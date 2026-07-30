México Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Romina Hinojosa hará historia y será la primera mexicana en el Tour de Francia

La ciclista de 23 años se estrenará en la edición 2026 en una carrera inédita de nueve días, mil 175 kilómetros y salida en Suiza

Romina Hinojosa será la primera mexicana en correr en el Tour de France Femmes avec Zwift, tras ser confirmada por el Intermarché-Lotto Ladies para la competencia de nueve etapas en agosto. (Instagram/ @romina_hinojosa02)
Romina Hinojosa será la primera mexicana en correr en el Tour de France Femmes avec Zwift, tras ser confirmada por el Intermarché-Lotto Ladies para la competencia de nueve etapas en agosto. (Instagram/ @romina_hinojosa02)
Guardar

El ciclismo mexicano vive un momento de gran euforia. Tras el podio de Isaac del Toro en el Tour masculino, ahora es el turno de Romina Hinojosa

La pedalista tamaulipeca de 23 años se convertirá en la primera mujer mexicana en competir en el Tour de France Femmes avec Zwift 2026.

PUBLICIDAD

El equipo Intermarché-Lotto Ladies confirmó a Romina para el Tour de Francia Femenil del 1 al 9 de agosto. (X/ @LottoIntermarch)
El equipo Intermarché-Lotto Ladies confirmó a Romina para el Tour de Francia Femenil del 1 al 9 de agosto. (X/ @LottoIntermarch)

Hinojosa fue confirmada por el equipo Intermarché-Lotto Ladies para disputar la justa del 1 al 9 de agosto, en un recorrido de mil 175 kilómetros entre Suiza y Francia. Su presencia abre un capítulo inédito para el ciclismo nacional.

La trayectoria de Romina Hinojosa

Antes de llegar al Tour, Romina construyó un camino sólido en Europa, demostrando que su talento podía trascender fronteras.

  • Orígenes en México: comenzó en el proyecto AR Monex, diseñado para descubrir nuevos talentos.
  • Experiencia internacional: compitió en la Vuelta a Portugal y el Giro Mediterráneo Rosa, donde obtuvo un segundo lugar de etapa.
  • Formación académica: combina su carrera deportiva con estudios de Nutrición, mostrando disciplina dentro y fuera del ciclismo.
  • Especialidad: escaladora, con gran rendimiento en terrenos de alta montaña.
La tamaulipeca compitió en Europa en la Vuelta a Portugal y el Giro Mediterráneo Rosa, donde logró un segundo lugar de etapa. (Instagram / @romina_hinojosa02)
La tamaulipeca compitió en Europa en la Vuelta a Portugal y el Giro Mediterráneo Rosa, donde logró un segundo lugar de etapa. (Instagram / @romina_hinojosa02)

De esta manera, su trayectoria refleja constancia y preparación, cualidades que hoy la colocan en la élite del ciclismo femenino.

El reto del Tour Femenil 2026

El Tour de Francia Femenil será el escenario donde Romina pondrá a prueba su resistencia y capacidad.

  • Recorrido total: mil 175 km en nueve etapas.
  • Etapas clave: tres llanas, tres accidentadas, dos de montaña y una contrarreloj individual.
  • Mont Ventoux: la séptima etapa será el desafío más emblemático, con 3 mil 565 metros de desnivel acumulado.
  • Compañeras de equipo: Sandrine Tas, Linda Riedmann, Elisabeth Ebras, Marieke Meert, Sterre Vervloet y Dina Boels.
La ruta de 175 kilómetros del Tour de Francia Femenil 2026 incluirá tres etapas llanas, tres accidentadas, dos de montaña y una contrarreloj individual. (Instagram/ romina_hinojosa02)
La ruta de 175 kilómetros del Tour de Francia Femenil 2026 incluirá tres etapas llanas, tres accidentadas, dos de montaña y una contrarreloj individual. (Instagram/ romina_hinojosa02)

Más allá de los resultados, su debut en Lausana y su ascenso hacia el Mont Ventoux prometen marcar momentos históricos para México en el ciclismo mundial.

PUBLICIDAD

La bandera mexicana en Francia

La participación de Romina llega en un contexto de euforia para el ciclismo nacional, apenas días después del logro de Isaac del Toro.

