Checo Pérez acepta que Max Verstappen lo convirtió en un piloto más competitivo en la Fórmula 1

Los pilotos posan antes de correr en Las Vegas. [Instagram/@RedBullRacing]

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Sergio Checo Pérez obtuvo un asiento en la escudería Red Bull Racing en 2021, después de vivir en incertidumbre al ser oficial su salida de Racing Point, hoy día Aston Martin, quien apostó por el tetracampeón del mundo, Sebastian Vettel, antes de su retiro de la Fórmula Uno.

El triunfo del mexicano, en el Gran Premio de Sakhir en 2020, marcó un antes y un después para el tapatío. Al recibir la llamada del ex director de Red Bull, Christian Horner, se convirtió en el nuevo coequipero del neerlandés, Max Verstappen, suplantando al tailandés, Alexander Albon, actual piloto del equipo Williams.

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En varias entrevistas, Checo admitió que el trabajo más difícil que ha tenido en su vida es ser compañero de Mad Max, quien dominó la Fórmula Uno durante los cuatro años que Sergio Pérez compitió para la escudería de las bebidas energizantes.

Al tratar de mantener el mismo balance con Max Verstappen, esta misión ayudó a Pérez Mendoza a mejorar su nivel de competitividad y ser uno de los pilotos más rápido de la categoría, lo cual agradeció al tetracampeón en el podcast High Performance.

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“Después de cuatro años junto a Max (Verstappen), puedo decir que es una fuerza motriz”, aseguró Pérez. “Aunque cuenta con todo el apoyo que un piloto de carreras pueda soñar, Max es una fuerza tremenda, un piloto extraordinario y completo en todos los aspectos”, destacó el mexicano.

Los pilotos subieron al pódium en el GP de Las Vegas. EFE/EPA/ALI HAIDER

“Max me enseñó de verdad cómo liderar el equipo. Él es un líder nato por la forma en que impulsa a todos los que lo rodean para rendir al máximo en las carreras. Sabe de manera exacta lo que necesita para ir rápido y en qué aspectos le falta”, Indicó Checo Pérez

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Aunque sacó todo lo que podía a las diferentes versiones del auto Red Bull, al volante tapatío le fue casi imposible alcanzar a Max Verstappen en pista, pero resalta “que aprender eso de Max y verlo de primera mano durante 4 años en coches muy diferentes me ha convertido, sin duda, en un piloto más rápido”.

Lograron el doblete para Red Bull Racing

Verstappen tricampeón y Checo Pérez subcampeón de la temporada 2023. .EFE/EPA/ETIENNE LAURENT

Uno de los mejores años en la carrera de Checo Pérez en Red Bull Racing fue en la temporada 2023, propia a pintarse con los colores de la escudería por su absoluto dominio que valió el campeonato de constructores y el tricampeonato de Max Verstappen.

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Además, Pérez Mendoza se consagró como el mejor piloto mexicano de todos los tiempos al ser subcampeón del mundo, mérito de sus buenos resultados que lo hicieron subir al pódium, poniendo en primer plano sus triunfos en el Gran Premio de Arabia Saudita y Azerbaiyán.

De esa manera, Checo Pérez y Max Verstappen le regalaron al equipo de Milton Keynes su primer doble festejo de su historia en la Fórmula Uno. Desde el debut de Red Bull en 2005, ninguna dupla había hecho lo que Sergio Pérez y Mad Max sí pudieron en la temporada 2023.

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Polémica salida de Red Bull Racing

El piloto mexicano sufrió en la temporada 2024. EFE/EPA/SHAWN THEW

El 18 de diciembre del 2024 la noticia que golpeó al periodismo deportivo fue el término de la relación entre Sergio Pérez y Red Bull Racing. El jalisciense finalizó la temporada en octavo lugar del campeonato de pilotos y con más abandonos que podios.

En 2025, Checo observó de lejos la Fórmula Uno y ocurrió en este 2026 cuando se hizo oficial su retorno al Gran Circo como representante de la escudería Cadillac, sin olvidar el trato que vivió con Red Bull Racing en sus últimos meses de contrato.

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Según Pérez Mendoza, el proyecto de Red Bull Racing “estaba hecho para Max” Verstappen, lo que terminó por afectar el entorno del equipo y eso generaría su salida de la escudería austriaca, quien en dos años ya utilizó a tres pilotos para hacer dupla con Mad Max.

Tras el despido de Checo Pérez, Red Bull anunció a Liam Lawson como sucesor del mexicano, sin embargo el neozelandés sólo duró dos carreras en el primer equipo y su asiento fue ocupado por el japonés Yuki Tsunoda lo que restaba de la campaña 2025.

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Para este 2026, el equipo que ahora dirige Laurent Mekies tiene a Max Verstappen e Isack Hadjar en competencia. Por su parte, Sergio Pérez hace dupla con el subcampeón finlandés, Valtteri Bottas, en el debut de la escudería Cadillac en Fórmula Uno.

Resultados de Checo Pérez en su regreso a la F1

El piloto mexicano lamenta que esta situación frustra su pelea por los puntos de la temporada 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La última participación del mexicano ocurrió el domingo 26 de julio, día que se celebró el Gran Premio de Hungría. Enseguida te compartimos los resultados que Sergio Pérez registra en la temporada 2026 portando el Nomex de la escudería Cadillac :

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Gran Premio de Australia: 16º lugar. Gran Premio de China: 15º lugar. Gran Premio de Japón: 17º lugar. Gran Premio de Miami: 16º lugar. Gran Premio de Canadá: Abandonó la competencia. Gran Premio de Mónaco: 15º lugar (por sanción). Gran Premio de Barcelona: 14º lugar. Gran Premio de Austria: 21º lugar. Gran Premio de Gran Bretaña: 14º lugar. Gran Premio de Bélgica: Abandonó la carrera Gran Premio de Hungría: Abandonó la competición