Romina Hinojosa hará historia y será la primera mexicana en el Tour de Francia

Romina Hinojosa será la primera mexicana en correr en el Tour de France Femmes avec Zwift, tras ser confirmada por el Intermarché-Lotto Ladies para la competencia de nueve etapas en agosto. (Instagram/ @romina_hinojosa02)

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El ciclismo mexicano vive un momento de gran euforia. Tras el podio de Isaac del Toro en el Tour masculino, ahora es el turno de Romina Hinojosa

La pedalista tamaulipeca de 23 años se convertirá en la primera mujer mexicana en competir en el Tour de France Femmes avec Zwift 2026.

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El equipo Intermarché-Lotto Ladies confirmó a Romina para el Tour de Francia Femenil del 1 al 9 de agosto. (X/ @LottoIntermarch)

Hinojosa fue confirmada por el equipo Intermarché-Lotto Ladies para disputar la justa del 1 al 9 de agosto, en un recorrido de mil 175 kilómetros entre Suiza y Francia. Su presencia abre un capítulo inédito para el ciclismo nacional.

La trayectoria de Romina Hinojosa

Antes de llegar al Tour, Romina construyó un camino sólido en Europa, demostrando que su talento podía trascender fronteras.

Orígenes en México: comenzó en el proyecto AR Monex, diseñado para descubrir nuevos talentos.

Experiencia internacional: compitió en la Vuelta a Portugal y el Giro Mediterráneo Rosa, donde obtuvo un segundo lugar de etapa.

Formación académica: combina su carrera deportiva con estudios de Nutrición , mostrando disciplina dentro y fuera del ciclismo.

Especialidad: escaladora, con gran rendimiento en terrenos de alta montaña.

La tamaulipeca compitió en Europa en la Vuelta a Portugal y el Giro Mediterráneo Rosa, donde logró un segundo lugar de etapa. (Instagram / @romina_hinojosa02)

De esta manera, su trayectoria refleja constancia y preparación, cualidades que hoy la colocan en la élite del ciclismo femenino.

El reto del Tour Femenil 2026

El Tour de Francia Femenil será el escenario donde Romina pondrá a prueba su resistencia y capacidad.

Recorrido total: mil 175 km en nueve etapas.

Etapas clave: tres llanas, tres accidentadas, dos de montaña y una contrarreloj individual.

Mont Ventoux: la séptima etapa será el desafío más emblemático, con 3 mil 565 metros de desnivel acumulado.

Compañeras de equipo: Sandrine Tas, Linda Riedmann, Elisabeth Ebras, Marieke Meert, Sterre Vervloet y Dina Boels.

La ruta de 175 kilómetros del Tour de Francia Femenil 2026 incluirá tres etapas llanas, tres accidentadas, dos de montaña y una contrarreloj individual. (Instagram/ romina_hinojosa02)

Más allá de los resultados, su debut en Lausana y su ascenso hacia el Mont Ventoux prometen marcar momentos históricos para México en el ciclismo mundial.

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La bandera mexicana en Francia

La participación de Romina llega en un contexto de euforia para el ciclismo nacional, apenas días después del logro de Isaac del Toro.

Primera mexicana en el Tour Femenino: abre un capítulo inédito para el deporte nacional.

Coincidencia única: Isaac y Romina representan a México en las dos ramas del Tour en el mismo año.

Visibilidad internacional: coloca al ciclismo nacional en el escaparate más prestigioso del planeta.

La participación de Romina coincide con el podio de Isaac del Toro, con México presente en ambas ramas del Tour en el mismo año. (X/ @LottoIntermarch)

En este sentido, su presencia no sólo será un logro personal, sino también un símbolo de que México puede competir en la élite del ciclismo mundial, con el Mont Ventoux como escenario de un reto que puede inmortalizar su nombre.

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