  • Primera mexicana en el Tour Femenino: abre un capítulo inédito para el deporte nacional.
  • Coincidencia única: Isaac y Romina representan a México en las dos ramas del Tour en el mismo año.
  • Visibilidad internacional: coloca al ciclismo nacional en el escaparate más prestigioso del planeta.
La participación de Romina coincide con el podio de Isaac del Toro, con México presente en ambas ramas del Tour en el mismo año. (X/ @LottoIntermarch)
La participación de Romina coincide con el podio de Isaac del Toro, con México presente en ambas ramas del Tour en el mismo año. (X/ @LottoIntermarch)

En este sentido, su presencia no sólo será un logro personal, sino también un símbolo de que México puede competir en la élite del ciclismo mundial, con el Mont Ventoux como escenario de un reto que puede inmortalizar su nombre.

Temas Relacionados

Romina HinojosaTour de FranciaIsaac del ToroCiclismoAtletas mexicanosmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 29 de julio?: retrasos en la Línea 3

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 29 de julio?: retrasos en la Línea 3

La Casa de los Famosos hoy 29 de julio: Aldo Rendón le pide perdón a Cynthia Klitbo y dan primera llamada para la nominación

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos hoy 29 de julio: Aldo Rendón le pide perdón a Cynthia Klitbo y dan primera llamada para la nominación

La razón por la que el presidente de la Corte regaló mil pesos a una mujer durante su gira por Oaxaca

La ejidataria afirma que le quitaron 5 mil 500 pesos, credenciales y llaves durante la reunión en la Cuenca del Papaloapan

La razón por la que el presidente de la Corte regaló mil pesos a una mujer durante su gira por Oaxaca

Chicharito es comparado con Cristiano Ronaldo y se enfurece

El delantero mexicano vivió un momento tenso con un periodista luego de ser comparado con estrellas del futbol que si asistieron al Mundial 2026

Chicharito es comparado con Cristiano Ronaldo y se enfurece

Dónde ver Dune, la película de culto que Ernesto Laguardia grabó con David Lynch

El actor relató que fue en un pequeño restaurante dentro de los estudios que comenzó a charlar con un nombre con quien platicó de cine, música y la vida.

Dónde ver Dune, la película de culto que Ernesto Laguardia grabó con David Lynch
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de julio: cae “El 20″ en Sinaloa, ligado al asesinato de 5 militares y culiacanazos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de julio: cae “El 20″ en Sinaloa, ligado al asesinato de 5 militares y culiacanazos

Detienen a “El Miky”, operador del Cártel de los Beltrán Leyva en Oaxaca

Apelan vinculación a proceso del defensor indígena Jesús Plácido Galindo: piden su liberación

Capturan en Iztapalapa a “El Pollero”, miembro de “Los Tanzanios”: tenía droga y una subametralladora

En menos de 24 horas, la FESC detiene a cuatro personas armadas en Baja California: entre ellas un estadounidense

ENTRETENIMIENTO

Katy Perry lleva The Lifetimes Tour a la pantalla grande: dónde ver en México

Katy Perry lleva The Lifetimes Tour a la pantalla grande: dónde ver en México

Sospechas en La Casa de los Famosos: participantes creen que Fede Vigevani es un infiltrado

La Casa de los Famosos hoy 29 de julio: Aldo Rendón le pide perdón a Cynthia Klitbo y dan primera llamada para la nominación

Dónde ver Dune, la película de culto que Ernesto Laguardia grabó con David Lynch

Papá de Mauro Menéndez asegura que su muerte está relacionada con el vape: “Fue lo que lo mató”

DEPORTES

Chicharito es comparado con Cristiano Ronaldo y se enfurece

Chicharito es comparado con Cristiano Ronaldo y se enfurece

México vs Puerto Rico: ¿Cómo quedó la Selección Femenil en su debut en los Juegos Centroamericanos?

Santiago Sandoval fue operado tras fracturarse, Chivas revela tiempo de recuperación del jugador

Atlas rompe negociaciones con el portugués Tiago Gouveia: “No se concretará la llegada del futbolista”

El futuro de Edson Álvarez se encontraría entre estos dos clubes de Europa