de la Universidad de Arizona, señala en un artículo de la BBC que los baños domésticos son entre 10 y 100 veces más contaminados que los públicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de colocarse en el baño, ese mismo papel no presentaba ninguno de esos microorganismos.

Los aerosoles de cada descarga contaminan el papel higiénico antes de usarlo

Christian Brandt, jefe de higiene hospitalaria y ambiental del Hospital Universitario de Heidelberg, explica en declaraciones a la revista Focus que cuando se jala la palanca con la tapa abierta, los aerosoles fecales se dispersan por el aire y se depositan en las fibras del papel higiénico.

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Los aerosoles fecales generados al jalar la palanca se depositan en las fibras del papel higiénico, según Christian Brandt, del Hospital Universitario de Heidelberg, en declaraciones a la revista Focus. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio publicado en la revista médica científica Journal of Hospital Infection lo respalda con números: una sola descarga sin tapa libera bacterias al aire en concentraciones de hasta 29.5 unidades por metro cúbico, con una nube que persiste hasta 90 minutos en el ambiente.

Brandt añade que las manos del usuario contaminan el papel adicionalmente al manipularlo, antes incluso de colocarlo sobre el asiento.

La palanca de descarga concentra la mayor carga bacteriana en baños públicos, según un estudio de investigadores de la Universidad de Arizona publicado en la revista Hygiene en septiembre de 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La palanca y las manos concentran más bacterias que el asiento

Charles Gerba, profesor de virología de la Universidad de Arizona, señala en el mismo artículo de la BBC que los baños domésticos son mucho más contaminados que los públicos: “En Estados Unidos, los baños de casa son mucho más sucios que los baños públicos que estudiamos en una universidad”.

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Un estudio de investigadores de la Universidad de Arizona publicado en la revista Hygie confirmó que la palanca de descarga, no el asiento, concentra la mayor carga bacteriana en baños de uso público.

La infografía muestra los hallazgos de un estudio sobre las superficies con más bacterias en baños públicos y las medidas de prevención recomendadas por autoridades sanitarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Roberts resume el mecanismo de daño real: “La amenaza no es para tus glúteos, es para tu boca a través de tus manos”.

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Cubrir el asiento no figura entre las medidas de prevención que la Secretaría de Salud recomienda para evitar enfermedades diarreicas: sus guías centran la protección en el lavado de manos con agua y jabón antes y después de usar el baño.

Cómo lavarse correctamente las manos para evitar enfermedades diarréicas

La Secretaría de Salud detalla la técnica correcta en su guía Pasos para lavarte las manos, disponible en el portal oficial gob.mx: tallar enérgicamente palmas, dorso y entre los dedos durante al menos 20 segundos, enjuagar completamente y secar con papel desechable.

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El lavado de manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos es la medida de prevención central, según la Secretaría de Salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El IMSS añade en su portal oficial un paso que pocos aplican: cerrar la llave del agua y abrir la puerta del baño con ese mismo papel antes de tirarlo, para evitar recontaminarse al salir.