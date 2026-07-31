José Saturnino Cardozo llena de elogios a Federico Viñas en su llegada al Toluca

Cardozo, el Diablo Mayor, anticipó que la incorporación del uruguayo obligará a Paulinho a sostener un nivel extraordinario y abrió la puerta a verlos haciendo dupla en el ataque. (X/ @TolucaFC)

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La llegada de Federico Viñas al Toluca FC rompió el mercado de fichajes de la Liga MX y generó un eco inmediato en el entorno escarlata.

No sólo la afición celebró el fichaje, también lo hizo uno de los máximos referentes históricos del club: José Saturnino Cardozo, quien compartió sus impresiones sobre el delantero uruguayo.

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Viñas fue presentado con Toluca a través de un video narrado por Carlos María Morales “El Tanque” en el que hacen referencia a la tradición charrúa del club. (X/ @TolucaFC)

El paraguayo, ídolo eterno de los Diablos Rojos, destacó la calidad de Viñas y la importancia de su incorporación en un momento clave para el equipo.

Viñas, un refuerzo que ilusiona en Toluca

La llegada de Maraviñas representa una apuesta estratégica para devolver al Toluca su capacidad goleadora y reforzar su ofensiva.

Experiencia en Liga MX: Federico ya dejó huella con América y León, acumulando un sinfín de goles y asistencias.

Rodaje internacional: Su paso por el Real Oviedo y el Mundial 2026 con Uruguay lo convierten en un jugador con credenciales amplias.

Competencia interna: Para Cardozo, su presencia elevará la exigencia dentro de un plantel que se ha mostrado cómodo tras conseguir el bicampeonato.

El delantero llega con rodaje internacional tras jugar en el Real Oviedo y tener presencia con Uruguay rumbo al Mundial 2026. (X/ @TolucaFC)

En este sentido, la ilusión de la afición se alimenta de la confianza que figuras históricas como Cardozo depositan en Viñas, quien llega con gran cartel y la misión de fortalecer el ataque escarlata.

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El respaldo del Diablo Mayor

El apoyo público de Cardozo tiene un peso especial, pues su voz sigue siendo influyente en el club. En entrevista para FOX Sports Radio, el exgoleador afirmó: "Viñas es un jugador diferente, con capacidad para definir y manejar bien la pelota”.

Para él, la llegada del uruguayo permitirá recuperar el poder ofensivo que caracterizó al Toluca en años recientes: “Lo que más me gusta es que obligará a Paulinho a mantenerse en un nivel extraordinario. Ojalá podamos verlos juntos".

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El goleador histórico de los Diablos Rojos señaló que la llegada de Viñas eleva la competencia interna y exigirá a Paulinho mantenerse en un alto nivel. EFE/ Francisco Guasco/Archivo

Más allá de lo táctico, José Saturnino entiende que el fichaje de Federico mantiene vivo el legado extranjero en el club. Su respaldo conecta el pasado glorioso con el presente competitivo.

Tradición charrúa en el Infierno

Los Diablos han tenido una relación histórica con jugadores uruguayos, y Federico ahora se suma a esa lista.

Figuras como Vicente Sánchez y Héctor Hugo Eugui marcaron época en el club.

En la actualidad, el equipo cuenta con compatriotas como Bruno Méndez y Federico Pereira .

El club presentó al delantero con un video narrado por Carlos María Morales “El Tanque”, reforzando la idea de que “el legado charrúa continúa”.

Con Maraviñas, Toluca refuerza su tradición uruguaya tras figuras como Vicente Sánchez y Héctor Hugo Eugui, y con Bruno Méndez y Federico Pereira en la plantilla actual. (FOTO: IVÁN STEPHENS/CUARTOSCURO.COM)

De esta manera, la tradición uruguaya en Toluca se renueva con Viñas, y las palabras de José Saturnino Cardozo fungen como un aval simbólico que refuerza la ilusión de la afición y un puente entre generaciones de futbolistas que han dejado huella en el Infierno.

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