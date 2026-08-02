México
Agregar Infobae enGoogle

Diputadas de Morena en Puebla desatan polémica por burlas a hombres de la tercera edad: “Ya huelen a baúl”

Nay Salvatori y Grace Palomares, diputadas de Morena en Puebla, generan indignación tras burlarse de hombres mayores en un podcast

Una grabación del programa “Descasadas”, difundida desde YouTube y replicada en redes, provoca señalamientos de discriminación por edad tras bromas sobre olor, arrugas y “deterioro” de hombres de avanzada edad

Guardar

Las diputadas locales del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Puebla, Nayeli Salvatori Bojalil y Elvia Graciela Palomares Ramírez, se colocaron en el centro de una polémica en redes sociales luego de que un videopodcast en el que participaron circulara ampliamente en plataformas digitales, donde diversos usuarios señalaron los comentarios como discriminatorios hacia las personas adultas mayores.

¿Qué se dijo en el video?

Las declaraciones se dieron en el marco del podcast “Descasadas”, un espacio conducido por Salvatori enfocado en temas como el divorcio, las citas y la vida después del matrimonio. Durante la conversación, una de las participantes afirmó que los hombres de edad avanzada “ya huelen diferente”, comentario al que Salvatori respondió entre risas: “Wey, dice esta pendeja que los viejitos huelen a baúl del recuerdo”.

PUBLICIDAD

Por su parte, la diputada Palomares agregó: “Es que ya se están pudriendo”, y posteriormente hizo referencia a las arrugas y a la piel de los hombres mayores. Otra de las participantes señaló que este sector de la población “ya sufre de enfermedades crónico-degenerativas”.

La conversación que circula en plataformas digitales reaviva el debate sobre el lenguaje en quienes representan a la ciudadanía y evidencia tensiones con una base social clave, mientras no hay pronunciamiento público del Congreso de Puebla
La conversación que circula en plataformas digitales reaviva el debate sobre el lenguaje en quienes representan a la ciudadanía y evidencia tensiones con una base social clave, mientras no hay pronunciamiento público del Congreso de Puebla

Reacciones en redes sociales

El video, difundido originalmente en YouTube, generó indignación entre usuarios de redes sociales, quienes acusaron a las legisladoras de “edadismo” o discriminación por edad, además de señalar una posible doble moral, dado que los adultos mayores representan uno de los grupos de electores más importantes para Morena, partido al que ambas representan.

PUBLICIDAD

Algunos puntos señalados por la crítica en línea:

  • El uso de humor sobre la apariencia física y el deterioro asociado a la edad.
  • La contradicción con el discurso institucional del partido en torno a los programas de pensión para adultos mayores.
  • El hecho de que las comentaristas ocupan cargos de representación pública.

Sin posicionamiento oficial hasta el momento

Hasta el momento, ni Nay Salvatori ni Grace Palomares han emitido un posicionamiento público sobre la polémica generada por el videopodcast. Tampoco han ofrecido explicaciones sobre el contexto de la conversación ni disculpas por las expresiones señaladas como ofensivas.

Cabe mencionar que no es la primera vez que el espacio de “Descasadas” genera controversia: en una entrega anterior, la diputada Palomares habló públicamente sobre una presunta infidelidad de su expareja, lo que también generó debate en su momento.

El debate de fondo

El episodio reavivó la discusión sobre los límites del humor cuando proviene de figuras con cargos de representación pública, particularmente cuando se dirige hacia grupos poblacionales con alta relevancia electoral y social, como es el caso de las personas adultas mayores en México.

Temas Relacionados

MorenaPueblaAdultos MayoresPodcastVideoPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Rubén Moreira acusa que Morena pide al INE revisar y censurar sus redes sociales

El diputado advierte que la censura contra políticos opositores podría extenderse después a cualquier ciudadano

Rubén Moreira acusa que Morena pide al INE revisar y censurar sus redes sociales

Morena aclara el papel de Roldán Álvarez Ayala tras la captura de “El R1” por el caso Carlos Manzo: “No se solapan complicidades”

El partido aseguró que el hermano del presunto autor intelectual del asesinato del exalcalde de Uruapan sí militó en sus filas, pero fue expulsado en noviembre de 2025; además, sostuvo que Ramón Ángel Álvarez Ayala nunca perteneció al movimiento

Morena aclara el papel de Roldán Álvarez Ayala tras la captura de “El R1” por el caso Carlos Manzo: “No se solapan complicidades”

Cómo opera el ‘task scam’, la nueva estafa por WhatsApp que utiliza el nombre de empresas reconocidas

Estos fraudes se han multiplicado recientemente, con falsas ofertas de empleo que prometen ganancias rápidas

Cómo opera el ‘task scam’, la nueva estafa por WhatsApp que utiliza el nombre de empresas reconocidas

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 2 de agosto: detienen al presunto coautor material del feminicidio de Valeria Márquez en Zapopan

Sigue con Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 2 de agosto: detienen al presunto coautor material del feminicidio de Valeria Márquez en Zapopan

Video: usuarios captan fuerte movimiento de una cabina del Cablebús durante tormenta en CDMX

Las autoridades del sistema que conecta Indios Verdes con Cuautepec aplican un desalojo preventivo ante la presencia de rayos

Video: usuarios captan fuerte movimiento de una cabina del Cablebús durante tormenta en CDMX
MÁS NOTICIAS

NARCO

Morena aclara el papel de Roldán Álvarez Ayala tras la captura de “El R1” por el caso Carlos Manzo: “No se solapan complicidades”

Morena aclara el papel de Roldán Álvarez Ayala tras la captura de “El R1” por el caso Carlos Manzo: “No se solapan complicidades”

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 2 de agosto: detienen al presunto coautor material del feminicidio de Valeria Márquez en Zapopan

Capturan a presunto coautor del feminicidio de la influencer Valeria Márquez en Zapopan

Dan prisión preventiva al “R1″, autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo: estará en el Altiplano

De reclutar exmilitares colombianos a dirigir ataques con drones: el rol de “Poncho la Quiringua” frente al Cártel de Los Reyes

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 hoy domingo 2 de agosto en vivo: nombre del primer eliminado circula en redes

La Casa de los Famosos México 2026 hoy domingo 2 de agosto en vivo: nombre del primer eliminado circula en redes

Ese Pérez y Gema Garoa se enfrentan tras hablar de Moisés Peñaloza y Aldo Rendón en La Casa de los Famosos México 2026

Sabrina Sabrok quiere cantar en frente de Claudia Sheinbaum: “Me gustaría ir a La Mañanera”

Lluvia, granizo y “Matilda”: así fue el concierto de Harry Styles en la CDMX el 1 de agosto

Aldo Rendón confiesa que Joaquín López-Dóriga era su crush de Televisa: “Me excitaba el poder”

DEPORTES

Shakur Stevenson manda felicitación a Camarón Zepeda tras conseguir el campeonato mundial del CMB: “Me sorprendiste”

Shakur Stevenson manda felicitación a Camarón Zepeda tras conseguir el campeonato mundial del CMB: “Me sorprendiste”

Romina Hinojosa finaliza dentro del pelotón en la segunda del Tour de Francia Femenino 2026

Piojo Herrera se rinde ante Cruz Azul y Joel Huiqui tras el triunfo del Atlante: “Le ganamos al mejor equipo del país”

Así fue el regreso de Matías Almeyda a Guadalajara

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 EN VIVO: dos medallas más para México en Trampolín de 3 metros