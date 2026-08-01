Harry Styles en CDMX: todos los precios oficiales de mercancía, alimentos y bebidas dentro del Estadio GNP Seguros

La visita del exintegrante de One Direction mantiene una fuerte movilización de fans ansiosos por vaciar sus bolsillos en los puntos de venta oficiales de los conciertos. (Zurisaddai González/Infobae)

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La llegada de Harry Styles a la Ciudad de México por su serie de conciertos en el Estadio GNP Seguros continúa provocando una intensa movilización de fans y economía que se refleja en el consumo de mercancía, alimentos y bebidas.

Desde el primer día, los puntos de venta oficiales y los módulos de comida se convierten en paradas obligadas para miles de asistentes.

Con seis fechas agotadas, los precios dentro del Estadio GNP Seguros para los conciertos de Harry Styles marcan el gasto para vivir la experiencia completa de su nueva etapa. (Instagram)

Con seis fechas programadas y boletos agotados, los precios dentro del recinto marcan el rumbo para quienes se muestran dispuestos a desembolsar lo necesario con tal de vivir la experiencia completa del Together, Together Tour.

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Merch oficial de Harry Styles: precios oficiales en CDMX

La mercancía oficial de Harry Styles destaca por su variedad y alta demanda en cada show. Los módulos aceptan tanto efectivo como tarjetas bancarias, lo que agiliza las compras y permite a los fans adquirir más de un producto en una sola visita.

Playera: 800 pesos

Tie Dye LS Tee: mil 300 pesos

Pink Jersey: mil 400 pesos

Black LS Tee: mil 100 pesos

Hoodies: mil 600 pesos

Hats: 700 pesos

Tote Bag: 500 pesos

Póster: 500 pesos

Keychain: 250 pesos

Los precios de la mercancía oficial de Harry Styles incluyen playeras de 800, Hoodies de mil 600 y Tote bags de 500 pesos como parte de la colección del Together, Together Tour. (Crédito especial: X/ @HarryMexOficial)

Cada artículo se ofrece como parte de la colección oficial del tour y su disponibilidad varía según la demanda. Los precios se mantienen fijos en todos los módulos autorizados dentro y alrededor del recinto.

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Costos de alimentos, cerveza y refrescos en los conciertos

El consumo en el Estadio GNP Seguros se ajusta a los estándares de eventos masivos. Las opciones disponibles cubren tanto antojos rápidos como bebidas para todos los gustos, con precios que deben considerarse antes de ingresar.

Banderillas coreanas (2 piezas): 180 pesos

Hot dog: 90 a 120 pesos

Pizza individual: 120 a 180 pesos

Nachos y snacks: desde 90 pesos

Cerveza (710 ml): 200 a 210 pesos

Agua embotellada: 40 a 45 pesos

Refresco: 50 pesos

Los precios de bebidas en el Estadio GNP Seguros oscilan entre los 40 y los 210 pesos, por ello, se autorizó el ingreso de una botella plástica vacía de hasta 500 ml para rellenar en puntos de hidratación gratuita. (Ocesa)

Por otro lado, no está permitido ingresar alimentos ni bebidas externos, pero sí una botella plástica vacía de hasta 500 ml para rellenar en puntos de hidratación gratuita.

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Servicios extra: estacionamiento y souvenirs no oficiales

Además del gasto en productos y comida, los asistentes pueden contemplar servicios y recuerdos adicionales. El estacionamiento y la venta informal de mercancía fuera del estadio también formarán parte del gasto total.

Estacionamiento oficial: 150 a 250 pesos

Hoodies no oficiales: desde 400 pesos

Chamarras bordadas no oficiales: 500 pesos

Souvenirs y accesorios variados en los alrededores del recinto

La venta de mercancía no oficial fuera del GNP Seguros forma parte del folclore mexicano en torno al arribo de Harry. (Facebook/ Ale Roortz)

Finalmente, el control de acceso y los módulos bien ubicados facilitan la experiencia de compra y evitan aglomeraciones, sumando a la derrama económica registrada durante cada concierto.

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