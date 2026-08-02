Diputadas de Morena en Puebla desatan polémica por burlas a hombres de la tercera edad: “Ya huelen a baúl”

Una grabación del programa “Descasadas”, difundida desde YouTube y replicada en redes, provoca señalamientos de discriminación por edad tras bromas sobre olor, arrugas y “deterioro” de hombres de avanzada edad

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Las diputadas locales del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Puebla, Nayeli Salvatori Bojalil y Elvia Graciela Palomares Ramírez, se colocaron en el centro de una polémica en redes sociales luego de que un videopodcast en el que participaron circulara ampliamente en plataformas digitales, donde diversos usuarios señalaron los comentarios como discriminatorios hacia las personas adultas mayores.

¿Qué se dijo en el video?

Las declaraciones se dieron en el marco del podcast “Descasadas”, un espacio conducido por Salvatori enfocado en temas como el divorcio, las citas y la vida después del matrimonio. Durante la conversación, una de las participantes afirmó que los hombres de edad avanzada “ya huelen diferente”, comentario al que Salvatori respondió entre risas: “Wey, dice esta pendeja que los viejitos huelen a baúl del recuerdo”.

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Por su parte, la diputada Palomares agregó: “Es que ya se están pudriendo”, y posteriormente hizo referencia a las arrugas y a la piel de los hombres mayores. Otra de las participantes señaló que este sector de la población “ya sufre de enfermedades crónico-degenerativas”.

La conversación que circula en plataformas digitales reaviva el debate sobre el lenguaje en quienes representan a la ciudadanía y evidencia tensiones con una base social clave, mientras no hay pronunciamiento público del Congreso de Puebla

Reacciones en redes sociales

El video, difundido originalmente en YouTube, generó indignación entre usuarios de redes sociales, quienes acusaron a las legisladoras de “edadismo” o discriminación por edad, además de señalar una posible doble moral, dado que los adultos mayores representan uno de los grupos de electores más importantes para Morena, partido al que ambas representan.

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Algunos puntos señalados por la crítica en línea:

El uso de humor sobre la apariencia física y el deterioro asociado a la edad.

La contradicción con el discurso institucional del partido en torno a los programas de pensión para adultos mayores.

El hecho de que las comentaristas ocupan cargos de representación pública.

Sin posicionamiento oficial hasta el momento

Hasta el momento, ni Nay Salvatori ni Grace Palomares han emitido un posicionamiento público sobre la polémica generada por el videopodcast. Tampoco han ofrecido explicaciones sobre el contexto de la conversación ni disculpas por las expresiones señaladas como ofensivas.

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Cabe mencionar que no es la primera vez que el espacio de “Descasadas” genera controversia: en una entrega anterior, la diputada Palomares habló públicamente sobre una presunta infidelidad de su expareja, lo que también generó debate en su momento.

El debate de fondo

El episodio reavivó la discusión sobre los límites del humor cuando proviene de figuras con cargos de representación pública, particularmente cuando se dirige hacia grupos poblacionales con alta relevancia electoral y social, como es el caso de las personas adultas mayores en México.

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