Protestas por ascenso y descenso en la Liga de Expansión traerían consecuencias, advierte la FMF

La FMF determinó que ningún equipo subirá a la Primera División. (X@LigaMXExpansion)

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La cancelación del ascenso y descenso en el Futbol Mexicano, provocó que varios equipos de la Liga de Expansión Mx protestaran por un minuto sin querer jugar la fecha 1 del Torneo Apertura 2026, pues exigen que se respete el derecho de subir a la Liga Mx.

Clubes como: Mineros de Zacatecas, Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Coyotes de Tlaxcala y Leones Negros de la Universidad de Guadalajara (UdeG) se manifestaron en el terreno de juego y la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut) les leyó la cartilla a cada uno.

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A través de un comunicado, la Comisión Disciplinaria señaló que pudo haber incurrido en multar a los equipos que se negaron a jugar el pasado fin de semana, esto por la desaparición del ascenso y descenso en el Futbol Nacional.

¿Qué dice el reglamento de la FMF?

Asó es el balón que rueda en la Liga de Plata del Futbol Mexicano. (X@LigaMXExpansion)

“El club que se niegue a jugar sin una causa justificada o se retire injustificadamente del terreno de juego o no participe activamente por un periodo de tiempo considerable (a consideración de la Comisión Disciplinaria), una vez iniciado el partido y con ello impida que se juegue por completo o se ponga en riesgo el correcto desarrollo del mismo, se le podrá considerar el partido como perdido con un marcador de 1-0, se le adjudicarán los puntos al club contrario y el causante será sancionado con una multa de 2,000 UMAs.”

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Tal como dice el artículo antes citado, la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut), los equipos de la Liga de Expansión MX que incurrieron a esta falta eran merecedores de una sanción económica.

No obstante, la Disciplinaria les perdonó la multa a los clubes de la Liga de Plata que participaron en la protesta: Mineros de Zacatecas, Correcaminos UAT, Coyotes de Tlaxcala y Leones Negros UdeG y todo quedó en una advertencia.

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No quedarán de brazos cruzados

Comunicado que lanzaron los clubes de la Expansión MX. (Jovani Pérez)

Tras la determinación de los directivos en informar que ningún equipo de la Liga Mx descenderá a la Liga de Expansión Mx, y ningún club de la Liga de Plata ascenderá a la Primera División, los integrantes de la Liga de Filiales lanzaron un comunicado en el que exigen que se respete el mérito deportivo, por ser el principio fundamental que le da sentido a esta disciplina.

“Un futbol donde ganar no abre puertas y perder no tiene consecuencias empobrece a todos, también a la Primera División“, señala el escrito que varios equipos compartieron en sus redes sociales tras la extinción del ascenso y descenso.

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“En las palabras de FIFA y las seis Confederaciones: “los principios universales del mérito deportivo, la solidaridad, los ascensos y descensos, y la subsidiariedad son la base de la pirámide futbolística que garantiza el éxito global del fútbol, y, por ende, están consagrados en los estatutos de la FIFA y las confederaciones”.

Por tal motivo, los equipos de la Liga de Expansión Mx dejaron en claro que no estarán “de brazos cruzados. Por el contrario, ya nos encontramos defendiendo ante las instancias jurisdiccionales competentes los derechos de todos los clubes mexicanos al mérito deportivo, con el objetivo de que se cumplan las promesas reiteradas e inequívocas de la FMF de restablecer el sistema de ascenso y descenso en el Futbol Mexicano.

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“Nuestros proyectos no se detienen: seguiremos formando futbolistas mexicanos y compitiendo, buscando e invirtiendo para tener y cumplir con estándares de la Primera División, porque ese nivel no solo se demuestra en la cancha — se construye en toda la estructura de un club: en su institución, su cantera, su afición y su gestión", sentenciaron en conjunto.

¿Por qué eliminaron el ascenso y descenso en el Futbol Mexicano?

Ambos equipos protestaron por ascenso y descenso (captura de pantalla)

El artículo 35 del reglamento de competencia establece que, derivado de un acuerdo tomado por el Comité Ejecutivo de la FMF, a partir de la temporada 2026- 2027, los clubes que integran la Liga Mx no descenderán a la Liga de Expansión Mx.

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Asimismo, los clubes que participan en la Expansión Mx no ascenderán a la Primera División. Dicha determinación molestó a los equipos de la Liga de Plata que, en primera instancia, soltaron el reporte de prensa y después protestaron dentro de la cancha.

Sin embargo, dicha decisión, según los directivos, responde a la necesidad de fortalecer la estructura financiera y operativa de los equipos de la Segunda División, que enfrentaban graves problemas económicos, de infraestructura y de viabilidad.

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Los dirigentes de la Femexfut y la Liga Mx señalaron que el nuevo modelo permitiría a los clubes de la Liga de Expansión Mx ingresar a un fondo de apoyo económico, con el objetivo de sanear sus finanzas, profesionalizar su gestión y mejorar la infraestructura.

Se estableció que, durante la temporada de suspensión del ascenso y descenso, ningún club podría subir o bajar de categoría, garantizando así la permanencia de los equipos en sus respectivas torneos mientras se implementaban las reformas estructurales.

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Luego de varios años en pausar el ascenso y descenso, los altos mandos de la Federación Mexicana de Futbol finalmente decretaron que no habrá ascenso y descenso lo que podría afectar la competitividad y el desarrollo del Futbol Mexicano.