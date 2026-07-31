Jhon Echeverry habla por primera vez sobre el asalto en su casa con Karely Ruiz

El esposo de Karely rompió el silencio (IG)

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El esposo de Karely Ruiz, Jhon Echeverry, decidió hablar públicamente por primera vez tras el asalto sufrido en su domicilio de Nuevo León.

¿Qué dijo el esposo de Karely Ruiz?

En conversación con info7mty, Jhon expresó la complejidad de la situación que enfrenta junto a su familia.

“La verdad, ahorita estamos en una investigación, no puedo dar muchos detalles. Le pido por favor que respeten”, solicitó, subrayando que tras el asalto, la presencia constante de la prensa y la difusión de información personal han incrementado su preocupación por la seguridad familiar.

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El esposo de Karely señaló que “ayer estuvieron invadiendo nuestro espacio. Ahora, por medio de ustedes, pues prácticamente todos saben dónde vivimos y eso. Así que pido por favor un poquito de respeto en estos momentos, eh, fue algo difícil”.

Qué pasó con la hija y el esposo de Karely Ruiz en el presunto intento de secuestro de la influencer (RS)

Además, pidió comprensión ante su silencio: “Nosotros vamos a dar, eh, las palabras que todos quieren escuchar en el momento adecuado, pero ahorita por favor les pido que respeten porque, pues no podemos decir nada”.

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Jhon aclaró que tanto él como su hija y Karely se encontraban bien, pero insistió: “Por favor, respeten mi espacio”.

Adelantó que en breve compartirán su versión de los hechos a través de su canal de YouTube, asegurando que la verdad saldrá a la luz en los próximos días.

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Las palabras de Karely Ruiz tras el asalto

Por su parte, Karely Ruiz también se manifestó públicamente. En sus redes sociales,, la influencer denunció que la filtración de datos personales por parte de la prensa puso en riesgo a su familia.

Karely Ruiz

“La prensa filtró datos de mi casa y puso en riesgo a mi familia. Haré justicia”, sentenció en un mensaje que rápidamente se viralizó.

Karely agradeció las muestras de apoyo recibidas, pero dejó claro que no dejará impune el hecho. “Esto no se queda así”, declaró, asegurando que buscará que se esclarezca el caso y que se tomen medidas para evitar que su privacidad sea vulnerada nuevamente.

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La creadora de contenido pidió a sus seguidores mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales, reiterando que se encuentra bien junto a sus seres queridos y que tomará acciones legales conforme avance la investigación.

Lo que se sabe del caso hasta ahora

El asalto ocurrió en la madrugada, cuando al menos siete hombres armados irrumpieron en la vivienda de Karely Ruiz en San Nicolás. Los agresores robaron aproximadamente 20 mil pesos en efectivo, joyería y aparatos electrónicos. Durante el incidente, únicamente el esposo de Karely resultó agredido físicamente.

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Así es la casa donde intentaron secuestrar a Karely Ruiz: aseguran que había al menos 7 encapuchados (RS)

Las autoridades municipales y estatales informaron que se revisan cámaras de seguridad y se analizan pruebas halladas en el lugar, como mochilas abandonadas por los asaltantes. La investigación permanece abierta y tanto la familia como la Fiscalía han pedido respeto al proceso y a la privacidad de los afectados.

El caso generó amplia repercusión en redes sociales y medios nacionales, donde la seguridad de figuras públicas y la protección de datos personales se volvieron temas de debate. Por ahora, la familia de Karely Ruiz continúa resguardada, a la espera de que las autoridades esclarezcan la identidad y el paradero de los responsables.

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