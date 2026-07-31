Murió Franco Baresi: así fue su historia con Hugo Sánchez, el mexicano al que llamó “peligroso y difícil”

Franco Baresi, capitán del AC Milan y uno de los mejores defensas de la historia, murió este viernes a los 66 años. El mexicano Hugo Sánchez fue uno de sus rivales más recordados. (AFP/Cuartoscuro/Captura de pantalla)

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La muerte de Franco Baresi, leyenda del AC Milan y uno de los defensas más grandes de la historia del fútbol, reavivó este viernes 31 de julio de 2026 el recuerdo de uno de los duelos más emblemáticos de la historia de la Copa de Europa: el que protagonizó frente a Hugo Sánchez cuando Real Madrid y Milan se enfrentaron en las semifinales de la temporada 1988-89. Años después de aquellos partidos, el histórico capitán italiano resumiría al mexicano con una frase que quedó para el recuerdo: “Era un jugador peligroso y difícil”.

Baresi falleció este viernes a los 66 años, informó el AC Milan mediante un comunicado oficial. El club rossonero despidió a quien fuera su capitán durante 15 temporadas y una de las máximas figuras de su historia, mientras el mundo del futbol recordó una trayectoria marcada por seis títulos de Serie A, tres Copas de Europa y una rivalidad inolvidable con el Real Madrid de la Quinta del Buitre, donde Hugo Sánchez fue uno de los pocos delanteros capaces de marcarle en una semifinal continental.

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El Milan lo despidió con un mensaje en X: “La historia del Milan está de luto por el fallecimiento de Franco Baresi. Su ejemplo y su profundidad serán, para siempre, al igual que su camiseta con el número 6, parte integrante y fundamental del ADN y de la trayectoria de todo el club”.

Franco Baresi, de las Leyendas del AC Milan, se dirige al terreno de juego. Crédito obligatorio: Action Images / Craig Brough / Foto de archivo. SOLO PARA USO EDITORIAL.

La muerte de Baresi se produjo tras meses de deterioro en su salud. En agosto de 2025, durante un chequeo rutinario, le detectaron un nódulo pulmonar que fue extirpado quirúrgicamente. Nunca se recuperó del todo. Su última aparición pública de relevancia fue en febrero de 2026, durante la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, donde portó la antorcha junto a Giuseppe Bergomi.

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Hugo Sánchez marcó ante el Milan de Baresi en la semifinal de la Copa de Europa 1988-89

La temporada 1988-89 encontró a los dos en el punto más alto de sus carreras. Hugo Sánchez era el goleador más temido de España: cinco Pichichi, la Bota de Oro en camino y una racha de goles que lo ponía a la altura de cualquier delantero europeo. Baresi, por su parte, capitaneaba el Milan de Arrigo Sacchi, el equipo que estaba redefiniendo el fútbol continental.

Los dos se vieron en la semifinal de la Copa de Europa. La ida se jugó en el Santiago Bernabéu y Hugo marcó el gol del Real Madrid para el empate 1-1, con Baresi en cancha como líder de la zaga rossonera. La eliminatoria quedó abierta.

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La vuelta, el 19 de abril de 1989 en San Siro, fue otra historia. El Milan de Baresi anuló por completo al ataque madridista y se impuso 5-0, para un 6-1 global que figura entre las derrotas más dolorosas en la historia europea del Real Madrid. Ese Milan levantaría la Copa de Europa semanas después.

FOTO DE ARCHIVO: Fútbol - Final de la Copa de Europa - Steaua de Bucarest contra AC Milan - Camp Nou, Barcelona - 29 de mayo de 1989. Franco Baresi, del AC Milan, alza la Copa de Europa tras la victoria.

Semanas después, el Milan de Baresi aplastó 4-0 al Steaua Bucarest en la final y levantó la Copa de Europa.

Tres años antes de aquella semifinal, los dos coincidieron en el mismo torneo sin cruzarse en cancha. Baresi formó parte de la selección italiana que disputó el Mundial de México 1986, aunque sin minutos. Hugo Sánchez, en cambio, era el referente ofensivo de la selección mexicana que jugaba ante su propia afición. Sus caminos no se cruzaron entonces.

