México
Agregar Infobae enGoogle

Bellakath reta a Yeri Mua a una pelea física: “Te quiero romper el hocicote”

Las famosas parecen dispuestas a resolver sus diferencias en el ring

La intérprete de ‘Gatita’ lanzó más de un fuerte comentario en contra de la veracruzana llamándola incluso “Oompa Loompa”
Bellakath y Yeri Mua protagonizan acalorada PELEA Foto: IG/labellakath IG/yerimua
Guardar

Bellakath lanzó un reto de boxeo a Yeri Mua en X y la discusión entre las dos exponentes del reguetón mexicano escaló a la posibilidad de un combate real en el ring, con categoría de peso incluida.

En marzo de este año, ambas ya habían manifestado públicamente su disposición a enfrentarse en Ring Royal 2, evento de boxeo entre celebridades e influencers.

PUBLICIDAD

Bellakath respondió con un “Voy” y Yeri Mua condicionó su participación a que “paguen bien”. El intercambio del 31 de julio en X retomó ese hilo y lo llevó a otro nivel.

“Te quiero romper el hocicote en el ring”: Bellakath lanza reto

Bellakath fue la primera en asumir el reto de pelear con Yeri Mua. REUTERS/Ronda Churchill
Bellakath fue la primera en asumir el reto de pelear con Yeri Mua. REUTERS/Ronda Churchill

Todo arrancó con un mensaje de Bellakath dirigido directamente a su rival. La intérprete de “Gatita” publicó en X:

“¿En cuánto peso quieres pelear, yegua estúpida, @yerimua? Para ya determinarlo :) que te quiero romper el hocicote en el ring, para que ya dejes de mencionarme, habla ya."

PUBLICIDAD

El tuit se viralizó en cuestión de minutos y generó miles de reacciones entre los seguidores de ambas, que comenzaron a especular sobre si el enfrentamiento podría concretarse.

Yeri Mua responde: menos de 50 kilogramos y un insulto de vuelta

Yeri Mua acepta propuesta de Bellakath (Foto: cortesía)
Yeri Mua acepta propuesta de Bellakath (Foto: cortesía)

Yeri Mua no tardó en contestar. Además de aceptar el reto, dio un dato concreto sobre su peso actual y le exigió a Bellakath que la desbloqueara para continuar la conversación de forma directa:

“Peso dentro de los 50 kg, a ver si puedes neni, y desbloquéame pa’ poderte contestar en tu post, vieja cula."

La publicación también acumuló miles de “Me gusta”, comentarios y compartidos en pocas horas. La mención al bloqueo añadió otra capa al conflicto: Bellakath tiene bloqueada a Yeri Mua en la plataforma, lo que obligó a la veracruzana a responder desde su propio perfil en lugar de hacerlo directamente en la publicación de su rival.

De una colaboración en 2025 a los insultos en 2026

La enemistad entre las dos cantantes no surgió de la nada. En 2025 grabaron juntas “Él No Es Tuyo”, canción que también contó con la participación de Uzielito Mix. La relación se deterioró con el paso de los meses y para 2026 las diferencias ya se ventilaban abiertamente en redes sociales.

Los ataques han incluido burlas sobre la apariencia física de cada una, cuestionamientos a sus trayectorias musicales y críticas mutuas sobre su lugar dentro del reguetón mexa. Ninguna de las dos ha intentado bajar el tono: cada publicación de una genera una respuesta de la otra, y el ciclo se repite.

Ring Royal 2, el escenario donde podría resolverse todo

Posible pelea entre Yeri Mua y Bellakath en el Ring Royale del próximo año? (Jesúe Avilés / Infobae)
Posible pelea entre Yeri Mua y Bellakath en el Ring Royale del próximo año? (Jesúe Avilés / Infobae)

El antecedente de Ring Royal 2 es el dato que más alimenta la expectativa. El evento, que reúne a figuras del entretenimiento y las redes sociales en combates de boxeo, ya había sido mencionado por ambas como el espacio donde estarían dispuestas a medirse. Con el intercambio del 31 de julio, la conversación sobre categorías de peso se vuelve más concreta.

Hasta el momento, ninguna organización ni promotora ha confirmado oficialmente un enfrentamiento entre Bellakath y Yeri Mua. Lo que sí queda claro es que las dos están dispuestas a que el conflicto pase de las pantallas al ring.

Temas Relacionados

BellakathYeri Muamexico-noticiasmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Clima hoy en México: temperaturas para Puerto Vallarta este 1 de agosto

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Clima hoy en México: temperaturas para Puerto Vallarta este 1 de agosto

¿Cuál es la temperatura promedio en Bahía de Banderas?

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

¿Cuál es la temperatura promedio en Bahía de Banderas?

¿Cuál es la temperatura promedio en Guadalajara?

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

¿Cuál es la temperatura promedio en Guadalajara?

Pronóstico del clima en Puebla de Zaragoza para antes de salir de casa este 1 de agosto

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Pronóstico del clima en Puebla de Zaragoza para antes de salir de casa este 1 de agosto

Clima en Cancún: temperatura y probabilidad de lluvia para este 1 de agosto

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Clima en Cancún: temperatura y probabilidad de lluvia para este 1 de agosto
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México viernes 31 de julio: Valeria Márquez fue asesinada por el hijo de este narco

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México viernes 31 de julio: Valeria Márquez fue asesinada por el hijo de este narco

Refuerzan seguridad en Cuautla con operativo de los tres órdenes de gobierno, a dos meses de la detención de su alcalde

Él es el hijo del R-1, exnovio de Valeria Márquez que habría pedido su feminicidio: vivía entre yates, fiesta y el mar

Narcos concentran el tráfico de droga en el Pacífico: CJNG y Cártel de Sinaloa siguen activos

Procesan a tres presuntos extorsionadores de la facción “2 de Abril” vinculados a la Fuerza Anti Unión en CDMX

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México EN VIVO hoy 31 de julio: los habitantes se preparan para la gala

La Casa de los Famosos México EN VIVO hoy 31 de julio: los habitantes se preparan para la gala

Conoce al guapo novio de Aldo Rendón que se parece a Harry Styles, es bohemio y “le da oso” la fama

Karina Torres advierte que jugará “sin piedad” en La Casa de los Famosos México 2026

De cita romántica: así fueron captados Harry Styles y Zoë Kravitz en la CDMX

Estas son las adaptaciones al escenario de Harry Styles que alegraron a todos los fans

DEPORTES

Juego Centroamericanos y del Caribe 2026: sigue en vivo la actividad de los mexicanos este 31 de julio

Juego Centroamericanos y del Caribe 2026: sigue en vivo la actividad de los mexicanos este 31 de julio

El futuro de Tigres: entre estadio nuevo y la posible llegada de otros dueños

Equipo árabe prepararía propuesta millonaria por Erik Lira

Protestas por ascenso y descenso en la Liga de Expansión traerían consecuencias, advierte la FMF

La Federación Mexicana de Futbol opta por sumarse al retiro de la FIFA con su propuesta de privatización del Mundial