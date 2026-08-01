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Muere actor de “El Laberinto del Fauno” y Guillermo del Toro se despide de él: “Un hombre estupendo”

Manolo Solo murió a los 62 años y así lo despidió el director mexicano

FOTO DE ARCHIVO. El director mexicano Guillermo del Toro posa en el 78º Festival de Cine de Cannes, Francia. 18 de mayo de 2025. REUTERS/Sarah Meyssonnier
FOTO DE ARCHIVO. El director mexicano Guillermo del Toro posa en el 78º Festival de Cine de Cannes, Francia. 18 de mayo de 2025. REUTERS/Sarah Meyssonnier
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Manolo Solo murió la madrugada del jueves 30 de julio de 2026 a los 62 años, víctima de cáncer. El actor español, cuyo nombre real era Manuel Jesús Fernández Serrano, había participado en más de un centenar de producciones audiovisuales a lo largo de tres décadas. La Academia de Cine de España confirmó el deceso.

En 2026, Solo había recibido su más reciente nominación al Premio Goya como mejor actor protagonista por Una quinta portuguesa, de Avelina Prat. Era su segunda nominación en esa categoría: la primera llegó en 2024 por Cerrar los ojos, de Víctor Erice.

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Guillermo del Toro: “Manolo ha sido uno de los mejores actores que he tenido el privilegio de conocer”

Manolo Solo, en imagen de archivo (Europa Press)
Manolo Solo, en imagen de archivo (Europa Press)

El director mexicano Guillermo del Toro fue uno de los primeros en reaccionar a la noticia. En X, escribió: “Manolo ha sido uno de los mejores actores que he tenido el privilegio de conocer. Y un hombre estupendo."

La relación entre ambos se remonta a 2006, cuando Solo interpretó a Garcés, uno de los soldados del capitán Vidal, en El laberinto del fauno. La película, dirigida por Del Toro, ganó tres premios Óscar y proyectó internacionalmente el nombre del actor gaditano.

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El director Santiago Segura también se expresó en X al conocer la noticia. Lo describió como “un gran actor (además de un gran tipo)”.

Un Goya en 2017 y una carrera construida desde Algeciras

Manolo Solo con el premio goya ganado por 'Tarde para la ira'
Manolo Solo con el premio goya ganado por 'Tarde para la ira'. (IMDb)

Manolo Solo nació en Algeciras, Cádiz, en 1964. Estudió Ciencias de la Educación en la Universidad de Sevilla, pero su vocación siempre estuvo en el arte. Antes de consolidarse como actor, intentó el rock: formó parte de las bandas Los Relicarios y Los Kevin Bacons.

Su consagración llegó en 2017, cuando ganó el Premio Goya al Mejor Actor de Reparto por Tarde para la ira, ópera prima como director del actor Raúl Arévalo. Ese mismo papel le valió el Premio Feroz y el premio de la Unión de Actores.

Cien producciones, tres directores mexicanos y una voz que doblaba a Dragon Ball Z

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La filmografía de Solo abarca títulos dirigidos por algunos de los cineastas más reconocidos del cine en español. Trabajó con Alejandro González Iñárritu en Biutiful (2010), con Álex de la Iglesia en 30 monedas y con Javier Bardem en El buen patrón (2021). También colaboró con Alberto Rodríguez, Fernando León de Aranoa, Isabel Coixet, José Luis Cuerda y Alejandro Amenábar.

Fuera de las pantallas, prestó su voz al doblaje al español de series como Dragon Ball Z y Rex, un policía diferente. Uno de sus últimos trabajos fue en la serie Anatomía de un instante (2025), donde interpretó al general Manuel Gutiérrez Mellado.

El velatorio, en el tanatorio de San Isidro en Madrid

La agencia de representación de Solo informó que el velatorio se realizó en el tanatorio de San Isidro, en Madrid, durante la tarde del jueves 30 de julio y el viernes 31. La familia no ofreció detalles adicionales sobre el tipo de cáncer que padecía ni sobre el tiempo que llevaba con el diagnóstico.

El director Alberto Rodríguez, con quien Solo trabajó en 7 vírgenes, La isla mínima y Anatomía de un instante, escribió sobre su amistad con el actor: los dos se conocieron en 1994 al pie de un escenario, después de un concierto de Los Relicarios en Londres. “Era un gran actor, con una gran intuición, muy inteligente. Con un amor infinito por su profesión”, escribió Rodríguez. La última vez que se vieron, Solo le contaba, contento, del departamento que acababa de comprar y del programa experimental médico en el que estaba por ingresar.

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