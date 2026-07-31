Quién es Paulo Strehlke, nadador mexicano que rompió récord tras ganar por cuarta ocasión el oro en los Juegos Centroamericanos 2026

El atleta mexicano rompió récord. |Foto: EFE

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La natación mexicana vive un momento histórico gracias a Paulo Strehlke, un atleta que se ha convertido en una de las grandes figuras de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Con apenas 20 años, el morelense volvió a dar de qué hablar al conquistar su cuarta medalla de oro en la justa regional y establecer un nuevo récord de competencia, consolidándose como uno de los deportistas mexicanos con mayor proyección rumbo al próximo ciclo olímpico.

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Su nombre ya no solo resuena en las aguas abiertas, sino también en las pruebas de piscina, donde continúa rompiendo marcas y acumulando triunfos.

¿Quién es Paulo Strehlke, la nueva figura de la natación mexicana?

Paulo Strehlke Delgado nació en 2006 en Cuernavaca, Morelos, y encontró en la natación una disciplina que terminaría transformando su vida.

Comenzó a nadar desde niño por motivos de seguridad, debido a la gran cantidad de albercas y cuerpos de agua existentes en su ciudad natal. Sin embargo, con el paso de los años descubrió que tenía condiciones especiales para las pruebas de resistencia y encontró en las aguas abiertas su verdadera especialidad.

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Su crecimiento fue constante dentro de la natación mexicana hasta convertirse en uno de los principales referentes nacionales en pruebas de fondo. Gracias a sus resultados logró representar a México en los Juegos Olímpicos de París 2024, experiencia que marcó un punto de inflexión en su carrera deportiva.

EFE/ Sashenka Gutiérrez

Posteriormente continuó acumulando logros a nivel internacional. En 2025 consiguió una histórica medalla de plata en una etapa de la Copa del Mundo de Aguas Abiertas, resultado considerado uno de los más importantes para la disciplina en la historia del deporte mexicano.

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Aquella actuación confirmó que Strehlke podía competir de tú a tú con algunos de los mejores nadadores del planeta.

A diferencia de muchos especialistas de aguas abiertas, el mexicano también ha demostrado un alto nivel en alberca, una combinación poco común que le ha permitido destacar en diferentes modalidades y ampliar sus posibilidades de éxito en competencias internacionales.

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El récord que confirmó su dominio en Santo Domingo 2026

La actuación de Paulo Strehlke en los Juegos Centroamericanos y del Caribe ha sido simplemente sobresaliente. El nadador mexicano conquistó la medalla de oro en los 800 metros libres con un tiempo de 7:58.07, suficiente para imponer un nuevo récord de la competencia y sumar su cuarta presea dorada en Santo Domingo.

Además, superó una marca que había sido establecida apenas unos días antes por su compatriota Daniel Saborio, quien completó el 1-2 para México en la prueba.

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Antes de ese logro, Strehlke ya había subido a lo más alto del podio en varias ocasiones. Ganó el oro en los 10 kilómetros de aguas abiertas, donde confirmó su condición de especialista en resistencia.

El mexicano ha destacado internacionalmente a su corta edad. (IG Conade)

También conquistó la prueba de 3 kilómetros sprint de aguas abiertas, y posteriormente se llevó los 1,500 metros libres, estableciendo igualmente un récord centroamericano.

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La combinación de cuatro medallas de oro y múltiples récords ha colocado al morelense entre las figuras más destacadas de toda la delegación mexicana.

Su capacidad para triunfar tanto en aguas abiertas como en piscina lo ha convertido en uno de los atletas más completos de la actualidad y en una de las grandes esperanzas del deporte nacional para futuras competencias internacionales.

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Con cada brazada, Paulo Strehlke sigue construyendo una trayectoria que apunta a convertirse en una de las más importantes de la natación mexicana.

Su desempeño en Santo Domingo 2026 no solo le permitió sumar un cuarto oro y romper un nuevo récord, sino que también confirmó que México cuenta con un atleta capaz de competir al más alto nivel mundial y consolidar su camino de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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