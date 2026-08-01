México Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Selección Mexicana de Softbol tuvo que secar con palas y arena el campo para no perder la medalla en los Juegos Centroamericanos

El reglamento definió el podio sin que se jugará el duelo por el bronce en Santo Domingo 2026, debido a un terreno completamente inundado

Las mexicanas intentaron sin éxito rescatar el diamante en el Estadio Juan Pablo Duarte durante más de seis horas, y la organización decidió repartir las medallas entre Puerto Rico, Islas Vírgenes y República Dominicana. (Federación Mexicana de Softbol)
Las mexicanas intentaron sin éxito rescatar el diamante en el Estadio Juan Pablo Duarte durante más de seis horas, y la organización decidió repartir las medallas entre Puerto Rico, Islas Vírgenes y República Dominicana. (Federación Mexicana de Softbol)
Guardar

La Selección Mexicana de Softbol Femenil vivió una jornada marcada por la adversidad en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Ante la suspensión del partido por la medalla de bronce, las jugadoras recurrieron a recursos propios para intentar salvar la competencia. El episodio puso en evidencia tanto el esfuerzo del equipo como las deficiencias organizativas del evento.

PUBLICIDAD

La Selección Mexicana de Softbol Femenil enfrentó la adversidad en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, observando cómo se le arrebataba la oportunidad de competir por el bronce. (Federación Mexicana de Futbol)
La Selección Mexicana de Softbol Femenil enfrentó la adversidad en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, observando cómo se le arrebataba la oportunidad de competir por el bronce. (Federación Mexicana de Futbol)

A pesar de haber avanzado hasta la disputa por el bronce, México terminó el torneo en el cuarto lugar. El trabajo de las jugadoras en el campo se volvió símbolo de su determinación, aunque no bastó para cambiar el resultado oficial.

La lluvia inunda el campo y cancela el partido por el bronce

El encuentro por la medalla de bronce estaba programado para la tarde en el Estadio Juan Pablo Duarte.

La lluvia intensa dejó el terreno de juego en condiciones críticas y sin intervención del personal de mantenimiento.

  • Las jugadoras mexicanas utilizaron palas, toallas y arena para intentar rehabilitar el campo.
  • No se colocaron lonas ni hubo maquinaria disponible para secar la superficie.
  • El cuerpo técnico y jugadoras invirtieron más de seis horas en estas tareas.
  • Imágenes en redes mostraron a integrantes de la selección trabajando bajo la lluvia.
Las jugadoras de México usaron palas, toallas y arena para intentar rehabilitar el terreno de juego ante la falta de mantenimiento; aún así fueron descalificadas. (Federación Mexicana de Softbol)
Las jugadoras de México usaron palas, toallas y arena para intentar rehabilitar el terreno de juego ante la falta de mantenimiento; aún así fueron descalificadas. (Federación Mexicana de Softbol)

Aún así, el esfuerzo colectivo no fue suficiente, y la jornada concluyó sin que se jugara el duelo por el tercer puesto.

El desempate reglamentario deja a México sin medalla

La imposibilidad de recuperar el campo llevó al organismo rector a aplicar el reglamento de desempate, lo que definió las medallas en el softbol femenil.

PUBLICIDAD

  • Puerto Rico recibió la medalla de oro al concluir invicto en la Super Ronda.
  • Islas Vírgenes obtuvo la plata tras su desempeño en la clasificación general.
  • República Dominicana fue reconocida con el bronce por su posición en el ranking.
  • México, pese a su esfuerzo, terminó oficialmente en cuarto lugar sin disputar el partido.
La novena puertorriqueña ganó el oro invicto en la Super Ronda, Islas Vírgenes se quedó con la plata y República Dominicana recibió el bronce. (X/ @SDQ2026)
La novena puertorriqueña ganó el oro invicto en la Super Ronda, Islas Vírgenes se quedó con la plata y República Dominicana recibió el bronce. (X/ @SDQ2026)

La delegación mexicana manifestó su inconformidad por la aplicación de este criterio y la falta de condiciones para el desarrollo de la competencia.

México cierra sin medalla tras una fase de grupos positiva

La Selección Mexicana llegó al partido por el bronce tras superar la fase de grupos y avanzar a la Super Ronda.

