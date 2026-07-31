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Mariana Ochoa crítica a Cynthia Klitbo después de que la actriz lloró por su problema de salud

La cantante dejó en claro que no es su responsabilidad esperar a cada habitante, luego de que Klitbo rompiera en llanto por no poder comer sin restricciones

Mariana Ochoa critica a Cynthia Klitbo tras su enfrentamiento
Mariana Ochoa critica a Cynthia Klitbo tras su enfrentamiento en el baño (Captura de pantalla )
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Después de que Cynthia Klitbo rompiera en llanto por ver como sus compañeros de La Casa de los Famosos México comían sin restricciones, la cantante crítico su actitud junto a otros compañeros.

Durante la comida dentro de la casa la actriz se retiró al vestidor y rompió el llanto ya que vive con la enfermedad de Hashimoto, enfermedad que le impide comer sin restricciones.

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Razón por la que la actriz no pudo contener su llanto, tras esto y luego de ver toda la situación la cantante señaló que tampoco pueden cuidar a cada uno de los habitantes.

“Tampoco podemos ser niñeros, estamos a cargo de la cocina pero no”, comentó Ochoa.

Comentario con el que sus compañeros Memo Schutz y Yahir estuvieron de acuerdo. Señalando que intentaran esperar a todos, pero queda en responsabilidad de cada uno tomar su comida.

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Mariana Ochoa aseguró que ella no puede estar pendiente de cada habitante,

“Yo salgo y les digo, ya esta lista, pasen a servirse, pero yo ya cocine, yo no puedo ir a ver si estás en el vestidor, si estás en tu cuarto, si te metiste a bañar, yo ya salí de aquí y les avisé. Somos adultos, ya también es responsabilidad de cada uno”, comentó Ochoa.

Por lo que este reciente incidente con la comida deja en claro que este suele ser los problemas más tensos dentro del reality debido a que es una necesidad básica de todos los habitantes, por lo que la falta de alimento suele impactar en el estado de animo.

Mariana Ochoa critica a Cynthia Klitbo
Mariana Ochoa critica a Cynthia Klitbo frente a sus compañeros luego de problemas por la comida (Captura de pantalla )

Qué es la enfermedad de Hashimoto y por qué le restringe la dieta

La tiroiditis de Hashimoto es un trastorno autoinmune en el que el sistema inmunológico ataca la glándula tiroides. Con el tiempo, esa glándula pierde la capacidad de producir suficientes hormonas, lo que deriva en hipotiroidismo. No tiene cura; solo se controla, de por vida, con medicamento y análisis de sangre periódicos para ajustar la dosis.

Cynthia Klitbo recibió el diagnóstico tras someterse a estudios hormonales. Durante años tuvo episodios de depresión y un cansancio extremo que no lograba explicar; en un principio los médicos los confundieron con fibromialgia.

La actriz describió su condición dentro de la casa: “Tu sistema inmunológico va y ataca como si fuera tu peor enemiga la tiroides, entonces te hace el estómago permeable y todos los líquidos de tu estómago se van al torrente sanguíneo, se te van al cerebro”.

La enfermedad le obliga a seguir una dieta basada en carne, pescado y verduras. Klitbo ha dicho en más de una ocasión que no puede consumir germinados, harinas ni azúcares.

Primer plano de mujer sonriendo, con cabello largo, suéter de cuello alto y manos cruzadas sobre el pecho. Imagen en blanco y negro
Cynthia Klitbo tiene la enfermedad de Hashimoto (Cynthia Klitbo/Instagram)

Una rencilla con antecedentes

El conflicto cuenta con un antecedente reciente ocurrido durante las labores de limpieza de la casa. Mariana Ochoa, junto con Flor Vigna y Memo Schutz, limpiaba los espejos y lavabos del baño con un trapo de microfibra que pertenecía a la cocina.

Cynthia Klitbo entró al baño, descubrió lo que pasaba y la reprendió, argumentando que los utensilios de limpieza deben usarse por separado por higiene.

Ochoa se defendió diciendo que La Jefa le había pedido específicamente limpiar con trapos de microfibra.

Klitbo insistió en que los trapos de cocina no deben llevarse al baño y, al hablar con otros compañeros, lanzó la frase: “Vamos a terminar limpiando la cocina con trapos llenos de caca”.

Ochoa respondió con una indirecta: “Necesitas salir bonita en la tele, mi Cynthia”.

Cynthia Klitbo pelea con Mariana Ochoa
Cynthia Klitbo y Mariana Ochoa protagonizaron una pelea dentro de La Casa de los Famosos México. (Captura de pantalla )

Estas declaraciones vienen acompañadas de una serie de conflictos que ha tenido Cynthia Klitbo con sus compañeros durante los primeros días de convivencia.

La primera semana de convivencia deja a Klitbo como una de las participantes que más conversación genera dentro y fuera de la casa. Sus roces con Ochoa, Masad Altamimi y Aldo Rendón anticipan que la dinámica entre los habitantes seguirá generando tensión a lo largo de la temporada.

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