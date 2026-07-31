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Paulo Strehlke va por su quinta medalla de oro: ¿cuándo vuelve a competir en Santo Domingo 2026?

El nadador mexicano todavía tiene una prueba pendiente en Santo Domingo y mantiene intacta la posibilidad de cerrar su participación con cinco presas de oro

(CONADE)
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Paulo Strehlke continúa consolidándose como una de las grandes figuras de México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Con apenas 20 años, el nadador morelense conquistó este jueves 30 de julio su cuarta medalla de oro en la justa regional, resultado que lo mantiene como uno de los atletas más destacados de la delegación mexicana.

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Además de sumar otro título para el país, Strehlke estableció un nuevo récord de competencia y confirmó el gran momento que atraviesa rumbo al siguiente ciclo olímpico.

Su participación aún no termina, ya que este viernes tendrá la oportunidad de ampliar su cosecha y regresar a casa con cinco preseas doradas.

De descubrir la natación por seguridad a convertirse en referente mexicano

(David Goldman/Pool via REUTERS)
(David Goldman/Pool via REUTERS)

Originario de Cuernavaca, Morelos, Paulo Strehlke comenzó a practicar natación a los ocho años por un tema de seguridad. Antes de enfocarse completamente en esta disciplina intentó practicar otros deportes, incluso algunos le llamaban más la atención, pero poco a poco encontró en el agua el camino que marcaría su carrera.

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“Empecé a nadar por seguridad, es muy necesario que sepas nadar por seguridad en Cuernavaca. Después practiqué muchos otros deportes y, la verdad, me gustaban mucho más que nadar. Pero poco a poco me fue yendo bien en la natación. Cuando era muy chiquito era muy lento, así que intentamos en aguas abiertas. Nadé por primera vez un kilómetro y me fue bastante bien. Casi de la nada gané segundo lugar en la Olimpiada Nacional”, recordó en entrevista con Olympics.com.

El crecimiento del mexicano fue constante. En 2022 consiguió clasificar al Campeonato Mundial Juvenil de Aguas Abiertas en Mahé, resultado que cambió el rumbo de su trayectoria deportiva.

“Después de esos resultados, ya no pude parar. No podía dejar de nadar para cambiarme a otro deporte. No sé si tenía suficiente talento para hacer otros… O tal vez sí, pero ya estaba muy adentro de la natación”, explicó.

Actualmente vive y entrena en Alemania, donde combina su preparación deportiva con sus estudios en línea.

Su palmarés ya incluye el oro en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, la plata en el Campeonato Mundial Juvenil de Mahé 2022, el bronce en Santiago 2023, el histórico segundo lugar en una Copa del Mundo de Aguas Abiertas en Italia y un lugar 12 en los Juegos Olímpicos de París 2024, cuando apenas tenía 18 años.

¿Cuándo vuelve a competir Paulo Strehlke?

Atleta Mexicano
(Foto: EFE)

El nadador mexicano todavía tiene una prueba pendiente en Santo Domingo 2026 y mantiene intacta la posibilidad de cerrar su participación con cinco medallas de oro.

De acuerdo al sitio web oficial de la justa deportiva, su siguiente compromiso será este viernes 31 de julio, cuando dispute la prueba de 400 metros libres, donde buscará extender la racha que lo ha convertido en una de las principales figuras de la natación mexicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

El desempeño de Strehlke también fue reconocido por el director del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, Juan Felipe Domínguez Robles, quien destacó que el atleta representa un ejemplo para las nuevas generaciones de deportistas del estado y del país.

Con la mirada puesta en los Juegos Panamericanos Lima 2027 y los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028, Strehlke sigue construyendo una trayectoria que lo perfila como uno de los grandes referentes de la natación mexicana.

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