Erik Lira al AS Mónaco: estas son las claves para que el jugador mexicano se vaya al futbol europeo

El futuro profesional de Erik Lira se mantiene en incertidumbre luego de que esta semana surgiera el rumor de un interés por parte del AS Mónaco de Francia. (Jesús Aviles/Infobae México)

Guardar

El futuro profesional de Erik Lira se mantiene en incertidumbre luego de que esta semana surgiera el rumor de un interés por parte del AS Mónaco de Francia.

De acuerdo con periodistas como Gibrán Araige o César Luis Merlo, aunque el club francés no ha hecho ninguna oferta formal por el mediocampista mexicano, preguntó por su situación contractual.

PUBLICIDAD

La posibilidad de que el “Pitbull” defina su futuro profesional en las próximas horas cobra especial relevancia, ya que Lira ha manifestado su intención de dar el salto al Viejo Continente y continuar allí su carrera futbolística.

El mexicano reportó en La Noria después de participar en el Mundial 2026 (X / Cruz Azul)

Claves para que Erik Lira se vaya al AS Mónaco de Francia

El futuro de Erik Lira podría estar en la Ligue 1 gracias a una serie de factores que facilitan su posible llegada al AS Mónaco.

PUBLICIDAD

El rol de Carlos Aviña: Carlos Aviña, actual director deportivo del AS Mónaco, tiene un papel fundamental en las negociaciones para que Lira llegue al futbol francés. Aviña conoce el mercado mexicano y tiene experiencia gestionando talento nacional, lo que lo convierte en un enlace clave entre el club y el jugador.

Experiencia internacional de Aviña: Aviña inició su carrera en el Club América, donde fue director de desarrollo en la temporada 2015-2016 y, posteriormente, director de futbol y scouting durante la temporada 2019-2020. Su desempeño lo llevó al futbol europeo en 2020 como director deportivo del Cercle Brugge de Bélgica. Tres años después, asumió el mismo cargo en el AS Mónaco.

Conexión con el futbol mexicano: Gracias a su trayectoria en México y Europa, Aviña mantiene una red de contactos y conocimiento profundo del futbol mexicano. Esto facilita la detección de talento y la gestión de transferencias para jugadores nacionales que buscan dar el salto al futbol europeo.

Confianza del club en el perfil mexicano: La presencia de Aviña en la directiva del AS Mónaco abre la puerta para que más futbolistas mexicanos sean considerados como opciones reales de fichaje, como es el caso de Erik Lira. La confianza en el criterio del directivo mexicano puede ser determinante para concretar la transferencia.

Tras tener un buen Mundial, Erik Lira busca seguir su carrera en Europa (REUTERS)

Números de Erik Lira

La estadística de Lira en FotMob refleja un trabajo constante y discreto. Aunque no sumó goles ni asistencias durante el Clausura 2026, resultó esencial en las tareas de recuperación y circulación del balón. Recibió cuatro tarjetas amarillas, pero no fue expulsado en ninguna ocasión, manteniendo siempre una actitud disciplinada.

En el Clausura 2026, Erik se consolidó como pieza clave de Cruz Azul. Acumuló 1.285 minutos en cancha a lo largo de la fase regular de la Liga MX, aportando equilibrio partido tras partido.

PUBLICIDAD

Ante el cuestionamiento del creador de contenido sobre los rumores que lo vinculan en el Viejo Continente, Lira respondió que se va a Europa, pero sin dar fecha de partida. (TikTok/ @RobeGrill)

Durante el Mundial 2026, Lira disputó cinco encuentros, superó los 300 minutos de juego y alcanzó una precisión de pases del 91,1 %. Además, ganó el 58,3 % de sus duelos defensivos y se mantuvo como titular indiscutible bajo el mando del Vasco Aguirre.