Selección Mexicana de Softbol tuvo que secar con palas y arena el campo para no perder la medalla en los Juegos Centroamericanos

Las mexicanas intentaron sin éxito rescatar el diamante en el Estadio Juan Pablo Duarte durante más de seis horas, y la organización decidió repartir las medallas entre Puerto Rico, Islas Vírgenes y República Dominicana. (Federación Mexicana de Softbol)

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La Selección Mexicana de Softbol Femenil vivió una jornada marcada por la adversidad en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Ante la suspensión del partido por la medalla de bronce, las jugadoras recurrieron a recursos propios para intentar salvar la competencia. El episodio puso en evidencia tanto el esfuerzo del equipo como las deficiencias organizativas del evento.

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La Selección Mexicana de Softbol Femenil enfrentó la adversidad en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, observando cómo se le arrebataba la oportunidad de competir por el bronce. (Federación Mexicana de Futbol)

A pesar de haber avanzado hasta la disputa por el bronce, México terminó el torneo en el cuarto lugar. El trabajo de las jugadoras en el campo se volvió símbolo de su determinación, aunque no bastó para cambiar el resultado oficial.

La lluvia inunda el campo y cancela el partido por el bronce

El encuentro por la medalla de bronce estaba programado para la tarde en el Estadio Juan Pablo Duarte.

La lluvia intensa dejó el terreno de juego en condiciones críticas y sin intervención del personal de mantenimiento.

Las jugadoras mexicanas utilizaron palas, toallas y arena para intentar rehabilitar el campo.

No se colocaron lonas ni hubo maquinaria disponible para secar la superficie.

El cuerpo técnico y jugadoras invirtieron más de seis horas en estas tareas.

Imágenes en redes mostraron a integrantes de la selección trabajando bajo la lluvia.

Las jugadoras de México usaron palas, toallas y arena para intentar rehabilitar el terreno de juego ante la falta de mantenimiento; aún así fueron descalificadas. (Federación Mexicana de Softbol)

Aún así, el esfuerzo colectivo no fue suficiente, y la jornada concluyó sin que se jugara el duelo por el tercer puesto.

El desempate reglamentario deja a México sin medalla

La imposibilidad de recuperar el campo llevó al organismo rector a aplicar el reglamento de desempate, lo que definió las medallas en el softbol femenil.

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Puerto Rico recibió la medalla de oro al concluir invicto en la Super Ronda.

Islas Vírgenes obtuvo la plata tras su desempeño en la clasificación general.

República Dominicana fue reconocida con el bronce por su posición en el ranking.

México, pese a su esfuerzo, terminó oficialmente en cuarto lugar sin disputar el partido.

La novena puertorriqueña ganó el oro invicto en la Super Ronda, Islas Vírgenes se quedó con la plata y República Dominicana recibió el bronce. (X/ @SDQ2026)

La delegación mexicana manifestó su inconformidad por la aplicación de este criterio y la falta de condiciones para el desarrollo de la competencia.

México cierra sin medalla tras una fase de grupos positiva

La Selección Mexicana llegó al partido por el bronce tras superar la fase de grupos y avanzar a la Super Ronda.

México venció a El Salvador y Cuba , y solo cayó ante Islas Vírgenes en la primera fase.

En la ronda decisiva, perdió ante República Dominicana y Puerto Rico , lo que la colocó en la disputa directa por el tercer lugar.

El resultado oficial deja a México fuera del podio, pese a la entrega mostrada tanto en el juego como en la adversidad.

México cerró en cuarto lugar pese a una fase de grupos positiva con triunfos sobre El Salvador y Cuba. (Instagram/ @wbscamericas)

De esta manera, el episodio deja abierta la discusión sobre la organización y la respuesta ante emergencias en competencias internacionales.