UNAM revela mapa en tiempo real del sargazo: así puedes verificar qué playas están afectadas

Grandes acumulaciones de sargazo cubren la costa del Caribe mexicano, con un mapa superpuesto que indica el monitoreo regional de la macroalga. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El arribo masivo de sargazo continúa siendo uno de los principales desafíos ambientales y turísticos para las costas del Caribe mexicano. Ante una temporada que podría romper récords de acumulación durante 2026, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) puso a disposición del público un mapa interactivo que permite conocer qué playas presentan afectaciones y dónde se encuentran las manchas de esta macroalga.

La plataforma fue desarrollada por el Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra (LANOT) del Instituto de Geografía de la UNAM, que utiliza imágenes satelitales para monitorear la evolución del fenómeno y ofrecer información útil tanto para autoridades como para turistas y habitantes de Quintana Roo.

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La herramienta cobra especial relevancia porque especialistas estiman que durante 2026 podrían llegar alrededor de 119 mil toneladas de sargazo a las costas de Quintana Roo, una cifra superior al récord registrado el año anterior, lo que podría extender las afectaciones en distintos destinos turísticos.

Miembros de la Marina mexicana recogen algas sargazo en una playa de la zona hotelera de Tulum, México, el 22 de julio de 2026. REUTERS/Paola Chiomante

¿Cómo consultar el mapa del sargazo de la UNAM?

El visualizador del LANOT-UNAM permite conocer la ubicación del sargazo detectado mediante imágenes obtenidas por los satélites Sentinel-2 de la Agencia Espacial Europea (ESA).

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Para revisar las condiciones antes de visitar una playa solo es necesario:

Ingresar al visualizador del LANOT-UNAM .

Seleccionar la fecha más reciente disponible.

Acercar el mapa hasta la zona de interés.

Consultar la ubicación de las manchas de sargazo y su cercanía con la costa.

Comparar imágenes de diferentes fechas para observar la evolución del fenómeno.

El sistema también permite descargar imágenes y consultar información geoespacial que puede ser utilizada por investigadores, autoridades y cualquier persona interesada en conocer el comportamiento del sargazo.

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¿Qué significan los colores del mapa?

La plataforma utiliza distintos colores para indicar la ubicación aproximada del sargazo:

Morado: presencia de sargazo directamente sobre la playa.

Guinda: manchas localizadas entre 0 y 25 kilómetros de la costa.

Rojo intenso: sargazo entre 25 y 50 kilómetros mar adentro.

Rojo: presencia entre 50 y 75 kilómetros.

Naranja: manchas ubicadas entre 75 y 100 kilómetros de distancia.

Gracias a esta representación es posible anticipar qué zonas podrían recibir mayores arribazones en los próximos días.

¿Qué playas presentan mayores afectaciones?

De acuerdo con los monitoreos más recientes y reportes compartidos por especialistas, algunas de las playas con mayor presencia de sargazo incluyen zonas de:

Puerto Morelos

Akumal

Bahía de Akumal

Bahía Príncipe

Xcacel-Xcacelito

Bahía Solimán

Tankah

Zona Arqueológica de Tulum

Zona Hotelera Norte y Sur de Tulum

Punta Piedra

Boca Paila

Punta Allen

Mahahual

Xcalak

Una imagen tomada con un dron muestra algas sargazo cubriendo la costa de una playa desierta en la zona hotelera de Tulum, México, el 22 de julio de 2026. REUTERS/Paola Chiomante

La intensidad del fenómeno puede cambiar en cuestión de días debido a las corrientes marinas y las condiciones del viento, por lo que la recomendación es consultar el mapa antes de planear un viaje.

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¿Cómo obtiene UNAM la información del sargazo?

El monitoreo se realiza mediante imágenes satelitales procesadas por especialistas del Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra, quienes desarrollaron algoritmos capaces de identificar las manchas flotantes de sargazo y diferenciarlas de otros elementos presentes en el océano.

Posteriormente, esa información se integra en un sistema geográfico que muestra la posición del sargazo y permite elaborar series temporales para analizar su desplazamiento conforme cambian las corrientes marinas y los vientos.

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Además del monitoreo satelital, los investigadores analizan factores oceanográficos y meteorológicos para mejorar la capacidad de pronóstico sobre el movimiento de la macroalga.

Una mano enguantada sostiene sargazo húmedo mientras una tablet muestra un mapa digital con el logo del Instituto Oceanográfico del Golfo y Mar Caribe, ilustrando el monitoreo científico de macroalgas en la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto del sargazo en las playas

Aunque el sargazo cumple una función ecológica importante cuando permanece flotando en mar abierto, su llegada masiva a las playas provoca diversos problemas ambientales y económicos.

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Entre sus principales impactos se encuentran:

Pérdidas económicas para el turismo y las actividades recreativas

Deterioro de arrecifes coralinos y pastos marinos.

Disminución del oxígeno en el agua durante su descomposición.

Malos olores por la liberación de gases.

Afectaciones a especies marinas.

Una infografía ilustra los graves daños ambientales y las pérdidas económicas generadas por la acumulación de sargazo en las playas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas de la UNAM advierten que el monitoreo constante resulta fundamental para anticipar las zonas con mayor riesgo y apoyar las estrategias de contención antes de que el sargazo alcance la costa.

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