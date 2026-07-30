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La psicología de la habitación: qué dice de forma positiva un cuarto desordenado de las personas

Estudios recientes indican que este estilo no solo es común, sino que refleja los rasgos de la personalidad

Habitación con cama sin hacer, ropa apilada, libros, cuadernos, escritorio, silla, sillón, armario, cajas de cartón, ventana, cortinas y lámpara.
El interior de un dormitorio exhibe una organización informal con ropa, libros y objetos personales dispersos sobre la cama, el sillón y el suelo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un cuarto desordenado puede ser algo más que una simple falta de orden. La psicología señala que quienes mantienen espacios caóticos muestran mayor creatividad, apertura a nuevas ideas y una mente menos atada a reglas convencionales.

Estudios recientes, como los publicados por la Association for Psychological Science, indican que este estilo no solo es común, sino que refleja rasgos positivos en la personalidad. El desorden, lejos de señalar una deficiencia, puede ser un signo de libertad mental y de prioridades enfocadas en lo esencial.

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Qué dicen los estudios: Creatividad y desorden

Investigaciones demuestran que las personas que trabajan o viven en habitaciones desordenadas tienden a generar un 28% más de ideas creativas en comparación con quienes prefieren la organización. En estos experimentos, los participantes expuestos a ambientes caóticos propusieron soluciones más originales y menos convencionales a los problemas planteados.

La psicóloga sostiene: “El desorden visual estimula la ruptura de esquemas y promueve el pensamiento divergente”, según datos publicados por la Association for Psychological Science. Así, el desorden no implica incapacidad, sino una disposición a desafiar lo establecido.

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Ilustración de un cuarto desordenado con escritorio, cama, sillón, libros, ropa, objetos de arte, laptop y lámpara. Infografía con texto sobre creatividad y desorden.
Estudios recientes indican que este estilo no solo es común, sino que refleja los rasgos de la personalidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preferencia por la novedad: opción por lo nuevo

Quienes habitan espacios desordenados suelen elegir alternativas nuevas frente a las tradicionales. En pruebas de laboratorio, los sujetos con tendencia al desorden seleccionaron con mayor frecuencia productos, ideas o caminos etiquetados como “nuevos” o “experimentales”. Este patrón sugiere una mayor apertura a la innovación y una menor adherencia a lo conocido.

El estudio afirma que este comportamiento se observa de manera consistente: “El entorno caótico motiva la búsqueda de experiencias frescas y originales”. Las personas con cuartos desordenados muestran así una inclinación natural hacia la exploración.

Libertad de pensamiento: Rechazo a las normas rígidas

El desorden en la habitación indica, según la psicología, una menor preocupación por el juicio externo y las expectativas sociales. Estas personas priorizan la funcionalidad y la comodidad sobre el cumplimiento de normas estrictas de orden. El entorno refleja una mente que no se siente limitada por reglas impuestas, lo que permite una mayor flexibilidad y libertad de pensamiento.

Este rasgo está vinculado con la capacidad para adaptarse a contextos cambiantes y resolver problemas de manera creativa. El espacio caótico es un reflejo de una mente abierta, menos preocupada por la apariencia y más interesada en el contenido.

Enfoque en lo esencial: Prioridades claras

El desorden muchas veces surge porque las personas enfocan su energía mental en proyectos personales, trabajo intelectual o pasatiempos absorbentes. El tiempo y el esfuerzo se destinan a actividades que consideran más importantes que mantener el espacio físico impecable. En estos casos, el cuarto revela prioridades claras: los intereses y las pasiones tienen mayor peso que la estética o el orden externo.

La Association for Psychological Science subraya que este patrón no está relacionado necesariamente con pereza o desorganización emocional, sino con una gestión diferente de la energía y la atención. El desorden puede ser un subproducto de la dedicación intensa a asuntos significativos para la persona.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El desorden muchas veces surge porque las personas enfocan su energía mental en proyectos personales, trabajo intelectual o pasatiempos absorbentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rasgos positivos del desorden en la vida diaria

Un cuarto desordenado puede asociarse con rasgos como la creatividad, la independencia y la capacidad de priorizar. Además, quienes viven en estos espacios tienden a desarrollar estrategias propias para encontrar objetos y organizar información de manera personal. La flexibilidad en el ambiente físico se traduce en flexibilidad mental.

Según la Association for Psychological Science, “el caos controlado no es sinónimo de falta de control, sino de un estilo de vida donde la mente se mueve con libertad y fluidez”. Así, el desorden puede ser un indicador de una personalidad dispuesta a asumir riesgos y a explorar caminos no convencionales.

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