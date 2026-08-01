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Ernesto D’Alessio canta “Leona dormida” como Lupita D’Alessio y desata una ovación en Mentidrags

El actor agradeció a todos los asistentes durante su primera presentación en la obra

Ernesto D'Alessio durante su primera presentación en Mentidrags. Video: IG/beto_pop

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El cantante y actor, Ernesto D’Alessio se integró al elenco de Mentidrags y sorprendió al público durante su primera función en el Teatro Aldama.

Ernesto D’Alessio salió al escenario con un vestido rojo para interpretar “Leona Dormida”, el clásico de los 80 asociado a su madre, Lupita D’Alessio.

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En la obra de Mentidrags, D’Alessio da vida a Emmanuel, el galán de esta comedia musical donde los temas más emblemáticos de la década de los 80 narran una historia de amor y traición entre cuatro mujeres, Daniela, Lupita, Yuri y Dulce.

A lo largo de la función, el también actor lució un vestuario al estilo de la época, con grandes hombreras, colores vibrantes y cabello con volumen.

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La presentación de D’Alessio curre durante el encore del montaje, apareciendo con un look que hizo que los asistentes recordaran a su madre en el escenario.

La semejanza no solo quedó en el apartado visual, al entonar la icónica canción de su madre “Leona Dormida” en los mismos tonos que Lupita D’Alessio provocó que todos los asistentes terminaran de pie aplaudiendo al actor.

Ernesto D'Alessio interpreta a Emmanuel
Ernesto D'Alessio interpreta a Emmanuel en Mentidrags (Imagen: IG/oficial_mentiras)

Agradecimientos al público

Tras su presentación, Ernesto D’Alessio agradeció a todas las personas que acudieron a ver el show: “Muchas gracias, tengo muchas cosas que expresar pero simplemente gracias, esta fue mi primera función en Mentidrags”.

El actor externo su deseo de mantener el recuerdo de su primera presentación a través del agradecimiento del público y de una fotografía.

Me gustaría poder explayarme más acerca de esta maravillosa compañía, que me ha recibido con tanto amor, con tanto cariño y tanto talento, por lo pronto el recuerdo de esta noche me gustaría llevarlo en una foto”, comentó D’Alessio.

Los elegios y felicitaciones no solo quedaron en el teatro, ya que a través de redes sociales personajes del medio del entretenimiento como las actrices Erika De La Rosa y Verónica Jaspeado felicitaron al actor y cantante por su interpretación.

Además de también recibir la felicitación por parte de La Sonora Dinamita, su hermano Jorge D’Alessio también le dejó un mensaje en la publicación de su presentación, un simple “PUM, ENORME”, que demuestra le impacto que tuvo la presentación en Mentidrags.

La producción mantiene la tradición de invitar actores y actrices tanto en “Mentiras” como en “Mentidrags”.

Jorge D'Alessio reconoció el talento de su hermano a través de redes sociales. (IG)
Jorge D'Alessio reconoció el talento de su hermano a través de redes sociales. (IG)

Mentidrags: el concepto drag del fenómeno teatral

Mentidrags es la versión drag queen de Mentiras el musical, con la misma estructura dramática y canciones, pero interpretada por un elenco caracterizado al estilo drag.

Mentidrags nació y se estrenó oficialmente el 10 de agosto de 2022 en el Teatro Aldama, con alfombra roja y la presencia de las drag queens más destacadas del país.

El diseño de imagen estuvo a cargo de la drag queen Letal y la dirección es de José Manuel López Velarde.

La producción generó polémica inicial por utilizar actores de teatro que hacen drag en lugar de drag queens de profesión. Entre quienes han integrado su elenco figuran Fher Soberanes, Rogelio Suárez, Iker Madrid, Regina Voce, Jerry Velázquez, Christian Chávez y Alejandra Bogue, entre otros.

La obra alterna funciones con Mentiras en el mismo teatro los jueves y sábados, y en julio de 2025 celebró sus 300 representaciones con una función especial que tuvo a María Conchita Alonso como madrina de honor.

(Instagram: Oficial Mentiras)
La obra alterna funciones con Mentiras. (Instagram: Oficial Mentiras)

Con esta aparición, Ernesto D’Alessio confirma que el legado de Lupita D’Alessio sigue vivo cada vez que sube a un escenario. El actor y cantante no solo heredó la voz de su madre, demostró que puede cargar con el peso de un clásico.

D’Alessio regresa al Teatro Aldama con Mentidrags el próximo 6 de agosto, cuando la producción de José Manuel López Velarde vuelve a abrir sus puertas los jueves y sábados con la promesa de que ninguna función es igual a la anterior.

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