Equipo árabe prepararía propuesta millonaria por Erik Lira

Erik Lira fue uno de los mejores jugadores de México en el Mundial (REUTERS)

Guardar

Luego de consolidarse como una de las figuras de Cruz Azul y ganar protagonismo con la Selección Mexicana durante la Copa del Mundo de 2026, el mediocampista ha despertado el interés de clubes fuera del continente europeo.

Ahora, un equipo de Emiratos Árabes Unidos estaría dispuesto a realizar una oferta económica de gran magnitud para intentar convencer tanto al futbolista como a la directiva celeste.

PUBLICIDAD

Al Jazira buscaría romper el mercado por Erik Lira

De acuerdo con reportes surgidos en las últimas horas, el Al Jazira de Emiratos Árabes Unidos prepara una propuesta económica importante para fichar a Erik Lira durante este mercado de verano.

El club, uno de los más relevantes de la liga emiratí, buscaría aprovechar el crecimiento futbolístico del mexicano tras su destacada participación en el Mundial 2026 para incorporarlo a su plantilla.

PUBLICIDAD

Las versiones apuntan a que el acercamiento formal entre las partes podría producirse en los próximos días.

Aunque no existe una cifra oficial, diversos reportes han señalado que el valor del jugador se ha incrementado considerablemente y que cualquier negociación tendría que representar un ingreso significativo para Cruz Azul.

PUBLICIDAD

Algunas informaciones incluso han tomado como referencia una cláusula cercana a los 20 millones de dólares que fue mencionada durante rumores anteriores relacionados con otros clubes interesados.

El mexicano reportó en La Noria tras no tener ofertas serias sobre la mesa (X / Cruz Azul)

El interés no resulta extraño. A sus 26 años, Lira se ha convertido en uno de los futbolistas mexicanos más consistentes de la Liga MX.

PUBLICIDAD

Su capacidad para recuperar balones, organizar la salida desde el mediocampo y mantener regularidad en partidos de alta exigencia lo han colocado entre los elementos más cotizados del futbol nacional.

Además, su papel con la Selección Mexicana durante la Copa del Mundo elevó aún más su perfil internacional.

Su rendimiento llamó la atención de observadores y clubes extranjeros que comenzaron a seguir de cerca su situación contractual con La Máquina.

Europa sigue siendo la prioridad del mediocampista mexicano

Sin embargo, el principal obstáculo para una posible transferencia hacia Medio Oriente no sería económico, sino deportivo.

Diversas fuentes coinciden en que Erik Lira mantiene firme su objetivo de jugar en Europa y que esa continúa siendo su prioridad absoluta para el siguiente paso de su carrera.

PUBLICIDAD

El propio futbolista ha expresado en diferentes ocasiones que desea competir en el máximo nivel del futbol europeo.

Tras tener un buen Mundial, Erik Lira busca seguir su carrera en Europa (REUTERS)

De hecho, en semanas recientes surgieron reportes sobre el interés del AS Mónaco, institución que habría realizado acercamientos para conocer las condiciones de una eventual operación.

PUBLICIDAD

Aunque hasta ahora no existe una oferta formal, el club francés continúa apareciendo como una de las alternativas más atractivas para el mexicano.

La situación también se ve favorecida por la relación entre el jugador y la directiva cementera.

Reportes recientes indican que, cuando renovó su contrato con Cruz Azul, se establecieron condiciones que facilitarían una salida hacia Europa en caso de recibir una propuesta conveniente para todas las partes.

PUBLICIDAD

Por ello, aunque una oferta multimillonaria desde Emiratos Árabes podría representar una oportunidad económica difícil de igualar, la decisión final dependerá del proyecto deportivo que se presente y de las posibilidades reales que tenga el futbolista de cumplir el sueño que ha perseguido desde sus primeros años como profesional.

Mientras las negociaciones comienzan a tomar forma, el futuro de Erik Lira sigue abierto. Cruz Azul espera acontecimientos, Al Jazira prepara su ofensiva financiera y Europa continúa apareciendo en el horizonte del mediocampista mexicano.

PUBLICIDAD

Las próximas semanas serán determinantes para conocer si el seleccionado nacional opta por una propuesta económicamente irresistible o mantiene su apuesta por llegar al futbol europeo, objetivo que ha marcado como prioridad en esta etapa de su carrera.