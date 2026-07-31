Euro hoy en México: cotización de apertura del 31 de julio

Guardar

En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 19,94 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del -0,31% respecto al precio de cierre anterior de 20 pesos mexicanos, según Dow Jones.

En la última semana, el euro mostró un avance del 0,16%, aunque su evolución interanual continúa a la baja con una caída del 7,7%.

PUBLICIDAD

El tipo de cambio del euro a peso mexicano muestra una tendencia negativa sostenida durante un día, reflejando presiones en el mercado. La volatilidad actual se sitúa en 5,49%, levemente inferior al 5,6% de referencia, indicando una ligera estabilidad en el movimiento de la divisa.