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“Era un jugador peligroso y difícil”

El reconocimiento a Hugo Sánchez llegó 20 años después, y en México. En mayo de 2007, Baresi visitó la Academia Milan instalada en un colegio particular en la Ciudad de México. Repartió autógrafos, posó con los niños y tocó la Copa de la Liga de Campeones que el club acababa de conquistar.

En esa visita, Baresi fue cuestionado por Hugo Sánchez, quien para ese momento ya era el director técnico de la Selección Mexicana.

Sus palabras, recogidas por Mediotiempo, fueron directas: “Conozco bien a Hugo Sánchez, jugamos cuando él estaba en el Real Madrid, era un jugador peligroso, difícil y ahora me da mucho gusto que sea el entrenador de la Selección Mexicana. Le deseo mucha suerte y éxito, espero que sea tan buen entrenador como lo fue como jugador”.

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También habló del fútbol mexicano con respeto: “Es muy técnico y con estilo parecido al sudamericano, por eso es divertido verlo”.

Hugo Sánchez jugó en el partido de despedida de Baresi

FOTO DE ARCHIVO: Franco Baresi muestra un regalo que recibió de Silvio Berlusconi antes de un partido amistoso entre el AC Milan y el equipo All Stars, el 28 de octubre. Franco Baresi se despide del mundo del fútbol esta noche. DEPORTE FÚTBOL MILÁN/Foto de archivo.

El vínculo entre los dos quedó sellado el 28 de octubre de 1997, cuando Baresi se despidió del futbol con un partido homenaje en San Siro ante 60,000 espectadores. El Milan de las glorias enfrentó a un equipo de All Stars integrado por los mejores rivales y compañeros de Baresi a lo largo de su carrera.

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Hugo Sánchez fue uno de los elegidos para ese equipo. Compartió alineación con Fernando Hierro, Fernando Redondo, Zico, Romario, Jean-Pierre Papin y Gianluca Vialli, entre otros.

En el banquillo de las All Stars estuvieron Nils Liedholm y Morini. En el del Milan, Arrigo Sacchi y Fabio Capello. El presidente Silvio Berlusconi le entregó a Baresi un Balón de Oro simbólico para, según sus palabras, “colmar el único vacío que quedaba en una vitrina repleta de trofeos”.

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Las All Stars se adelantaron con un gol de Hierro, y fue el propio Baresi quien empató. En el segundo tiempo, el Milan remontó para ganar 5-1.

719 partidos, seis Scudetti y el número 6 retirado para siempre

31/07/2026 Muere el exfutbolista italiano Franco Baresi, leyenda del AC Milan de los ochenta y noventa. EUROPA ITALIA DEPORTES AC MILAN

Baresi dedicó los 20 años de su carrera profesional a un solo club. Debutó en la Serie A el 23 de abril de 1978, con 17 años, y se retiró en 1997 con 719 partidos disputados con la camiseta rossonera, una cifra solo superada por Paolo Maldini. Ganó seis títulos de la Serie A, tres Copas de Europa, cuatro Supercopas de Italia, tres Supercopas de Europa y dos Copas Intercontinentales.

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Con la selección italiana disputó 82 partidos y tres Copas del Mundo. Fue campeón en España 1982, aunque sin minutos. En Italia 1990 fue pieza central de la azzurra que terminó tercera. En Estados Unidos 1994 llegó a la final, donde Italia perdió ante Brasil en penaltis. Baresi falló uno de los lanzamientos, un episodio que él mismo reconoció años después con franqueza: “No se puede borrar, es parte de mi historia”.

En 1989 quedó segundo en la votación del Balón de Oro, por detrás de su compañero Marco van Basten. El AC Milan retiró su dorsal número 6 en su honor al momento del retiro, en 1997. Desde 2020 ocupaba el cargo de vicepresidente honorario del club.

El Real Madrid fue uno de los primeros en reaccionar a su muerte, con un comunicado que recordó precisamente los enfrentamientos de la Copa de Europa durante la era de Sacchi, cuando Baresi capitaneó al Milan que eliminó al conjunto blanco en 1989 y 1990.

El Inter de Milán, clásico rival en el Derby, también se sumó a las condolencias: “Despedimos a Franco Baresi, protagonista de los grandes duelos del Derby de Milán y una de las figuras que más han marcado la historia de esta rivalidad. Vivió cada enfrentamiento con el Inter entre la competencia y el respeto”.