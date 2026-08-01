Tribunal de Michoacán evaluará si inmunidad parlamentaria libra a Noroña de sanción por violencia política de género

El senador de Morena Gerardo Fernández Noroña aún puede librar las sanciones por violencia política de género contra Grecia Quiroz. Crédito: Infobae México

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El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEMich) deberá analizar, de manera exhaustiva, si las expresiones atribuidas al senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, están protegidas por la figura de la inviolabilidad parlamentaria.

Lo anterior, fue ordenado al TEEMich por la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

De acuerdo con la resolución, contenida en la sentencia, ST-JDC-137-2026, únicamente si el tribunal michoacano concluye que dicha protección constitucional no es aplicable al legislador deberá estudiar el fondo de la controversia “por presunta violencia política contra las mujeres en razón de género (VPMG) en perjuicio de la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Itzel Quiroz García, así como determinar la procedencia de las medidas de reparación”.

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Noroña puede impugnar si resolución no le favorece

Cabe señalar que la Sala Regional otorgó un plazo de 10 días hábiles para que el Tribunal Electoral de Michoacán emita una nueva resolución. Si el fallo vuelve a ser adverso para el legislador, tiene la posibilidad de impugnar nuevamente la decisión ante la propia Sala Regional Toluca.

Este nuevo ordenamiento tuvo su origen semanas después de que el TEEMich resolvió, por unanimidad de sus cinco magistraturas, que Fernández Noroña incurrió en violencia política en razón de género en perjuicio de la alcaldesa y viuda de Carlos Manzo.

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Noroña cuestionó los criterios del Tribunal y pidió a las magistraturas explicar los fundamentos jurídicos de la resolución. (Senado)

Declaraciones rebasan el límite del debate político

En se sentido, el proyecto, elaborado por la magistrada Yurisha Andrade Morales y presentado por la magistrada presidenta Amelie Gissel Navarro Lepe, concluyó que las declaraciones del senador “rebasaron los límites del debate político” al desacreditar la gestión y las aspiraciones políticas de Grecia Quiroz, “al vincularlas con aspectos de su vidas personal y con las circunstancias en las que asumió el cargo” tras el asesinato de su esposo.

Como parte de las medidas de reparación, el tribunal michoacano ordenó la inscripción de Fernández Noroña en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de VPMG por seis meses, una vez que la sentencia quedará firme.

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Además, de una disculpa pública, la acreditación de un curso de capacitación a su costa y la notificación a la Mesa Directiva del Senado, al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Instituto Electoral de Michoacán (IEM).

Fernández Noroña arremete contra Grecia Quiroz

El Instituto Electoral de Michoacán ordenó en febrero pasado medidas cautelares para bajar de YouTube fragmentos con declaraciones de Gerardo Fernández Noroña contra la alcaldesa de Uruapan, tras considerar que las expresiones difundidas ameritan una intervención preventiva, de acuerdo con el propio organismo.

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El hecho ocurrió después de que la presidenta municipal sustituta Grecia Quiroz manifestara su intención de buscar justicia y aludió al proyecto político de su esposo –el “Movimiento del Sombrero”– con miras a la elección de 2027. A partir de eso, Fernández Noroña lanzó señalamientos en transmisiones en vivo y desde la tribuna del Senado.

Grecia Quiroz buscaría la gubernatura de Michoacán. (Foto: X/@GreciaMich2027)

Entre las frases que se atribuyen al senador, afirmó que a la alcaldesa “se le despertó la ambición” y la calificó de “fascista” e “irresponsable”. Esas expresiones derivaron en la orden del Instituto para retirar los materiales específicos que circulaban en la plataforma.

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El contexto del caso se remonta al asesinato del alcalde de Uruapan Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido el 1 de noviembre de 2025. Tras ese hecho, el Congreso del Estado de Michoacán designó a Quiroz como presidenta municipal sustituta.

TEEMich se declaró “incompetente”

Pese lo grave de las declaraciones, en una primera etapa, el TEEMich se declaró incompetente al considerar que la alcaldesa “ocupaba el cargo por designación y no por elección popular”.

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No obstante, la Sala Regional Toluca revocó el criterio del tribunal local y ordenó analizar el asunto.

Noroña emitió declaraciones que rebasaron el debate político: Tribunal Electoral de Michoacán. Crédito: Senado de la República

Tras la más reciente resolución, el tribunal michoacano deberá definir, primero, si las declaraciones del senador están protegidas por la inviolabilidad parlamentaria antes de resolver el fondo del caso.

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Vamos que tanta suerte tiene Noroña en su caso por violencia de política en razón de género contra Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manzo.