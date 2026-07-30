El corrido que permitió identificar a “El Miky”, jefe de plaza de los Beltrán Leyva en Oaxaca

Foto: Fiscalía de Oaxaca

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Un narcocorrido permitió a las autoridades estatales y federales identificar a J.M.G.G., alias “El Miky” o “El 086″, señalado como jefe de plaza y operador de segundo nivel del Cártel de los Beltrán Leyva en Oaxaca.

Su captura se derivó de un trabajo interinstitucional realizado durante meses a causa de las cifras de homicidios dolosos que se registraban en el estado: 74% se concentraban solo en la Costa, Valles Centrales y el Istmo.

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El fiscal general del estado, Bernardo Rodríguez Alamilla, detalló en conferencia en prensa que uno de los indicios que les permitió identificar a “El Miky” fue un narcocorrido titulado “El Miky II”, interpretado por la banda Real Norteño y distribuido en el mes de abril pasado.

La canción hace referencia a las actividades delictivas que realizaba el hombre, como el reclutamiento de sicarios y labores de patrullaje en el estado. Esto fue confirmado por el fiscal, quien dijo que “El Miky” estaba encargado de ejecutar el control de plazas y administrar los brazos armados.

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El corrido que reveló su tatuaje y alias

El tatuaje que portaba El Miky fue usado como portada de su corrido. Crédito: FGEO

El hombre se desempeñaba en el segundo nivel de la estructura delictiva, la cual era encabezada por Ricardo Estévez Colmenares o Bogar Soto Rodríguez, alias “El Bogar”, identificado como el líder.

La letra del corrido lo identifica como un hombre de perfil bajo que realiza patrullajes en la capital de Oaxaca, así como el armamento que solía portar.

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Aquí andamos cumpliendo con el encargo,

alineando al que no se quiera alinear.

Gente nueva recluté y ando chambeando,

por la capi se me mira patrullar.

Perfil bajo, soy sencillo y muy humilde,

y agradezco la confianza de mi apá.

Una 9 lo traigo por si se ocupa,

de repente un arma larga he de portar.

El arresto de “El Miky” se llevó a cabo en la zona de Juxtla, donde fue localizado junto a tres personas más, a quienes les fueron asegurados dos vehículos y armas de fuego.

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De acuerdo con el fiscal, el hombre mantenía el control de un corredor que iba desde Miahuatlán, Ejutla, Ocotlán, Zimatlán hasta Tlachichilo y Mitla, una zona estratégica debido a que le permitía tener acceso desde la capital hasta la Costa y los Valles Centrales.

Esa era la zona de operación de El Miky. Crédito: FGEO

Una vez por poquito y salgo en la foto,

por eso es que nada debe salir mal

Es el riesgo que siempre anda con nosotros,

esta chamba no es para cualquier mortal

Mi San Judas siempre me viene cuidando,

y mi madre no se cansa de rezar, dice el corrido.

El fiscal detalló que “El Miky” no solo era el encargado del brazo armado del grupo criminal, sino que también controlaba el monopolio y distribución de drogas en los municipios de Mihuatlán, Ejutla, Ocotlán y Zimatlán. Asimismo, realizaba acciones de sicariato para enfrentarse contra grupos rivales y se encargaba de la extensión del control territorial.

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“Tenemos identificado que esta persona justamente llega o se hace cargo de esta operación, en este corredor, en octubre de 2025 y con lo cual buscó controlar y hacerse de toda esta plaza a través de lo que implica esto: si existen grupos contrarios, bueno, se van eliminando y se va avanzando, digamos, en términos del control sobre este”, comentó el fiscal en conferencia de prensa.

Foto: Captura de pantalla

El narcocorrido también cuenta con una portada en la que se observa el mismo tatuaje que “El Miky” lleva en uno de los brazos, lo que permitió a las autoridades realizar conexiones e identificarlo.

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A mi esposa agradezco el apoyo,

por mis hijos la vida la he de entregar.

Me despido, y está todo en orden,

y quítense para que no estorbe,

que a este cuento no le pusimos final.

Con el dedo siempre en el gatillo,

soy ‘El Miky’ y soy buen amigo,

y por claro, ocho-seis he de portar.