  • México venció a El Salvador y Cuba, y solo cayó ante Islas Vírgenes en la primera fase.
  • En la ronda decisiva, perdió ante República Dominicana y Puerto Rico, lo que la colocó en la disputa directa por el tercer lugar.
  • El resultado oficial deja a México fuera del podio, pese a la entrega mostrada tanto en el juego como en la adversidad.
México cerró en cuarto lugar pese a una fase de grupos positiva con triunfos sobre El Salvador y Cuba. (Instagram/ @wbscamericas)
México cerró en cuarto lugar pese a una fase de grupos positiva con triunfos sobre El Salvador y Cuba. (Instagram/ @wbscamericas)

De esta manera, el episodio deja abierta la discusión sobre la organización y la respuesta ante emergencias en competencias internacionales.

Temas Relacionados

Selección MexicanaSoftbolJuegos Centroamericanos y del Caribe 2026Santo Domingo 2026Atletas mexicanosmedalleromexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México sábado 1 de agosto: defensa del ‘R1’ promueve amparo

Sigue con Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México sábado 1 de agosto: defensa del ‘R1’ promueve amparo

La Casa de los Famosos México EN VIVO hoy 1 de agosto: a un día de la eliminación, sigue el minuto a minuto

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos México EN VIVO hoy 1 de agosto: a un día de la eliminación, sigue el minuto a minuto

Cuánto tiempo puede permanecer una propiedad a nombre de una persona fallecida

La muerte del propietario podría abrir un proceso legal que puede prolongarse durante años y generar dudas sobre el destino de la vivienda

Cuánto tiempo puede permanecer una propiedad a nombre de una persona fallecida

A qué hora terminan los conciertos de Harry Styles en el Estadio GNP Seguros de la CDMX

El británico ya dio su primer espectáculo de seis en la capital del país

A qué hora terminan los conciertos de Harry Styles en el Estadio GNP Seguros de la CDMX

Futuro de Erik Lira: Mónaco no hará frente a Al Jazira si ofrecen más dinero por el jugador de Cruz Azul

El equipo francés no entraría en una subasta por Erik Lira si el club de Emiratos Árabes Unidos envía alguna propuesta millonaria

Futuro de Erik Lira: Mónaco no hará frente a Al Jazira si ofrecen más dinero por el jugador de Cruz Azul
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México sábado 1 de agosto: defensa del ‘R1’ promueve amparo

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México sábado 1 de agosto: defensa del ‘R1’ promueve amparo

Operativo Rastrillo: dos ataques contra policías en Zacatecas dejan un elemento muerto y cinco agresores abatidos

EEUU emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos ante presuntos bloqueos y actividad criminal en Michoacán

Fuerzas federales clausuran aserradero ilegal en Morelos, Edomex: decomisan vehículos y maquinaria

Defensa del ‘R1’ promueve amparo por presunta incomunicación y tortura tras su captura

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México EN VIVO hoy 1 de agosto: a un día de la eliminación, sigue el minuto a minuto

La Casa de los Famosos México EN VIVO hoy 1 de agosto: a un día de la eliminación, sigue el minuto a minuto

A qué hora terminan los conciertos de Harry Styles en el Estadio GNP Seguros de la CDMX

Adrián Marcelo rechaza ser panelista de La Casa de los Famosos México 2026 y pide conducir

Acusan a Aldo Rendón de buscar protagonismo “a toda costa”: así reaccionaron Moisés Peñaloza y Flor Vigna

Video de Belinda imitando a Aldo Rendón vuelve a viralizarse en redes sociales

DEPORTES

Blindan el Estadio Azteca: refuerzan seguridad con 2 mil 300 policías para el Cruz Azul vs Atlante

Blindan el Estadio Azteca: refuerzan seguridad con 2 mil 300 policías para el Cruz Azul vs Atlante

Cesar Montes y Luis Chávez siguen sin jugar en Rusia por esta razón

Cruz Azul vs Atlante: Sigue EN VIVO el minuto a minuto del partido de la J3 del Apertura 2026

Futuro de Erik Lira: Mónaco no hará frente a Al Jazira si ofrecen más dinero por el jugador de Cruz Azul

Juegos Centroamericanos 2026 EN VIVO: México suma oros en ciclismo, ráquetbol y clavados