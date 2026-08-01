Cesar Montes y Luis Chávez siguen sin jugar en Rusia por esta razón

Ambos mexicanos no han vuelto a tener actividad reciente en Rusia. Reuters.

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Las primeras semanas de actividad en el futbol europeo suelen marcar el regreso de las principales figuras tras el periodo vacacional.

Sin embargo, mientras varios seleccionados mexicanos ya retomaron la competencia con normalidad, dos de los futbolistas nacionales más importantes que militan en el extranjero continúan sin aparecer en las convocatorias de sus respectivos equipos.

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La situación ha despertado dudas entre aficionados y seguidores de la Selección Mexicana, especialmente por tratarse de jugadores que tuvieron participación durante la Copa del Mundo 2026.

César Montes y Luis Chávez siguen sin jugar en Rusia por esta razón

Tanto César Montes como Luis Chávez quedaron fuera de las convocatorias de sus equipos para la Jornada 2 de la Premier League de Rusia, una decisión que sorprendió debido a que ambos ya se encuentran entrenando con normalidad junto al resto del plantel.

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Sin embargo, distintos reportes apuntan a que la medida responde a una estrategia de gestión física por parte de sus cuerpos técnicos.

Tras disputar el Mundial 2026 con México, ambos futbolistas recibieron un periodo adicional de recuperación antes de reincorporarse a la actividad regular con el Lokomotiv Moscú y el Dynamo Moscú, respectivamente.

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Chávez y Montes tendrán actividad hasta la siguiente jornada.

La carga acumulada durante la temporada anterior y la exigencia que representó la justa mundialista llevaron a los clubes a actuar con cautela.

En el caso de Luis Chávez, además, existe el antecedente de la grave lesión de rodilla que sufrió en 2025 y que lo mantuvo varios meses alejado de las canchas, por lo que cualquier regreso debe ser administrado cuidadosamente.

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Aunque ya se encuentran disponibles físicamente y trabajan al parejo de sus compañeros, la intención de los entrenadores sería evitar riesgos innecesarios durante las primeras fechas del campeonato.

De acuerdo con versiones surgidas en Rusia, se espera que ambos puedan sumar sus primeros minutos de la campaña durante el próximo fin de semana.

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El volante mexicano estuvo 300 días inactivo por lesión. (Instagram/ @lc24)

La incertidumbre de Montes también coincide con rumores sobre Cruz Azul

La situación de César Montes cobra todavía más relevancia debido a los reportes que lo han vinculado recientemente con un posible regreso al futbol mexicano.

Diversas versiones señalaron que Cruz Azul habría presentado una primera propuesta para intentar fichar al defensor, quien se ha consolidado como uno de los mexicanos más destacados en Europa durante los últimos años.

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Aunque hasta el momento no existe un acuerdo cerrado, el interés de la escuadra celeste ha provocado que cualquier ausencia del zaguero genere especulaciones adicionales.

El actual monarca de la Liga MX buscaría mantener su gran nivel competitivo con el fichaje de los hermanos César y Alan Montes en el Apertura 2026. REUTERS

No obstante, la información disponible apunta a que su exclusión de las convocatorias recientes no está relacionada con negociaciones de transferencia, sino con la planificación física diseñada por el club ruso.

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Montes viene de una temporada particularmente exigente en la que se consolidó como titular habitual y uno de los líderes de su equipo.

Su regularidad en Rusia también lo convirtió en uno de los hombres de confianza de la Selección Mexicana rumbo al Mundial, donde volvió a asumir un papel protagónico en la defensa nacional.

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Por ahora, tanto César Montes como Luis Chávez permanecen a la espera de su debut en la nueva campaña rusa.

Lejos de tratarse de un problema físico grave o de una decisión disciplinaria, todo apunta a que sus clubes han optado por priorizar la recuperación de dos futbolistas que llegan después de un verano especialmente demandante.