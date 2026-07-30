México
Agregar Infobae enGoogle

El corrido que permitió identificar a “El Miky”, jefe de plaza de los Beltrán Leyva en Oaxaca

El sujeto mantenía el control de un corredor estratégico del estado que le daba acceso a la Costa y el Istmo

Detenido "El Mickey" en Oaxaca
Foto: Fiscalía de Oaxaca
Guardar

Un narcocorrido permitió a las autoridades estatales y federales identificar a J.M.G.G., alias “El Miky” o “El 086″, señalado como jefe de plaza y operador de segundo nivel del Cártel de los Beltrán Leyva en Oaxaca.

Su captura se derivó de un trabajo interinstitucional realizado durante meses a causa de las cifras de homicidios dolosos que se registraban en el estado: 74% se concentraban solo en la Costa, Valles Centrales y el Istmo.

PUBLICIDAD

El fiscal general del estado, Bernardo Rodríguez Alamilla, detalló en conferencia en prensa que uno de los indicios que les permitió identificar a “El Miky” fue un narcocorrido titulado “El Miky II”, interpretado por la banda Real Norteño y distribuido en el mes de abril pasado.

La canción hace referencia a las actividades delictivas que realizaba el hombre, como el reclutamiento de sicarios y labores de patrullaje en el estado. Esto fue confirmado por el fiscal, quien dijo que “El Miky” estaba encargado de ejecutar el control de plazas y administrar los brazos armados.

PUBLICIDAD

El corrido que reveló su tatuaje y alias

El tatuaje que portaba El Miky fue usado como portada de su corrido. Crédito: FGEO
El tatuaje que portaba El Miky fue usado como portada de su corrido. Crédito: FGEO

El hombre se desempeñaba en el segundo nivel de la estructura delictiva, la cual era encabezada por Ricardo Estévez Colmenares o Bogar Soto Rodríguez, alias “El Bogar”, identificado como el líder.

La letra del corrido lo identifica como un hombre de perfil bajo que realiza patrullajes en la capital de Oaxaca, así como el armamento que solía portar.

Aquí andamos cumpliendo con el encargo,

alineando al que no se quiera alinear.

Gente nueva recluté y ando chambeando,

por la capi se me mira patrullar.

Perfil bajo, soy sencillo y muy humilde,

y agradezco la confianza de mi apá.

Una 9 lo traigo por si se ocupa,

de repente un arma larga he de portar.

El arresto de “El Miky” se llevó a cabo en la zona de Juxtla, donde fue localizado junto a tres personas más, a quienes les fueron asegurados dos vehículos y armas de fuego.

De acuerdo con el fiscal, el hombre mantenía el control de un corredor que iba desde Miahuatlán, Ejutla, Ocotlán, Zimatlán hasta Tlachichilo y Mitla, una zona estratégica debido a que le permitía tener acceso desde la capital hasta la Costa y los Valles Centrales.

Esa era la zona de operación de El Miky. Crédito: FGEO
Esa era la zona de operación de El Miky. Crédito: FGEO

Una vez por poquito y salgo en la foto,

por eso es que nada debe salir mal

Es el riesgo que siempre anda con nosotros,

esta chamba no es para cualquier mortal

Mi San Judas siempre me viene cuidando,

y mi madre no se cansa de rezar, dice el corrido.

El fiscal detalló que “El Miky” no solo era el encargado del brazo armado del grupo criminal, sino que también controlaba el monopolio y distribución de drogas en los municipios de Mihuatlán, Ejutla, Ocotlán y Zimatlán. Asimismo, realizaba acciones de sicariato para enfrentarse contra grupos rivales y se encargaba de la extensión del control territorial.

“Tenemos identificado que esta persona justamente llega o se hace cargo de esta operación, en este corredor, en octubre de 2025 y con lo cual buscó controlar y hacerse de toda esta plaza a través de lo que implica esto: si existen grupos contrarios, bueno, se van eliminando y se va avanzando, digamos, en términos del control sobre este”, comentó el fiscal en conferencia de prensa.

