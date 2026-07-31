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Fiscalía vincula a proceso a una mujer que permitió que abusaran sexualmente de su hija en Cuautitlán Izcalli

La imputada ya enfrenta otro expediente por un hecho parecido contra otro de sus descendientes, un antecedente que agrava su situación ante la justicia en el Estado de México

Fiscalía vincula a proceso a una mujer que permitió que abusaran sexualmente de su hija en Cuautitlán Izcalli. Crédito: FGJEM
Fiscalía vincula a proceso a una mujer que permitió que abusaran sexualmente de su hija en Cuautitlán Izcalli. Crédito: FGJEM
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La Fiscalía General de Justicia del Estado de México obtuvo la vinculación a proceso de una mujer identificada como Claudia “N”, acusada de permitir que un hombre abusara sexualmente de su propia hija menor de edad en Cuautitlán Izcalli. El hecho ocurrió el 31 de diciembre de 2024, en la comunidad de Santiago Tepalcapa, y la imputada ya enfrenta un proceso penal previo por un caso similar en agravio de otro de sus descendientes.

El juez que analizó las pruebas aportadas por la representación social decretó la vinculación a proceso por el delito de trata de personas en su modalidad de explotación sexual. Fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria y mantuvo la prisión preventiva como medida cautelar.

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Qué ocurrió en Santiago Tepalcapa

De acuerdo con las investigaciones de la FGJEM, el 31 de diciembre de 2024 Claudia “N” habría permitido que un sujeto del sexo masculino besara y realizara tocamientos en diversas partes del cuerpo de la menor, quien es descendiente directa de la imputada.

Para someter a la víctima, la acusada habría recurrido a amenazas de agresión física y verbal. La menor fue coaccionada bajo la advertencia de que, si no accedía, sufriría violencia.

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Fiscalía vincula a proceso a una mujer que permitió que abusaran sexualmente de su hija en Cuautitlán Izcalli - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Fiscalía vincula a proceso a una mujer que permitió que abusaran sexualmente de su hija en Cuautitlán Izcalli - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El inmueble donde ocurrieron los hechos se ubica en la comunidad de Santiago Tepalcapa, dentro del municipio de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México.

Cómo llegó la investigación al arresto

El avance de las indagatorias permitió al agente del Ministerio Público identificar a la probable responsable. Con esa base, solicitó ante el juez la orden de aprehensión correspondiente.

Una vez ejecutada la orden, Claudia “N” fue detenida e ingresada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, donde quedó a disposición de la autoridad judicial.

El juez validó y analizó las pruebas remitidas por la Fiscalía estatal y determinó que existían elementos suficientes para decretar la vinculación a proceso. La modalidad delictiva por la que fue procesada es “beneficiarse de la explotación sexual a través de cualquier otra forma de explotación sexual remunerada”, conforme a la tipificación establecida en la legislación aplicable.

Un patrón que se repite dentro de la familia

Lo que agrava el perfil de Claudia “N” ante la justicia es que no se trata de un caso aislado. La misma persona ya se encuentra sujeta a un proceso penal distinto por un hecho similar, cometido en agravio de otro descendiente suyo.

Fiscalía vincula a proceso a una mujer que permitió que abusaran sexualmente de su hija en Cuautitlán Izcalli - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Fiscalía vincula a proceso a una mujer que permitió que abusaran sexualmente de su hija en Cuautitlán Izcalli - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este antecedente convierte el caso en un patrón de conducta delictiva al interior del núcleo familiar, donde la figura materna, lejos de proteger a sus hijos, habría sido el vínculo que los expuso a la explotación sexual.

La presunción de inocencia aplica para la imputada hasta que un juez determine lo contrario mediante sentencia de condena.

El Estado de México, segunda entidad con más casos de trata en el país

El caso de Claudia “N” se inscribe en un contexto preocupante para la entidad. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el Estado de México registró 23 víctimas de trata de personas durante el primer semestre de 2026, lo que lo posiciona como la segunda entidad con más casos en el país, solo detrás de Quintana Roo.

A nivel nacional, el mismo período acumuló 447 víctimas de este delito. De ese total, la mayoría fueron mujeres: 279 en los primeros siete meses del año. En cuanto a los menores de edad, la Red por los Derechos de la Infancia (REDIM) reportó una reducción del 36.6% en los casos de trata infantil, al pasar de 194 víctimas en el primer semestre de 2025 a 123 en el mismo período de 2026.

Para los casos de explotación sexual en particular, el Estado de México figura entre las tres entidades con más reportes del país, junto con Baja California y la Ciudad de México.

Cualquier persona puede reportar situaciones relacionadas con la trata de personas de forma gratuita, confidencial y anónima a través de la Línea y Chat Nacional contra la Trata de Personas: 800 5533 000.

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