Bellakath reta a Yeri Mua a una pelea física: “Te quiero romper el hocicote”

Bellakath y Yeri Mua protagonizan acalorada PELEA Foto: IG/labellakath IG/yerimua

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Bellakath lanzó un reto de boxeo a Yeri Mua en X y la discusión entre las dos exponentes del reguetón mexicano escaló a la posibilidad de un combate real en el ring, con categoría de peso incluida.

En marzo de este año, ambas ya habían manifestado públicamente su disposición a enfrentarse en Ring Royal 2, evento de boxeo entre celebridades e influencers.

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Bellakath respondió con un “Voy” y Yeri Mua condicionó su participación a que “paguen bien”. El intercambio del 31 de julio en X retomó ese hilo y lo llevó a otro nivel.

“Te quiero romper el hocicote en el ring”: Bellakath lanza reto

Bellakath fue la primera en asumir el reto de pelear con Yeri Mua. REUTERS/Ronda Churchill

Todo arrancó con un mensaje de Bellakath dirigido directamente a su rival. La intérprete de “Gatita” publicó en X:

“¿En cuánto peso quieres pelear, yegua estúpida, @yerimua? Para ya determinarlo :) que te quiero romper el hocicote en el ring, para que ya dejes de mencionarme, habla ya."

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El tuit se viralizó en cuestión de minutos y generó miles de reacciones entre los seguidores de ambas, que comenzaron a especular sobre si el enfrentamiento podría concretarse.

Yeri Mua responde: menos de 50 kilogramos y un insulto de vuelta

Yeri Mua acepta propuesta de Bellakath (Foto: cortesía)

Yeri Mua no tardó en contestar. Además de aceptar el reto, dio un dato concreto sobre su peso actual y le exigió a Bellakath que la desbloqueara para continuar la conversación de forma directa:

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“Peso dentro de los 50 kg, a ver si puedes neni, y desbloquéame pa’ poderte contestar en tu post, vieja cula."

La publicación también acumuló miles de “Me gusta”, comentarios y compartidos en pocas horas. La mención al bloqueo añadió otra capa al conflicto: Bellakath tiene bloqueada a Yeri Mua en la plataforma, lo que obligó a la veracruzana a responder desde su propio perfil en lugar de hacerlo directamente en la publicación de su rival.

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De una colaboración en 2025 a los insultos en 2026

La enemistad entre las dos cantantes no surgió de la nada. En 2025 grabaron juntas “Él No Es Tuyo”, canción que también contó con la participación de Uzielito Mix. La relación se deterioró con el paso de los meses y para 2026 las diferencias ya se ventilaban abiertamente en redes sociales.

Los ataques han incluido burlas sobre la apariencia física de cada una, cuestionamientos a sus trayectorias musicales y críticas mutuas sobre su lugar dentro del reguetón mexa. Ninguna de las dos ha intentado bajar el tono: cada publicación de una genera una respuesta de la otra, y el ciclo se repite.

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Ring Royal 2, el escenario donde podría resolverse todo

Posible pelea entre Yeri Mua y Bellakath en el Ring Royale del próximo año? (Jesúe Avilés / Infobae)

El antecedente de Ring Royal 2 es el dato que más alimenta la expectativa. El evento, que reúne a figuras del entretenimiento y las redes sociales en combates de boxeo, ya había sido mencionado por ambas como el espacio donde estarían dispuestas a medirse. Con el intercambio del 31 de julio, la conversación sobre categorías de peso se vuelve más concreta.

Hasta el momento, ninguna organización ni promotora ha confirmado oficialmente un enfrentamiento entre Bellakath y Yeri Mua. Lo que sí queda claro es que las dos están dispuestas a que el conflicto pase de las pantallas al ring.

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