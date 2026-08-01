Él es el hijo del R-1, exnovio de Valeria Márquez que habría pedido su feminicidio: vivía entre yates, fiesta y el mar

Valeria Márquez habría sido asesinada por orden del R-1, quien cumplía la petición de su hijo (rs)

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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana , Omar García Harfuch afirmó este 31 de julio que Ramón Ángel “N”, alias El R-1, ordenó el feminicidio de Valeria Márquez por petición de su hijo Francisco “N”, con quien la joven de 23 años habría tenido una relación sentimental.

La declaración ocurrió un día después de la detención de Ramón Ángel “N”, señalado como presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan. Según lo expuesto por el funcionario, la indagatoria por el caso de Valeria Márquez es distinta a la del edil, aunque la captura del R-1 permitió obtener indicios para ubicar a Francisco “N”.

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Según Harfuch, Francisco N pidió a su padre el R-1 que matara a Valeria Márquez.

Harfuch sostuvo: “El hijo del R1 tenía una relación sentimental con Valeria. Ya la había amenazado en varias ocasiones y todo indica, esto ya se va a probar, que el hijo le pide a su papá, al R1, que cometan el feminicidio”.

Francisco “N”: él fue el novio de Valeria Márquez

Él es Francisco N, presunto hijo de. R-1 y feminicida intelectual de Valeria Márquez.

Tras la revelación de Harfuch sobre la identidad del sospechoso detrás de la orden de asesinato contra Valeria Márquez, comenzaron a confirmarse teorías que ya circulaban en redes sociales desde las semanas posteriores al feminicidio.

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El hijo del R-1 ya era señalado en internet como uno de los potenciales feminicidas de Valeria. El perfil de Instagram de quien sería Francisco deja ver su estilo de vida: viajes por el mar en yate, fiestas y amigos.

También hay fotografías que vendrían de material que subió la propia Valeria o amigos cercanos. En una imágen, que al parecer corresponde la captura de pantalla de un video, muestra el día en el que Francisco le pidió a la influencer que fuera su novia. La pareja se encuentra rodeada de romántico escenario en el que destaca un corazón gigante formado por flores.

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Otro video que ha dado de qué hablar es aquel donde Valeria carga un oso de peluche con una playera donde se lee el apellido del presunto asesino.

Uno de los últimos mensajes de Valeria Márquez en redes sociales decía: “Fue mi actual pareja con la cual vivía, por eso digo que es mi ‘ex’. Y hago responsable cualquier cosa que me llegue a pasar a mí y a mí familia, esa persona. Hasta si me tengo que salir de la ciudad”

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El ataque quedó grabado en una transmisión en vivo el 13 de mayo de 2025

Él es Francisco N, presunto hijo de. R-1 y feminicida intelectual de Valeria Márquez.

El asesinato de Valeria Márquez ocurrió la tarde del 13 de mayo de 2025 en su salón de belleza Blossom The Beauty Lounge, en Zapopan. Un hombre entró al negocio, preguntó si ella era Valeria Márquez y, tras recibir la confirmación, le disparó dos veces: una en el abdomen y otra en la cabeza.

La agresión quedó registrada en una transmisión en vivo. La empleada Érika cortó el video después del ataque y paramédicos confirmaron que la joven ya no tenía signos vitales.

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La Fiscalía de Jalisco abrió una carpeta de investigación bajo el protocolo de feminicidio. La dependencia detalló que la agresión ocurrió alrededor de las 18:30 horas sobre Avenida Servidor Público, en la colonia Real del Carmen.

Horas antes del crimen contra Valeria Márquez hubo entregas sospechosas

Omar García Harfuch habla sobre el feminicidio de Valeria Márquez

La propia secuencia previa al ataque, documentada por Valeria en su transmisión y por personas de su entorno, mostró episodios que encendieron alarmas en la estética. Horas antes del crimen, Érika relató que un supuesto repartidor llegó a preguntar por la influencer y se negó a dejar un paquete si no se entregaba personalmente.

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Ante ese hecho, la joven dijo: “Güey, a lo mejor ya me iban a matar a mí”. Después agregó: “Ya me voy a ir, porque ya me ondeé”.

Durante la transmisión entraron otras personas con distintos pretextos. Una llevó un pedido de cafetería y otra entregó un peluche, mientras Valeria también intercambiaba mensajes con una amiga identificada como Viviana, quien insistía en que se quedara en el local.

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En ese momento, la influencer expresó su incomodidad con otra frase que también quedó grabada: “Es que quiere que me espere, dice la Viviana que porque quiere ver mi cara. Rápido, pendeja que me tengo que ir”.

El caso provocó conmoción en redes sociales, donde circularon fragmentos del video del ataque y un presunto audio en el que la joven hablaba de maltrato emocional por parte de su exnovio. En esa grabación, cuya autenticidad no ha sido confirmada, Valeria dice: “Me dijo que yo ya estaba muy usada, que a él no le gustaban”.

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