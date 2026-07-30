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Estas serían las claves para que México sea sede de la Copa Oro 2027

La última ocasión en la que tierras aztecas recibieron encuentros de la Copa Oro fue en 2003

(IMAGN IMAGES/Jerome Miron)
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Después de más de dos décadas, México busca regresar como sede de la Copa Oro. La Federación Mexicana de Futbol ya trabaja para convencer a la Concacaf de incluir al país en la edición de 2027, aprovechando el impulso que dejó la organización de la Copa del Mundo 2026 y la infraestructura renovada de sus estadios.

La última ocasión en la que tierras aztecas recibieron encuentros de la Copa Oro fue en 2003, cuando compartió la gestión con Estados Unidos. Desde entonces, el certamen se ha disputado casi exclusivamente en territorio estadounidense.

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¿Cuáles son las condiciones para que México sea sede de la Copa Oro 2027?

(REUTERS/Eloisa Sánchez)
(REUTERS/Eloisa Sánchez)

De acuerdo con ESPN, una de las principales condiciones es que el Estadio Banorte (Azteca) sea la sede principal de los partidos que se celebren en México.

No obstante, el torneo tendría que organizarse de manera compartida con Estados Unidos, por lo que no todos los encuentros se disputarían en territorio nacional.

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El proyecto toma fuerza tras el éxito del Mundial 2026, donde México fue uno de los países anfitriones y recibió 13 partidos entre Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, además de registrar una importante respuesta de aficionados en los Fan Fest.

¿Cuándo se definirá la sede?

(REUTERS/Henry Romero)
(REUTERS/Henry Romero)

Hasta el momento, la Concacaf no ha anunciado oficialmente dónde se jugará la Copa Oro 2027. Según el reporte, dentro del organismo únicamente se considera como una posibilidad que México vuelva a recibir algunos partidos del torneo.

México llega además como vigente campeón de dicha competencia y se mantiene como la selección más ganadora en la historia del certamen, un argumento que la FMF espera pese a favor en su candidatura.

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