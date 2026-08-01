Harry Styles en CDMX: todos los precios oficiales de mercancía, alimentos y bebidas dentro del Estadio GNP Seguros

La llegada de Harry Styles a la Ciudad de México por su serie de conciertos en el Estadio GNP Seguros continúa provocando una intensa movilización de fans y economía que se refleja en el consumo de mercancía, alimentos y bebidas.
Desde el primer día, los puntos de venta oficiales y los módulos de comida se convierten en paradas obligadas para miles de asistentes.
Con seis fechas programadas y boletos agotados, los precios dentro del recinto marcan el rumbo para quienes se muestran dispuestos a desembolsar lo necesario con tal de vivir la experiencia completa del Together, Together Tour.
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Merch oficial de Harry Styles: precios oficiales en CDMX
La mercancía oficial de Harry Styles destaca por su variedad y alta demanda en cada show. Los módulos aceptan tanto efectivo como tarjetas bancarias, lo que agiliza las compras y permite a los fans adquirir más de un producto en una sola visita.
- Playera: 800 pesos
- Tie Dye LS Tee: mil 300 pesos
- Pink Jersey: mil 400 pesos
- Black LS Tee: mil 100 pesos
- Hoodies: mil 600 pesos
- Hats: 700 pesos
- Tote Bag: 500 pesos
- Póster: 500 pesos
- Keychain: 250 pesos
Cada artículo se ofrece como parte de la colección oficial del tour y su disponibilidad varía según la demanda. Los precios se mantienen fijos en todos los módulos autorizados dentro y alrededor del recinto.
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Costos de alimentos, cerveza y refrescos en los conciertos
El consumo en el Estadio GNP Seguros se ajusta a los estándares de eventos masivos. Las opciones disponibles cubren tanto antojos rápidos como bebidas para todos los gustos, con precios que deben considerarse antes de ingresar.
- Banderillas coreanas (2 piezas): 180 pesos
- Hot dog: 90 a 120 pesos
- Pizza individual: 120 a 180 pesos
- Nachos y snacks: desde 90 pesos
- Cerveza (710 ml): 200 a 210 pesos
- Agua embotellada: 40 a 45 pesos
- Refresco: 50 pesos
Por otro lado, no está permitido ingresar alimentos ni bebidas externos, pero sí una botella plástica vacía de hasta 500 ml para rellenar en puntos de hidratación gratuita.
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Servicios extra: estacionamiento y souvenirs no oficiales
Además del gasto en productos y comida, los asistentes pueden contemplar servicios y recuerdos adicionales. El estacionamiento y la venta informal de mercancía fuera del estadio también formarán parte del gasto total.
- Estacionamiento oficial: 150 a 250 pesos
- Hoodies no oficiales: desde 400 pesos
- Chamarras bordadas no oficiales: 500 pesos
- Souvenirs y accesorios variados en los alrededores del recinto
Finalmente, el control de acceso y los módulos bien ubicados facilitan la experiencia de compra y evitan aglomeraciones, sumando a la derrama económica registrada durante cada concierto.
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