Foto: Captura de pantalla
Foto: Captura de pantalla

El narcocorrido también cuenta con una portada en la que se observa el mismo tatuaje que “El Miky” lleva en uno de los brazos, lo que permitió a las autoridades realizar conexiones e identificarlo.

A mi esposa agradezco el apoyo,

por mis hijos la vida la he de entregar.

Me despido, y está todo en orden,

y quítense para que no estorbe,

que a este cuento no le pusimos final.

Con el dedo siempre en el gatillo,

soy ‘El Miky’ y soy buen amigo,

y por claro, ocho-seis he de portar.

Temas Relacionados

El MikyCártel de los Beltrán LeyvaOaxacadetenidoNarcocorridoNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

“México no es piñata de nadie”: Sheinbaum acusa críticas de EEUU por narco en el país durante campaña electoral

La mandataria mexicana reafirmó su apoyo a Cuba, asegurando que continuarán los envíos de la ayuda humanitaria

“México no es piñata de nadie”: Sheinbaum acusa críticas de EEUU por narco en el país durante campaña electoral

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 30 de julio? Registran atrasos en la Línea 7

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 30 de julio? Registran atrasos en la Línea 7

SEMARNAT informa sobre acciones de seguimiento tras derrame químico en Sonora

Un sobrevuelo de cinco kilómetros sobre el cauce del arroyo no encontró evidencia de la solución derramada cerca del poblado; los análisis de agua y suelo continúan a cargo del IMTA y el INEGI

SEMARNAT informa sobre acciones de seguimiento tras derrame químico en Sonora

Citlalli Hernández arremete contra Alito Moreno por acusar a Morena de censura y le recuerda comentario contra periodistas

La funcionaria de Morena afirmó que la resolución del INE no es censura y destacó que el priista aún puede impugnar la medida

Citlalli Hernández arremete contra Alito Moreno por acusar a Morena de censura y le recuerda comentario contra periodistas

EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 30 de julio: huracán Genevieve se debilita a categoría 1 y no representa peligro en el país

Sigue en tiempo real las actualizaciones del pronóstico del clima en los distintos estados de la República Mexicana

EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 30 de julio: huracán Genevieve se debilita a categoría 1 y no representa peligro en el país
MÁS NOTICIAS

NARCO

Profepa asegura 57 hormigas reina y dos tarántulas enviadas ilegalmente en San Luis Potosí

Profepa asegura 57 hormigas reina y dos tarántulas enviadas ilegalmente en San Luis Potosí

Este es el mensaje que envió El Mayo Zambada a El Mayito Flaco desde prisión en EEUU

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de julio: detienen a dos hombres con presunta marihuana en la colonia Condesa de CDMX

FGR llama a comparecer a 7 elementos de la Marina por el caso de los hermanos Farías Laguna

Juez vincula a proceso a Isaí “N” por asesinar a un hombre en la Alcaldía Coyoacán

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México hoy 30 de julio: quiénes son los 7 nominados y por qué Yanet García encabeza la placa

La Casa de los Famosos México hoy 30 de julio: quiénes son los 7 nominados y por qué Yanet García encabeza la placa

Terminó la espera, Danna y El Malilla lanzan video de su colaboración

Karely Ruiz denuncia que la prensa filtró datos de su casa y puso en riesgo a su familia: “Haré justicia”

Natalia Téllez desata polémica por hablar de maternidad y las redes respaldan a Sofía Niño de Rivera: “Tú le estás contestando desde tu trauma”

Memo Schutz acepta que podría ser el primer eliminado de La Casa de los Famosos México 2026

DEPORTES

Oficial: Federico Viñas regresa a la Liga MX con Toluca tras jugar en España

Oficial: Federico Viñas regresa a la Liga MX con Toluca tras jugar en España

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: sigue EN VIVO la actividad de los mexicanos este 30 de julio

¿Memo Ochoa se une al Pok Ta Pok? El exportero sorprende al jugar con pelota maya

Este sería el gran sacrificio que haría James Rodríguez para convertirse en jugador del América

Toluca vs Necaxa, EN VIVO: cuándo y dónde ver la Jornada 3 del Apertura 2026