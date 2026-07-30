Chicharito es comparado con Cristiano Ronaldo y se enfurece

Chicharito vivió un momento tenso con el periodista. REUTERS/Eloisa Sanchez

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Tras su participación como comentarista en la cobertura de la Copa del Mundo de 2026 y después de concluir su segunda etapa con Chivas, Javier “Chicharito” Hernández se encuentra listo para emprender un nuevo capítulo en su carrera profesional con el Dallas FC.

Sin embargo, su presentación con el conjunto estadounidense no solo estuvo marcada por las expectativas deportivas alrededor de su llegada, sino también por un intercambio que rápidamente generó conversación en redes sociales.

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Durante la conferencia de prensa, una pregunta relacionada con figuras como Cristiano Ronaldo y Luka Modrić provocó una reacción que muchos interpretaron como un evidente momento de molestia e incomodidad por parte del máximo goleador histórico de la Selección Mexicana.

La pregunta sobre Cristiano Ronaldo que desató la polémica

El momento ocurrió cuando el periodista Gerardo Velázquez de León cuestionó a Chicharito sobre diversos aspectos de su carrera y de la etapa que acababa de cerrar en el futbol mexicano.

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Javier Hernández retoma su carrera tras una salida llena de polémica en Chivas, con la mira puesta en iniciar de cero y dejar huella en EL USL Championship. (X/ @atleticodallas)

La conversación tomó otro rumbo cuando el reportero le planteó una comparación con algunos de los futbolistas más exitosos de la historia reciente.

Velázquez de León le preguntó qué sentía al ver a jugadores como Cristiano Ronaldo, Luka Modrić y Lionel Messi compitiendo todavía al máximo nivel internacional, mientras él comenzaba una nueva etapa en una categoría considerada por muchos un escalón por debajo.

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La respuesta de Hernández fue tan breve como contundente:

“Nada”.

Tras esa contestación se produjo un momento de silencio que llamó la atención de quienes seguían la conferencia. El periodista únicamente respondió con un “Mhm”, mientras el exjugador de Real Madrid y Manchester United mantuvo una expresión seria.

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Aunque Hernández no realizó ninguna declaración adicional sobre la comparación, numerosos usuarios en redes sociales interpretaron su actitud como una muestra de molestia o incomodidad ante el planteamiento.

Lo cierto es que el episodio se convirtió en uno de los momentos más comentados de su presentación con el conjunto texano, especialmente por el contraste entre la extensa trayectoria internacional de Chicharito y la situación actual de otros jugadores de su generación.

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Chivas le quitó las ganas de jugar futbol, según Chicharito

La reacción del delantero cobró todavía más relevancia por las declaraciones que había realizado minutos antes sobre su salida de Chivas.

Durante la conferencia de presentación con el Dallas FC, Hernández sorprendió al reconocer que atravesó uno de los momentos más complicados de toda su carrera profesional. El atacante aseguró que su etapa en Guadalajara lo dejó emocionalmente golpeado y que incluso llegó a contemplar seriamente el retiro.

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Chicharito Hernández es el nuevo jugador del Atlético Dallas (X/@atleticodallas)

“En Guadalajara terminé sin ganas de querer jugar futbol”, confesó el exseleccionado mexicano al recordar sus últimos meses con el conjunto rojiblanco.

Además, explicó que durante los dos años que pasó en el club no solo enfrentó problemas deportivos, sino también situaciones personales que afectaron profundamente su estado de ánimo.

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El delantero reconoció que llegó a sentir resentimiento por diversas circunstancias y que atravesó una etapa en la que perdió la ilusión de seguir ligado a las canchas.

Cuando se le preguntó directamente qué había sucedido en Chivas, Hernández evitó profundizar en el tema y respondió que ocurrieron “muchas cosas”, aunque dejó claro que no estaba dispuesto a revelar detalles.

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“Por muchas situaciones y mucho contexto que pasó. No fueron buenos dos años para mí, no nada más futbolísticamente, sino personalmente”, señaló el goleador histórico de la Selección Mexicana.

Chicharito no tuvo una buena segunda etapa en Chivas. (EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO)

Ahora, la carrera de Chicharito Hernández continuará en el Dallas FC, club con el que buscará recuperar continuidad, confianza y protagonismo dentro de la cancha.

A sus 38 años, el delantero mexicano inicia una nueva aventura lejos de la Liga MX, con el objetivo de dejar atrás un periodo complicado y escribir un nuevo capítulo en una trayectoria que lo llevó a competir en algunos de los escenarios más importantes del futbol mundial.