Cae ‘“El Jarocho” en Tlaxcala: era objetivo prioritario de la FGR y líder del CJNG

En un operativo en Huamantla, Tlaxcala, fue capturado David Daniel N., alias "El Jarocho" presunto líder del CJNG Foto: Especial

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La detención de David Daniel N., alias “El Jarocho", ocurrió la madrugada de este jueves en Huamantla y colocó bajo custodia federal a un presunto líder criminal señalado por autoridades como objetivo prioritario en Tlaxcala, con operaciones atribuidas al CJNG en cuatro estados y delitos que iban del secuestro al robo de vehículos y el narcotráfico.

El aseguramiento se realizó en el fraccionamiento El Encanto, donde participaron la FGR, la SSPC, la Guardia Nacional y Semar. Tras la captura, el inmueble quedó bajo resguardo para el levantamiento de indicios y la integración de la carpeta de investigación.

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David Daniel N. fue identificado como presunto jefe de “Los Jarochos”, una célula vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación con presencia en Tlaxcala, Puebla, Veracruz y el Estado de México. A ese grupo se le atribuyeron secuestros, robo de autos con violencia y tráfico de drogas.

Las investigaciones también lo ubicaron como uno de los principales generadores de violencia en la región. Las autoridades lo señalaron por su probable participación en homicidios, extorsión, cobro de piso, narcomenudeo y asaltos al transporte de carga en corredores carreteros que conectaban Puebla con Tlaxcala.

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Un fuerte operativo encabezado por la Guardia Nacional y fuerzas federales se llevó a cabo en Huamantla y derivó en la captura de "El Jarocho", objetivo prioritario Foto: Especial

El operativo se concentró en un inmueble de El Encanto

La diligencia federal se ejecutó mediante un cateo en una vivienda del fraccionamiento El Encanto, en el municipio de Huamantla. El despliegue fue encabezado por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada y contó con apoyo táctico de corporaciones federales que cercaron la zona.

El detenido era considerado uno de los 10 objetivos delincuenciales prioritarios en Tlaxcala. Su captura formó parte de una estrategia interestatal enfocada en desarticular células dedicadas al robo a autotransporte, el narcomenudeo y otros delitos de alto impacto en esa entidad y en la franja limítrofe con Puebla.

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Además de su presencia en rutas carreteras, las indagatorias federales lo ubicaron en una zona usada para el robo de hidrocarburos, el trasiego de drogas y el desplazamiento de mercancías robadas. Esa franja fue considerada estratégica por su conexión entre puntos operativos de Puebla y Tlaxcala.

El bloque criminal que presuntamente encabezaba mantuvo influencia en cuatro entidades del centro y sureste del país. Esa expansión territorial colocó a “Los Jarochos” como una estructura de alcance regional, no solo local.

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Su historial incluyó antecedentes con Los Zetas y tres detenciones previas

Las autoridades también lo identificaron como exintegrante de Los Zetas, antecedente que amplió su historial dentro del crimen organizado. Antes de su presunta alianza con el CJNG, operó en Fortín de las Flores, Veracruz, una zona conectada con la autopista Córdoba-Orizaba.

El 18 de noviembre de 2011 fue detenido en ese municipio junto con 13 personas. En aquella acción, las autoridades decomisaron armas largas, armas cortas, granadas de fragmentación, cargadores abastecidos y cargamentos de marihuana y cocaína.

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Su paso por el sistema de justicia continuó en junio de 2022, cuando ingresó al Cereso de Apizaco imputado por delitos contra la salud en la modalidad de posesión simple. Después, en marzo de 2026, registró una detención preventiva por alteración del orden público.

La nueva captura se produjo apenas 10 días después de otro golpe federal contra una estructura del CJNG con operaciones en Puebla y Tlaxcala. En esa acción, realizada en Nayarit, fueron detenidos 10 presuntos integrantes, entre ellos José Guadalupe Ahumada Villegas, identificado como operador tras la caída de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”.

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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch había informado previamente que esa red criminal mantenía control sobre extorsiones, robo de combustible, robo al transporte de carga, narcotráfico y tráfico de armas. También la relacionó con diversos homicidios y secuestros en la zona limítrofe entre Puebla y Tlaxcala.

Tras el operativo en Huamantla, el Ministerio Público Federal continuó con las diligencias para definir la situación jurídica del detenido. Se esperaba que las autoridades federales dieran a conocer en las siguientes horas más detalles sobre el traslado y los cargos que enfrentarían.

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David Daniel N., alias “El Jarocho”, fue detenido en Huamantla, Tlaxcala, durante un operativo federal en el fraccionamiento El Encanto.

Las autoridades lo identificaron como presunto líder de “Los Jarochos”, célula ligada al CJNG con operaciones en Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Estado de México.

Su historial incluyó antecedentes como exintegrante de Los Zetas y detenciones en 2011, 2022 y 2026.